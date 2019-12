ZN in ZDA še vedno pozivajo k preiskavi Hašodžijevega umora

New York/Washington, 23. decembra - Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je po novici o obsodbi peterice v Savdski Arabiji za umor novinarja Džamala Hašodžija sporočil, da Antonio Guterres poziva k neodvisni in nepristranski preiskavi, ZDA pa so preko neimenovanega uradnika obsodbo peterice označile za pomemben korak in želijo pošten proces.