Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 22. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

RADENCI - Župan Radencev Roman Leljak je umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca na Kapeli zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom pri enem od staršev. Župana so medtem že obvestili, da je bil izvid testa na okužbo negativen, a šola in vrtec v skladu s četrtkovo odločitvijo Leljaka ostajata zaprta. Za umik sklepa se je odločil po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je bila odločitev o zaprtju šole in vrtca preuranjena.

KOPER - Zunanji minister Anže Logar se bo na mejnem prehodu Dragonja srečal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Govorila bosta predvsem o ukrepih za odpiranje meje med Slovenijo in Hrvaško in ukrepih, ki omogočajo lažji prehod v turistično sezono v času rahljanja ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa.

LJUBLJANA - Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki so razočarani, da vlada njihovih zahtev ni vključila v tretji paket protikoronskih ukrepov, bodo tudi danes iskali rešitve za premostitev težav. Če jim vlada ne bo prisluhnila, so napovedali protest.

LJUBLJANA - Banke bodo lahko mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije koronavirusa, izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika, saj je Banka Slovenje prilagodila sedaj veljavna pravila. Spremembe bodo začele veljati z junijem, so sporočili iz Banke Slovenije.

SVET

PEKING - V Pekingu se začenja letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa. Po napovedih bosta v središču letošnjega zasedanja izbruh novega koronavirusa in ukrepi za oživitev pešajočega gospodarstva.

RIO DE JANIERO - V Braziliji so zabeležili že več kot 20.000 smrtnih žrtev novega koronavirusa. V četrtek so zabeležili 1188 novih smrtnih primerov, kar je rekordna številka v tej latinsko ameriški državi v enem dnevu.

ŠPORT

SYDNEY - Mednarodni olimpijski komite in prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so vse bolj pesimistično razpoloženi ob omembi vprašanja, ali bo leta 2021 igre možno pripraviti. "Tudi cepivo najbrž ne bo rešilo težav," je dejal visoki uradnik Moka John Coates in napovedal, da bo MOK scenarije za igre začel pripravljati oktobra.

NEW YORK - Nekateri ameriški mediji so poročali, da je vse več znakov, da se bodo v severnoameriški hokejski ligi NHL odpovedali tekmam rednega dela in bo takoj nastopila končnica. Po poročanju časnika Los Angeles Times naj bi v končnici sodelovalo 24 ekip, po 12 iz obeh konferenc, tekme pa bi potekale na dveh lokacijah. Finale Stanleyjevega pokala naj bi bil na sporedu v mesecu septembru, zavoljo tega bi se prihodnja sezona malenkostno zamaknila.