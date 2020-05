Pregled - novi koronavirus, 23. 5. (sobota)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V petek so v Sloveniji opravili 677 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Prav tako ni umrl nihče s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je v petek zdravilo 19 bolnikov s covidom-19, od tega štirje na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo.

LJUBLJANA - Z rahljanjem protikoronskih ukrepov je zaživel tudi presejalni program Svit. Vsi, ki so vrnili izpolnjeno prijavo o prostovoljnem sodelovanju v programu in izpolnjujejo kriterije za testiranje na prikrito krvavitev v blatu, lahko pričakujejo testerje za odvzem vzorcev še ta mesec oziroma v juniju, piše na spletni strani programa.

CELJE/ŠMARJE PRI JELŠAH/LJUBLJANA - V socialnovarstvenih zavodih bodo s ponedeljkom ponovno začeli sprejemati tako uporabnike, ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi, kot tudi nove oskrbovance. Ob tem morajo imeti zalogo zaščitne opreme za osem dni, v skupnosti socialnih zavodov pa opozarjajo, da so navodila resornega ministrstva v nekaterih delih nejasna.

LJUBLJANA - V času epidemije so zaščitne maske postale zelo iskana dobrina. Proizvajalci, uvozniki, dobavitelji ali distributerji morajo poskrbeti, da kot osebna varovalna oprema zadostijo bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam, tudi če jih uporabljamo izven zdravstvenih ustanov. Izjema so higienske maske, denimo modne, ki jih lahko kupimo v trgovini.

LJUBLJANA - Pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke od 1. marca niso vpisali nobenega ventilatorja ali maske v register medicinskih pripomočkov, imajo pa veliko vlog. Za STA so potrdili, da so inšpekcijske aktivnosti močno intenzivirali na medicinske pripomočke, povezane z epidemijo. Veliko dela z nadzorom zaščitne opreme ima tudi tržni inšpektorat.

LJUBLJANA - Kupci so v času epidemije novega koronavirusa v trgovinah bolj segali po slovenskih izdelkih, je pokazala raziskava Mediane. Med krizo je skoraj 20 odstotkov kupcev, ki tega prej niso počeli, začelo kupovati izdelke slovenskega porekla.

ZAGREB - Slovenski državljani so dobrodošli na Hrvaškem in nikakor ni naključje, da smo mejo najprej odprli za naše najbližje sosede, je v pogovoru za STA poudaril podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović. Ne pričakuje pa, da bi lahko slovenski državljani prestopili hrvaško mejo brez omejitev, dokler ne bo konec epidemije na Hrvaškem. Od ponovnega odprtja meje 9. maja do 22. maja do 13. ure je Hrvaška po podatkih hrvaškega notranjega ministrstva dovolila vstop zaradi neodložljivih osebnih razlogov 19.074 slovenskim državljanom, še 3117 jih je vstopilo na Hrvaško zaradi poslovnih in gospodarskih razlogov.

LJUBLJANA - Zavod za zaposlovanje je zaradi posledic epidemije novega koronavirusa prejel 46.090 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za 268.348 zaposlenih. Doslej je izvedel dve izplačili v skupni višini 35 milijonov evrov, tretje bo izvedeno prihodnji teden. Vlada je sicer samo ukrep subvencioniranja čakanja na delo ocenila na 700 milijonov evrov.

SVET

RIM - Število smrtnih žrtev zaradi covida-19 se v Italiji še naprej znižuje. V zadnjih 24 urah so potrdili 119 smrti, dan prej 130, je danes sporočila italijanska civilna zaščita. Zmanjšuje se tudi število primerov aktivnih okužb z novim koronavirusom. Število ozdravelih se je medtem povečalo na 138.840, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

ZAGREB/NIKOZIJA/PODGORICA - Na Hrvaškem v zadnjih 24 urah niso potrdili nove okužbe z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tudi na Cipru danes niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom, poroča ciprska tiskovna agencija CNA. Brez novih okužb so tudi v Črni gori.

PARIZ - Francija bo za potnike iz Velike Britanije in Španije uvedla 14-dnevno obvezno karanteno. V Parizu so se za ukrep odločili kot odgovor na tovrstne ukrepe iz omenjenih držav. Obvezna karantena bo veljala tudi za potnike iz drugih evropskih držav, kjer so oblasti uvedle enostransko 14-dnevno karanteno, so danes sporočili pristojni.

MADRID - Tuji turisti bodo lahko v Španijo prišli julija, je danes napovedal španski premier Pedro Sanchez. Po Španiji medtem potekajo množični protesti, na katerih premierja zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu pozivajo k odstopu. "Od julija bodo lahko v državo spet vstopali tuji turisti pod varnostnimi pogoji," je sporočil Sanchez po poročanju tujih tiskovnih agencij.

ATENE - V Grčiji postopoma znova zaganjajo svojo turistično industrijo in prometno omrežje. Od ponedeljka bodo lahko s celine na otoke v Egejskem in Jonskem morju znova potovali vsi, ki niso v karanteni zaradi novega koronavirusa. Ciper pa je objavil seznam držav, katerih državljani bodo lahko od 9. junija pripotovali v državo. Na njem je tudi Slovenija.

ŠPORT

LJUBLJANA - Nogometni prvoligaši so po dolgem premoru, nazadnje so igrali 8. marca, začeli pripravljalne tekme za nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. Med drugimi sta na igrišče stopila tudi branilec naslova Maribor in trenutno vodilna ekipa zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene lige Olimpija. Olimpija, ki bo pol leta brez poškodovanega Vitje Valenčiča, je igrala proti Aluminiju in zmagala z 1:0, potem ko je z bele pike zadel Endri Čekiči. Mariborčani so pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića v Ljudskem vrtu po podaljšani, 120-minutni tekmi premagali Nafto s 3:1. Lendavčani so povedli, Mariboru pa so nato zmago priigrali Alexandru Cretu, Rok Maher in Felipe Santos.

MADRID - Predsednik španske vlade Pedro Sanchez je danes v javnem nastopu naznanil, da se Španija po več kot dvomesečni popolni izolaciji zaradi pandemije novega koronavirusa počasi vrača v normalno življenje. Med drugim je napovedal datum nadaljevanja španskega nogometnega prvenstva - v tednu okoli 8. junija.

LIZBONA - Potem ko je zaradi pandemije novega koronavirusa sredi marca prišlo do prekinitve prve portugalske nogometne lige, se bo ta zdaj 3. junija nadaljevala. Slovenski reprezentant Andraž Šporar bo s svojim Sportingom na igrišče stopil dan pozneje. Kot je moč razbrati z razporeda tekem na uradni spletni strani portugalskega prvenstva, se bo to nadaljevalo s tekmo med Portimonensom in Gil Vincentom. Šporar in Sporting pa bosta prvič po premoru igrala 4. junija proti ekipi Vitorie Guimaraes. Prvenstvo naj bi se sklenilo konec julija. Pred prekinitvijo sezone, po odigranih 24 od 34 krogov, je s 60 točkami vodil Porto. Benfica na drugem mestu ima točko manj, Šporarjev Sporting je četrti z 42 točkami.

LONDON - Igralec angleškega prvoligaša Tottenhama, Serge Aurier, bo zaradi neupoštevanja pravil, ki jih je britanska vlada sprejela za zajezitev širjenja covida-19 ostal brez polovice mesečne plače. Njegov klub je igralca zaradi tretje kršitve pravil o "socialnem distanciranju" po vrsti kaznoval s 156.000 evri, poroča britanski Daily Mirror.

NEW YORK - Izvršni odbor sindikata igralcev severnoameriške hokejske lige NHL je pristal na predlog, da se sezona nadaljuje s končnico, v kateri bo sodelovalo 24 klubov, po 12 iz vzhodne in zahodne konference. Obstajajo pa še neke podrobnosti, ki jih je treba doreči, pravijo pri sindikatu. Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v prvem krogu končnice prosti po štirje najboljši iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda.

BEOGRAD - Številka ena moškega tenisa Novak Đoković bo organiziral štiri dobrodelne turnirje v okviru turneje Adria Tour, ki bodo med 13. junijem in 5. julijem potekali na Balkanu, je Srb sporočil preko družbenih omrežij. Poleg prvega moškega loparja bo tekmoval tudi tretji lopar sveta Avstrijec Dominic Thiem.

WASHINGTON - V podporo ponovnemu zagonu gospodarstva bodo Združene države Amerike tujim športnikom, ki nastopajo v profesionalnih severnoameriških ligah, dovolile vstop v državo kljub prepovedim, ki veljajo zaradi novega koronavirusa. Odlok se sicer nanaša na športnike iz severnoameriške košarkarske lige NBA, ženske košarkarske lige WNBA, severnoameriške hokejske lige NHL, severnoameriške baseball lige MLB ter športnike, ki so del teniških združenj ATP ali WTA in golfskih združenj PGA ali LPGA, je mogoče prebrati na uradni državni spletni strani.

KOEBENHAVN - Organizatorji kolesarske dirke po Danske so sporočili, da dirke za leto 2020 ne bo. V zaradi pandemije novega koronavirusa prenovljenem koledarju Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je bila dirka planirala med 1. in 5. septembrom, torej v času dirke po Franciji.