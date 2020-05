Azijske borze z občutnimi padci, največji zdrs v Hongkongu

Tokio, 22. maja - Tečaji delnic na osrednjih azijskih borzah so danes občutno nazadovali, najbolj v Hongkongu. Navzdol so jih potisnile nove napetosti med ZDA in Kitajsko. Poleg tega vlagatelje skrbi tudi odločitev kitajskih oblasti, da ne bodo objavile ocene o gibanju aktivnosti domačega gospodarstva v letošnjem letu.