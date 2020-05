Delo o boju gospodarskih panog za svoj del pomoči zaradi epidemije (23. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Janez Tomažič v komentarju Kamionske in traktorske blokade niso prava pot piše o napovedanih "nemirih in blokadah" s strani avtoprevoznikov. Avtor meni, da vladi oziroma ministrstvu za infrastrukturo ne moremo očitati, da se noče pogovarjati in da ne sliši, kje so težave. Zato je poseganje po tovrstnih orodjih v trenutnem položaju napačno.