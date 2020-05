Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskega in hrvaškega zunanjega ministra, o tem, da v Sloveniji v zadnjih 24 urah ni bilo potrjene nobene okužbe z novim koronavirusom in prav tako nobene smrtne žrtve. Tuje tiskovne agencije so poročale tudi o negativnih odzivih držav glede dogajanja na mejah.