Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 21. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije se bodo srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, da bi se pogovorili o težavnih razmerah, v katerih se je znašel sektor in o možnih rešitvah. Želji, da bi država ukrep subvencioniranja čakanja na delo ohranila tudi za panoge zunaj turizma in gostinstva, vlada ni ugodila.

LJUBLJANA - Vlada je na sredini dopisni seji sprejela mnenje, da predlog za začasno zadržanje določb prvega protikoronskega zakona, ki se nanaša na omejevanje sodelovanja nevladnih organizacij v okoljskih upravnih postopkih, ni utemeljen. Kot razlog pa med drugim navaja, da so pobudnice s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude.

LJUBLJANA - Pri informacijskem pooblaščencu so opozorili, da je namen uporabe termo kamer, kot sredstva proti širjenju koronavirusa, identifikacija posameznika s povišano temperaturo in pravočasno ukrepanje, torej gre neizogibno za obdelavo osebnih podatkov. Pred uvajanjem merjenja telesne temperature pa bi se morala podjetja posvetovati z zdravstveno stroko.

LJUBLJANA - Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, s svojimi zahtevami in napovedmi protestov po mnenju Sindikata delavcev prometa in zvez izsiljujejo vlado. Strinjajo se, da je panoga utrpela škodo, a opozarjajo, da je to panoga z eno najnižjih povprečnih plač in številnimi kršitvami delavskih pravic.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V sredo je bilo na vseh ravneh angažiranih 1430 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

LJUBLJANA - Slovensko združenje medijev je na vlado, ministrstvo za kulturo in nacionalni inštitut za javno zdravje naslovilo poziv za izvzetje časnikov in druge periodike iz zaščitnih ukrepov, ki jih morajo spoštovati javni lokali v času grožnje širjenja novega koronavirusa.

SVET

NEW YORK - Po podatkih ameriške univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom po svetu okužilo že 4,99 milijona ljudi, smrtnih primerov pa je več kot 328.000. V ZDA so do srede zvečer potrdili 1,55 milijona okužb in 93.431 smrti. Prvič od marca pa je bilo v torek število smrti v New Yorku nižje kot v Kaliforniji.

NEW YORK - Podjetji Apple in Google sta v sredo objavili skupno aplikacijo za pametne telefone, ki bo omogočila spremljanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Uporaba aplikacije, ki jo je nestrpno čakalo najmanj 23 držav sveta, naj bi bila prostovoljna. Apple in Google zagotavljata, da bo zasebnost zaščitena.

WASHINGTON - Člani Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve so na zadnjem zasedanju govorili predvsem o gospodarskem stanju v času pandemije koronavirusa in o ukrepih banke za pomoč gospodarstvu, pri čemer so bili vsi za pomoč, kažejo v sredo objavljeni posnetki razprav.

KOEBENHAVN - Približno odstotek Dancev je bil v stiku z novim koronavirusom, kažejo rezultati raziskave o prisotnosti protiteles na novi koronavirus pri Dancih. V državi so se zaradi tako nizkega odstotka že pojavile bojazni, da bi bila lahko država bolj ranljiva ob morebitnem novem valu okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ŠPORT

LJUBLJANA - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije bo razpravljal o perečih razmerah pri organizaciji in financiranju športa v času epidemije novega korovavirusa. Seja bo izjemoma potekala na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, pričakovati je tudi nagovor resorne ministrice Simone Kustec.

RAVNE NA KOROŠKEM - Trenutno najboljša slovenska plavalka Tjaša Oder je imela za sezono 2020 jasne cilje. Predviden je bil nov vrhunski nastop na evropskem prvenstvu v Budimpešti ter boj za olimpijski finale na igrah v Tokiu 2020. Avgusta bi nato končala kariero, načrte pa ji je prekrižala epidemija koronavirusa. Ali bo vztrajala še eno leto, še ni potrdila.

NEW YORK - Košarkarske ekipe v severnoameriški ligi NBA od vodstva lige pričakujejo, da bo okoli 1. junija pripravilo natančna navodila glede nadaljevanja sezone. V zakulisju so medtem zaokrožili številni scenariji, nekateri ameriški športni mediji so zapisali, da bodo tekme priredili v Disney Worldu v Orlandu in Las Vegasu, nekateri celo na Bahamih. ESPN poroča, da so lastniki in direktorji klubov v ligi NBA od komisarja lige Adama Silverja pričakujejo, da bo v začetku prihodnjega meseca pripravil natančna navodila in tako naredili prve korake za nadaljevanje sezone, ki je po izbruhu pandemije novega koronavirusa prekinjena vse od 11. marca. Želja klubov je, da bi se sezona nadaljevala v drugi polovici julija.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in predstavniki združenja igralcev so razpravljali o možnem formatu dokončanja prvenstva 24 ekip v dveh konferencah, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vrstni red bi določili po odstotku točk 12. marca, ko je koronavirusna pandemija prekinila tekmovanje za Stanleyjev pokal. V vzhodni konferenci bi prvi krog končnice preskočile ekipe Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers, štiri najboljše ekipe zahoda pa so St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars.