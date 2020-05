Pregled - novi koronavirus, 22. 5. (petek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA/KOPER - Slovenija nadaljuje pogovore s sosednjimi državami o odpiranju meja. Na Dragonji se je zunanji minister Anže Logar sestal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, s katerim sta se zavzela za lažji prehod meje med državama. Nista pa še mogla povedati, kdaj bodo lahko Slovenci Hrvaško obiskali brez omejitev. Na zunanjem ministrstvu medtem Avstriji očitajo nefleksibilnost pri odpiranju meje ter ravnanje v nasprotju z evropskim duhom, z dobrososedskimi odnosi, s pravili prostega pretoka ljudi. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je pojasnil, da je odpiranje mej trenutno odvisno od dvostranskih dogovorov najprej s tremi sosednjimi državami, nato pa še z drugimi, ki se bodo znašle na seznamu držav, ki so po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v dovolj dobri epidemiološki kondiciji glede okužb z novim koronavirusom. NIJZ se po njegovih navedbah dogovarja z ustrezno institucijo na Madžarskem. Sicer pa tudi z Italijo načrtujejo skupno srečanje.

LJUBLJANA/LONDON - Premier Janez Janša je v pogovoru za britansko televizijo BBC v četrtek poudaril pomembnost turizma za naše gospodarstvo in napovedal odprtje turistične sezone s 1. junijem. Zagotovil je, da delajo vse, da bodo počitnice pri nas varne. Po skorajšnji odpravi vseh omejitev na meji s Hrvaško smo blizu dogovora tudi z Madžarsko in Avstrijo, je dejal.

LJUBLJANA - Devetošolci bodo šli kljub drugačnim pobudam ponovno v šolo v ponedeljek, je potrdil vladni govorec Jelko Kacin. Za ponedeljek je napovedal analizo prvega tedna zagona vrtcev in šol. Glede na ugodno epidemiološko oceno je Kacin nakazal možnost, da bi se v šolo vrnili tudi ostali učenci. Na ministrstvu za izobraževanje so medtem zbrali podatke o prisotnosti v prvem tednu po odprtju šol. K pouku se je vrnilo 61.517 učencev, ker je 94,7 odstotka vseh učencev prve triade. Od teh je bilo 57,8 odstotka vključenih tudi v podaljšano bivanje. V srednjih šolah, kjer so pri pouku spet lahko dijaki zaključnih letnikov, sta se po podatkih ministrstva v tem tednu pouka udeležili dobri dve tretjini dijakov.

LJUBLJANA - Sredi junija bi lahko spremenili odlok o zbiranju na javnih mestih, s katerim bi dovolili zbiranje do 500 ljudi, je v pogovoru za STA povedala vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović. Dodala je, da je združevanje še večjega števila ljudi v tem trenutku še težko napovedovati. S koncem meseca se obeta tudi ukinitev strokovne skupine.

LJUBLJANA - Na ulice slovenskih mest so se spet podali številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Proteste organizira več iniciativ, ki k petkovim kolesarjenjem vabijo na družbenih omrežjih. Del protestnikov, ki je nezadovoljen z aktualno vladno okoljsko politiko, se je odpravil tudi do sedeža ministrstva za okolje. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne na ljubljanskih ulicah vladi izrazila podporo, obenem so se zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.

LJUBLJANA - Kolegij predsednika DZ je potrdil potrdil obravnavo treh zakonov iz protikoronskega svežnja po nujnem postopku. V četrtek naj bi njihovo vsebino obravnavala pristojna delovna telesa, izredna seja DZ pa bo predvidoma v petek.

LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije različnim proračunskim uporabnikom. Gre za zagotavljanje sredstev za dodatke za povečano obremenitev oz. delo v rizičnih razmerah, ki jih mora državni proračun zagotoviti na podlagi protikoronske zakonodaje.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za zdravje še vedno sprejemajo zahtevke zdravstvenih zavodov za izplačilo dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in po interventnem zakonu za delo v času epidemije, saj jih vsi do četrtkovega roka še niso uspeli posredovati. Sredstva bodo nakazali v treh paketih, prvega v višini 18,6 milijona evrov pa so nakazali v četrtek.

LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje in vlada po oceni šolskega sindikata Sviz zaposlenim v vrtcih in šolah odrekata pravico, da bi se z oblastjo dogovarjali o plačilu dodatnega dela. V sindikatu pristojne pozivajo k sklenitvi dogovora, sicer napovedujejo sklic glavnega odbora sindikata in odločanje o nadaljnjih korakih za uveljavljanje njihovih pravic.

LJUBLJANA - Finančna uprava RS (Furs) je izvedla nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 4753 upravičencem v skupnem znesku 2,23 milijona evrov. Prejeli so ga tisti, ki so bili z novelo protikoronskega zakona na novo dodani med upravičence, so sporočili iz Fursa.

LJUBLJANA - Prevozniki, združeni v sekciji za promet na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, so po današnjem srečanju na infrastrukturnem ministrstvu začasno zamrznili grožnjo s stavko, je za STA povedal predsednik sekcije Peter Pišek. Do začetka prihodnjega tedna namreč ministrstvu dajejo čas, da odgovori na njihove zahteve, med katerimi so podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo ter nepovratna sredstva.

MARIBOR - Štajerska gospodarska zbornica je na DZ naslovila poziv k podaljšanju subvencioniranja nadomestila za čas čakanja na delo. Kot so zapisali v pozivu, je v času aktualne krize najpomembneje ohraniti delovna mesta, saj bodo brezposelni sicer še dolgo obremenjevali tudi državno blagajno.

LJUBLJANA - V četrtek so v Sloveniji opravili 882 testov na okužbo z novim koronavirusom, nobeden ni bil pozitiven, število pozitivnih ostaja 1468. V bolnišnicah so zdravili 21 bolnikov s covidom-19, štirje so rabili intenzivno terapijo, odpustili niso nobenega. Umrl ni nobeden bolnik s covidom-19, skupaj jih je doslej umrlo 106, je sporočila vlada. Iz bolnišnic so doslej skupaj odpustili 278 bolnikov s covidom-19. V Sloveniji so doslej opravili 73.742 testov na okužbo z novim koronavirusom. Med 1468 pozitivnimi je 648 moških in 820 žensk.

RADENCI - Izvid testiranja na okužbo z novim koronavirusom pri enem od staršev otrok na Kapeli je negativen. Kot je za STA še povedal župan Radencev Roman Leljak, ki je že pred tem umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca na Kapeli, so mu to ob 9.30 sporočili s šolskega ministrstva. Šola in vrtec sta sicer v skladu s četrtkovo odločitvijo župana zaprta. Direktor NIJZ Milan Krek je dejal, da sum ni dovolj za takšen ukrep, ampak da bi bilo treba počakati na izvide testiranj, ki jih epidemiologi po regijah ponoči dobijo na svoje e-naslove in lahko zjutraj po prihodu v službo ukrepajo.

LJUBLJANA - Z umirjanjem epidemiološke situacije in preklicem epidemije se v zapore vračajo zaporniki, ki so jim z odločbo začasno prekinili prestajanje kazni. Izdali so 214 odločb, v zapore pa se je do sedaj vrnilo 22 oseb, je povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. V zaporih so od ponedeljka ponovno mogoči obiski, ki so omejeni na eno osebo. Obsojene osebe tudi že ponovno napotujejo na opravljanje dela. Medtem je bil času epidemije predčasni odpust odobren 79 osebam.

LJUBLJANA - Domovi za starejše so v času epidemije covida-19 postali žarišče okužb, kar ne velja le za Slovenijo, pač pa tudi v drugih delih Evrope, je ena od ugotovitev spletnega pogovora pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji z naslovom Dostojna starost v EU. Prav epidemija je dolgoletno zanemarjanje področja starejših najbolj boleče razgalila.

LJUBLJANA - Slovenci večinoma niso naklonjeni sledljivosti mobilnim napravam pri omejevanju širjenja okužb z novim koronavirusom, kaže zadnja vseslovenska raziskava agencije Aragon. Kar 66 odstotkov jih meni, da gre za grob poseg v človekovo zasebnost in kršenje človekovih pravic. 31 odstotkov pa jih meni, da gre za nujen ukrep pri omejevanju širjenja okužb. Kot kaže raziskava Covid-19 Insight, bi si aplikacijo, ki bi omogočala sledljivost mobilni napravi za potrebe omejevanja širjenja okužb, namestilo 30 odstotkov Slovencev, 64 odstotkov pa je ne bi želelo namestiti.

KOPER - V treh tednih se je k sodelovanju v projektu Radia Capris brezplačne podpore manjšim lokalnim podjetnikom prijavilo že okoli 100 manjših podjetij, ki so se zaradi krize znašla v stiski, omenjeni radio pa jim odstopa brezplačni programski čas. Vsak prijavljeni podjetnik prejme brezplačno minuto v najbolj poslušanem jutranjem programu, ki se ponovi še v popoldanskem programu, tako da je vsakemu podjetniku v istem dnevu namenjena dvojna brezplačna promocija. Izvedbo projekta so načrtovali za ves mesec maj, a so se zaradi izrednega zanimanja na Radiu Capris odločili, da projekt podaljšajo najmanj do konca junija.

LJUBLJANA - Predstavniki kulturnikov so v minulih dneh opozorili, da v okviru predloga tretjega protikoronskega paketa področje kulture ni bilo deležno konkretnih ukrepov ali spodbud. Z društva Asociacija so ponovno poudarili, da je v času epidemije kultura med najbolj prizadetimi sektorji, posebna skupina pa je bila kritična do dela pristojnega ministra.

SVET

ZAGREB - Hrvaško notranje ministrstvo je na svoji spletni strani objavilo odgovore na najbolj pogosta vprašanja o pogojih za vstop v državo med epidemijo novega koronavirusa. Med drugim vztrajajo, da gostje iz držav Evropske unije, ki so rezervirali namestitev na Hrvaškem, pokažejo policistom na meji tudi potrdilo rezervacije.

RIM - V Italiji so kritike na račun Avstrije, ki ne želi odpreti skupne meje, vse glasnejše. Podpredsednica italijanske poslanske zbornice Mara Carfagna je tako dejala, da se bodo borili za pravice Avstrijcev, da bodo lahko dopustovali na italijanski obali. Kritični so bili tudi nekateri italijanski evroposlanci.

PEKING - Začelo se je letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa. Kitajski premier Li Keqiang je ob začetku opozoril, da se Kitajska zaradi pandemije covida-19 sooča z velikimi gospodarskimi izzivi. Za blažitev posledic pandemije Kitajska načrtuje obsežno povečanje državnih izdatkov. Še naprej bo tudi povečevala izdatke za obrambo. Zasedanje se je sicer začelo z minuto molka za tistimi, ki so doslej v državi umrli zaradi koronavirusne bolezni 19.

MOSKVA - Rusija je sporočila, da so zabeležili rekordno število mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19 v enem dnevu, in sicer 150. Število novih okužb z novim koronavirusom je na drugi strani že tretji dan zapored manjše od 9000. Skupno je doslej v Rusiji zaradi covida-19 umrlo 3249 ljudi, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri 326.448 osebah, zaradi česar se Rusija po številu okužb uvršča na drugo mesto na svetu, za ZDA. Okrevalo je v Rusiji 99.825 ljudi.

RIO DE JANEIRO - V Braziliji so zabeležili že več kot 20.000 smrtnih žrtev novega koronavirusa. V četrtek so zabeležili 1188 novih smrtnih primerov, kar je rekordna številka v tej državi v enem dnevu. Brazilija je glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v Južni Ameriki. Doslej so potrdili že več kot 310.000 okužb z novim koronavirusom, vendar je po ocenah strokovnjakov realna številka zaradi nizkega števila testiranj najverjetneje še precej višja

PARIZ - Število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom v Afriki je preseglo 100.000, je na podlagi uradih podatkov izračunala francoska tiskovna agencija AFP. Po vsej celini so doslej našteli 100.002 primera okužbe, med njimi je umrlo 3095 ljudi.

LONDON - Velika Britanija bo uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki iz tujine prihajajo v Združeno kraljestvo. Pravilo naj bi predvidoma začelo veljati prihodnji mesec, vsake tri tedne pa naj bi preverili, ali je še potreben. Britanski državljani bodo ob vrnitvi lahko odšli v domačo karanteno, tujci pa si bodo to morali predhodno urediti sami. Predvidoma naj bi izjeme veljale za prevoznike v cestnem prometu ter zdravstvene delavce. Predviden ukrep je že deležen kritik letalskega sektorja.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) ne pričakuje hitrega okrevanja gospodarstva območja evra zaradi negativnih učinkov pandemije novega koronavirusa, kažejo zapiski z zadnjega zasedanja guvernerjev centralnih bank območja evra 30. aprila. Pripravljeni so na nove ukrepe za spodbujanje gospodarstva, ki bi jih lahko sprejeli že prihodnji mesec.

PARIZ - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault je v resnih finančnih težavah in brez pomoči francoske vlade koronavirusne krize morda ne bo preživel, je opozoril francoski finančni minister Bruno Le Maire. Poudaril je, da bo vlada, ki je v imenu države ena največjih delničark družbe, pomoč odobrila, ko jo bo Renault seznanil s svojo strategijo.

ISTANBUL - V strogo varovanem zaporu Silivri v turškem Istanbulu so doslej med zaporniki zabeležili 82 okužb z novim koronavirusom, je sporočilo pristojno turško tožilstvo. Njihovo zdravstveno stanje je dobro. Deset okuženih je v bolnišnici, drugi pa v izolaciji v zaporu. Doslej je umrl en zapornik, ki je bil okužen.

ŠPORT

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj dni lahko skupinsko vadijo pred nadaljevanjem sezone, ki je predvideno za 5. junij. Kljub temu se morajo zaradi epidemije novega koronavirusa ob vadbi držati številnih priporočil Nogometne zveze Slovenije (NZS) oziroma Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ). Na nogometni zvezi so prepričani, da bodo imeli klubi dovolj časa, da se pripravijo nadaljevanje Prve slovenske lige

MÜNCHEN - Nemški nogometni velikan Bayern München je bavarskemu amaterskemu športu kot pomoč v času epidemije novega koronavirusa razdelil 460.000 evrov. Vsak od 18 bavarskih klubov četrte nemške oziroma regionalne lige bo prejel 20.000 evrov, zvezna bavarska športna zveza pa 100.000 evrov.

SYDNEY - Mednarodni olimpijski komite in prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so vse bolj pesimistično razpoloženi ob omembi vprašanja, ali bo leta 2021 igre možno pripraviti. "Tudi cepivo najbrž ne bo rešilo težav," je dejal visoki uradnik Moka John Coates in napovedal, da bo krovna svetovna federacija za olimpijske športe scenarije za igre začel pripravljati oktobra.

NEW YORK - Organizator igre Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie je s svojim sporočilom na Twitterju poskrbel za kanček dobre volje in upanja o nadaljevanju severnoameriške košarkarske lige NBA. Zapisal je: "Slišal sem, da se bodo tekme v mehurčku začele 15. julija." Z mehurčkom je mislil na scenarij vodstva lige, ki razmišlja, da bi tekme potekale na določenih zaprtih prizoriščih, kjer bi lahko natančno nadzorovali udeležence in s tem preprečili okužbe z novim koronavirusom. Zaenkrat so opcije Disney World v Orlandu, Las Vegas in Bahami, poročajo različni ameriški mediji.

NEW YORK - Nekateri ameriški mediji so poročali, da je vse več znakov, da se bodo v severnoameriški hokejski ligi NHL odpovedali tekmam rednega dela in bo takoj nastopila končnica. Po poročanju časnika Los Angeles Times naj bi v končnici sodelovalo 24 ekip, po 12 iz obeh konferenc, tekme pa bi potekale na dveh lokacijah. Finale Stanleyjevega pokala naj bi bil na sporedu v mesecu septembru, zavoljo tega bi se prihodnja sezona malenkostno zamaknila.

CELJE - Slovenska atletinja Martina Ratej, ki je bila 10. marca letos zaradi suma jemanja dopinga začasno suspendirana, še ni dobila odgovora o razpletu. Ratejeva tako normalno trenira. Mednarodna testna komisija je v analizi vzorca Ratejeve odkril prisotnost prepovedanega clostebol metabolita. To so ugotovili v ponovni analizi že odvzetih vzorcev športnikov, ki so nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, kjer je bila Ratejeva sedma, kar je njen najboljši olimpijski dosežek.

LJUBLJANA - Po paraolimpijskem plavalcu Darku Đuriću se je za tekmovalno slovo odločil tudi paraolimpijski kajakaš Dejan Fabčič. Primorec se je letos še nameraval potegovati za paraolimpijske igre v Tokiu, a ko so jih prestavili zaradi pandemije novega koronavirusa, je po temeljitem premisleku sprejel odločitev, da veslo postavi v kot. Fabčič je sicer specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni ščitnice v Novi Gorici.

NYON - Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svoji spletni strani objavila najavo finalnega dela virtualnega evropskega prvenstva, ki bo 23. in 24. maja. V računalniški igri nogometa so sodelovali predstavniki vseh 55 članic Uefe, po kvalifikacijskem delu bo konec tedna finalni, kjer ne bo Slovenije, ki je bila tretja v kvalifikacijski skupini. Nagradni sklad za finaliste je 100.000 evrov, od tega bo 40.000 dobila zmagovalna ekipa turnirja.