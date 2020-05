Borzni indeksi Wall Streeta sklenili dober teden rasti

New York, 23. maja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili dober teden rasti, k čemur so botrovale predvsem dobre novice o razvoju cepiva proti novemu koronavirusu v začetku tedna in dejstvu, da se ameriško gospodarstvo počasi ponovno odpira, in sicer kljub temu, da pandemije še zdaleč ni konec.