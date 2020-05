Hašodžijevi otroci odpustili očetovim morilcem

Rijad, 22. maja - Otroci leta 2018 umorjenega do režima kritičnega savdskega novinarja Džamala Hašodžija so danes sporočili, da odpuščajo očetovim morilcem. Po mnenju analitikov to dejansko pomeni, da pet ljudi, ki so jih zaradi umora obsodili na smrtno kazen, ne bodo usmrtili. Do odločitve družine sta kritični Hašodžijeva zaročenka in posebna poročevalka ZN.