Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 23. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala epidemije koronavirusa, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, napoveduje vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović. Boji se predvsem hkratne epidemije gripe in koronavirusa. kot je poudarila za STA, je treba narediti vse, da v drugem valu ne bi ponovno zapirali države in javnega življenja.

LJUBLJANA - V petek so policisti na sicer mirnih protivladnih protestih v Ljubljani zaznali nekaj prekrškov, so danes sporočili s policije. Opravili so 33 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, eno kršitev zakona o osebni izkaznici in 23 kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih. Eno osebo so pridržali.

LJUBLJANA - Nekdanjega predsednika Knovsa ter zdajšnjega obrambnega ministra in predsednika NSi Mateja Tonina so v četrtek na policiji zaslišali v zvezi z lanskim nadzorom Knovsa na obveščevalno-varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo. Zaslišali so ga v zvezi z očitki o zlorabi položaja pri odreditvi nadzora, so za STA povedali v NSi. Na zaslišanje je bil po podatkih POP TV vabljen tudi nekdanji poslanec SDS in zdajšnji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič, ki je tudi vodil omenjeni nadzor, a je bilo zaslišanje prestavljeno na prihodnji teden.

LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje je zaradi posledic epidemije koronavirusa prejel 46.090 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za 268.348 zaposlenih. Doslej je izvedel dve izplačili v skupni višini 35 milijonov evrov, tretje bo izvedeno prihodnji teden. Vlada je sicer samo ukrep subvencioniranja čakanja na delo ocenila na 700 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo je na petkovi nujni seji na zahtevo SD obravnaval predloge nujnih ukrepov na področju trga dela v Sloveniji ob epidemiji novega koronavirusa. V SD so med drugim predlagali poziv vladi, naj s socialnimi partnerji sklene sporazum za dolgoročno reševanje posledic epidemije, a je odbor tega in ostala predlagana sklepa zavrnil.

PTUJ - Kljub zahtevnim razmeram zaradi epidemije so na Ptuju optimistični, da jim bo uspelo izvesti uspešno turistično sezono. Nekoliko jih skrbi le pričakovana slabša statistika nočitev, vseeno pa so se izziva obuditve turističnega obiska po epidemiji lotili pozitivno, je za STA povedala direktorica zavoda za turizem Tanja Srečkovič Bolšec.

STRUNJAN/SEČOVLJE/KOPER - Ob sproščanju epidemioloških ukrepov so se za obiskovalce ponovni odprli tudi naravni rezervati v slovenski Istri, nazadnje v četrtek Škocjanski zatok pri Kopru. V času epidemije so del svojih dejavnosti preselili na splet, ob upoštevanju varnostnih priporočil in postopnem ukrepov pa pričakujejo, da bodo spet pritegnili številne obiskovalce.

SVET

PEKING - Kitajska je sporočila, da prvič, odkar od januarja objavljajo podatke o okužbah z novim koronavirusom, niso zabeležili nobene nove okužbe. Novico so sporočili le dan po začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa, na katerem so izpostavili tudi velike dosežke Kitajske v boju proti virusu. Po uradnih podatkih je v državi s približno 1,4 milijarde ljudi zaradi covida-19 umrlo 4634 ljudi, kar je bistveno manj od drugih držav sveta, ki jih je kasneje pandemija huje prizadela.

SAO PAULO - Brazilija je v petek po številu potrjenih okužb z novim koronavirusom prehitela Rusijo in je zdaj s 330.890 okužbami na drugem mestu na svetu. Koronavirusna bolezen 19 je v Braziliji zahtevala 21.048 smrtnih žrtev. Število smrtnih žrtev covida-19 v Braziliji je v petek tretjič v štirih dneh preseglo tisoč primerov v enem dnevu. Umrl je 1001 človek. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer v petek sporočila, da je Južna Amerika postala novo žarišče pandemije covida-19. V regiji je najhuje prizadeta prav Brazilija.

NEW YORK - V ZDA so do petka zvečer, ko se je začel daljši praznični konec tedna, potrdili skupno 1,6 milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 96.000 ljudi. V državi bo v ponedeljek dan spomina na padle vojake, kar je v ZDA uradni začetek poletne kopalne sezone, ki bo letos povsem v znamenju novega koronavirusa. Koordinatorka delovne skupine Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu Deborah Birx je ob tem prebivalce prestolnice Washington tudi seznanila z novico, da so rekorderji po številu okuženih na prebivalca, prestolnici pa glede na ta kriterij sledijo Baltimore, Chicago in Minneapolis. V omenjenih mestih okužbe tudi najhitreje naraščajo. V pandemiji najbolj prizadeti zvezni državi ZDA New York se stvari že več kot teden dni obračajo zelo na bolje.

ŠPORT

NEW YORK - Nekdanji zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Patrick Ewing je bil pozitiven na novi koronavirus, je objavila Univerza Georgetown, kjer je Ewing od leta 2017 trener. Dolgoletni član New York Knicks je pod zdravniškim nadzorom in izoliran v lokalni bolnišnici, poroča ameriški ESPN.

LIZBONA - Potem ko je zaradi pandemije novega koronavirusa sredi marca prišlo do prekinitve prve portugalske nogometne lige, se bo ta zdaj 3. junija nadaljevala. Slovenski reprezentant Andraž Šporar bo s svojim Sportingom na igrišče stopil dan pozneje.

MÜNCHEN - Pandemija novega koronavirusa je načela tudi področje nogometnih prestopov. Nemški nogometni velikan iz Münchna Bayern ne bo aktiviral 120 milijonov evrov vredno odkupno klavzulo za nakup brazilskega zvezdnika Philippa Coutinha iz Barcelone, ki je izposojen, je v petek za revijo Der Spiegel povedal predsednik nemških prvakov Karl-Heinz Rummenigge. Dodal je, da bo na trgu transferjev prišlo do zategovanja pasov, ko bo minila kriza.

LONDON - Ekipe formule 1 so sprejele sveženj varčevalnih ukrepov, ki naj bi športu pomagal preživeti finančno krizo, ki jo je povzročila pandemija covida-19, je v petek poročal britanski BBC. Voditelji ekipe so glasovali za predlog, ki bi znižal zgornjo mejo proračuna za naslednjo sezono za 27 milijonov evrov in bil določen na 132 milijonov evrov. Za leto 2022 bi morali ta znesek zmanjšati na 128 milijonov evrov, v obdobju od 2023 do 2025 pa bodo ekipe lahko porabile največ 123 milijonov evrov.

LONDON - Izvršni direktor angleške premier league, Richard Masters, je prepričan, da se bo sezona vrhunskega angleškega nogometa nadaljevala junija, ko se bo lahko hitro začel odvijati "Projekt Restart", projekt vnovičnega zagona nogometa na Otoku po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa. Masters je dejal, da je v tem trenutku "prepričan, kolikor je to mogoče", da se bodo tekme začele junija.