Pregled - novi koronavirus, 21. 5. (četrtek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Ves dan so se vrstili odzivi gospodarstva na predlog tretjega protikoronskega zakona, ki ga je vlada sprejela v sredo. Ta kot dva glavna ukrepa prinaša subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za obdobje od 1. junija do 31. decembra in turistične bone za vse prebivalce Slovenije. Ukrep čakanja na delo naj bi bil medtem podaljšan za turizem in gostinstvo, a le za mesec dni. V odzivih je večina, tako na delodajalski kot na sindikalni strani, izpostavila nujnost širitve kroga upravičencev. V turizmu in gostinstvu želijo daljše podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, možnost nadaljnje uporabe sheme čakanja na delo si želijo tudi v drugih delih gospodarstva. Ena najglasnejših je avtomobilska industrija. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je tako srečal z vodilnimi predstavniki močno prizadete avtomobilske industrije. Po sestanku je povedal, da bo koaliciji predlagal, da v tretjem protikoronskem paketu podaljšajo subvencioniranje čakanja na delo za en mesec tudi za avtomobilsko industrijo, ne le za turizem in gostinstvo. Tudi prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem nadaljujejo pogovore o morebitni pomoči, potem ko vlada njihovih zahtev ni vključila v tretji paket protikoronskih ukrepov. Rožljajo tudi s protesti. V tem primeru pa delodajalci niso naleteli na razumevanje sindikata v panogi, saj sindikalisti opozarjajo, da je to panoga z eno najnižjih povprečnih plač in številnimi kršitvami delavskih pravic.

LJUBLJANA - V sredo so opravili 909 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Je pa umrl en bolnik s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 21 bolnikov s covidom-19, od tega trije na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo. V Sloveniji so doslej opravili 72.860 testiranj. Med 1468 pozitivnimi je 648 moških in 820 žensk. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno v Sloveniji 18 aktivnih primerov. Pri tej oceni upoštevajo skupno število novih primerov v zadnjih 14 dnevih, umrli pa so izključeni.

LJUBLJANA - Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da bodo letos soočeni z zmanjšanjem prihodkov od prispevkov za okoli 205 milijonov evrov glede na finančni načrt. Poleg tega bodo imeli za okoli 18 milijonov evrov višje odhodke zaradi bolniških odsotnosti. Tako naj bi imeli ob koncu leta za okoli 215 milijonov evrov tekočega primanjkljaja, iz lastnih virov bi lahko pokril 86 milijonov evrov. Preostali tekoči primanjkljaj v višini okoli 129 milijonov evrov pa je nepokrit. Predlagajo, da ta nepokrit primanjkljaj pokrije državni proračun. V nasprotnem bo decembra ogroženo oz. zaustavljeno financiranje zdravstva, saj višina mesečnega plačila zavoda izvajalcem znaša približno 150 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za zdravje trenutno obdelujejo za 31,2 milijona evrov zahtevkov javnih zavodov za izplačilo dodatkov, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel v sredo, zato končnega podatka o obsegu sredstev še ne morejo posredovati. Nakazan je bil že del sredstev v višini 18,6 milijona evrov, ki ga je vlada v torek razporedila iz rezerve. Sredstva za drugi sklop zahtevkov v višini 9,4 milijona evrov bodo predvidoma nakazana v naslednjem tednu, tretji sklop zahtevkov za dodatke pa je še v postopku obravnave na ministrstvu za zdravje.

LJUBLJANA - Po sredinem srečanju vodstev slovenske in hrvaške policije naj bi do konca tedna uradno parafirali protokol o prehajanju meje, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Madžarska in Avstrija pa sta prvi državi, za kateri pričakujejo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji. Kot je na vladni novinarski konferenci še pojasnil Kacin, je NIJZ pripravil načelno epidemiološko oceno, po kateri je v Evropi trenutno 14 držav, od koder bi bilo mogoče dovoliti vstop v Slovenijo. A dokler ni skupnega dogovora znotraj EU oziroma širšega schengenskega prostora, si moramo pomagati z dvostranskimi dogovori, je opomnil. Pogovori na strokovni ravni potekajo tudi z Italijo, NIJZ je v stalnih stikih z Rimom glede srečanja na najvišji ravni. Ta naj bi bil v kratkem.

LJUBLJANA - Vlada je podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja. Tako ostaja v veljavi določilo, da se pod določenimi pogoji dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. O podaljšanju ukrepov bodo obvestili tudi DZ. Na seji se je vlada seznanila z oceno strokovne skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa pri ministrstvu za zdravje o utemeljenosti tega odloka. Strokovno utemeljenost ukrepov mora vlada ugotavljati vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče.

LJUBLJANA - Zaradi suma na okužbo s koronavirusom se zapirata vrtec in osnovna šola na Kapeli v občini Radenci. Sum okužbe se je pojavil pri staršu enega izmed otrok v vrtcu, je na družbenem omrežju Facebook zapisal župan občine Roman Leljak. Otroci in zaposleni bodo tako v petek ostali doma. Kot je zapisal Leljak, bo v petek znano, ali ima oseba potrjeno okužbo s koronavirusom. V primeru, da bo izid negativen, bodo v ponedeljek pouk in varstvo izvajali normalno. Ravnateljica šole Andreja Strmšek dodatnih pojasnil za STA v tem trenutku ni želela dati.

LJUBLJANA - Ob umirjanju epidemiološke situacije se s ponedeljkom postopno odpirajo tudi sprejemi v socialnovarstvene zavode, npr. domove za starejše. Tako bodo v zavode sprejemali tako uporabnike, ki so bili med epidemijo v domači oskrbi, kot tudi nove oskrbovance. Sprejemali bodo zdrave varovance, pred sprejemom bodo v zavodih izvedli oceno tveganja prisotnosti okužbe. Če pa pri oskrbovancu obstaja tveganje za prisotnost okužbe, bo nameščen v sivo cono. Zavodi, kjer so nastanjeni uporabniki z okužbo, bodo lahko nove sprejeme organizirali le v primeru, da zagotavljajo ustrezno vzpostavitev treh con, tudi rdeče cone, namenjene okuženim. Pridobiti bodo morali pozitivno mnenje koordinatorjev in območno pristojnega epidemiologa.

LJUBLJANA - Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo z 31. majem prenehali veljati začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. S 1. junijem se bodo tako normalizirale razmere tudi na teh področjih, podlago za to pa je na dopisni seji s posebnim sklepom sprejela vlada. Vlada je namreč ugotovila, da ni več potrebe za začasne ukrepe iz zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, ki je bil namenjen preprečevanju nevarnosti širjenja virusne bolezni v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih.

LJUBLJANA - Zdravstveni delavci bodo od petka spet lahko šli v tujino. Prav tako bodo lahko vnovič koristili letni dopust, stavkali in se udeležili usposabljanj in izobraževanj v tujini, kar jim je bilo onemogočeno z odredbo, ki jo je ob začetku epidemije sprejelo ministrstvo za zdravje. Od petka namreč odredba ne bo več veljala.

LJUBLJANA - Po dvomesečni prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa bodo v ponedeljek spet začeli izvajati presejalni program za raka dojk Dora. Program bo v omejenem obsegu najprej stekel na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V ostalih presejalnih centrih pa bodo program znova izvajali s 1. junijem. Poskrbljeno bo za varnost bolnic in zaposlenih. Vstop v zdravstvo ustanovo bo zanje organiziran prek triažnih točk. Osebje bo uporabljalo ustrezno varovalno opremo, prostore in opremo pa se bo razkuževalo ter prezračevalo. Najprej bodo termin za pregled dobile tiste ženske, ki so jim zaradi epidemije odpovedali termin slikanja.

LJUBLJANA - Izpitni centri po ponovnem odprtju avtošol ne beležijo daljših čakalnih dob za opravljanje teoretičnega ali praktičnega dela vozniškega izpita, so za STA pojasnili na agenciji za varnost prometa. Za teoretični del izpita so razpisali celo več terminov kot pred epidemijo, saj morajo zaradi zaščitnih ukrepov omejiti število kandidatov v učilnicah. Avtošole so lahko vrata znova odprle ob upoštevanju posebnih zaščitnih ukrepov. Kot so povedali v AMZS, po nekaj dneh ugotavljajo, da je izzivov v zvezi s tem več, kot so pričakovali. Težave opažajo predvsem zaradi nošenja zaščitnih mask, ki lahko otežujejo neverbalno komunikacijo in povzročajo rošenje očal.

LJUBLJANA - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije ter Sindikat vojske, obrambe in zaščite sta vladi poslala pobudo, da prek podzakonskih aktov med objekte, v katerih bo možno koriščenje turističnih bonov v sklopu tretjega protikoronskega paketa, vključi tudi počitniške enote organov državne uprave. S tem bi po oceni sindikatov delu zaposlenih v organih državne uprave omogočili preživljanje družinskega letnega dopusta na način, ki ga sicer finančno ne bi zmogli, zagotovili bi multiplikativen učinek v turizmu, hkrati pa poskrbeli za priliv finančnih sredstev v državni proračun, so zapisali v sporočilu za javnost.

POSTOJNA - Regijski štab civilne zaščite za Notranjsko je obiskal predsednik največje opozicijske stranke LMŠ Marjan Šarec, spremljal pa ga je postojnski poslanec LMŠ Robert Pavšič. Šarec je poudaril, da je civilna zaščita v regiji in po celotni državi odigrala ključno vlogo in da je z vsemi svojimi silami kos najtežjim preizkušnjam. Ocenil je, da bo Slovenija zdravstveno preživela, vse drugo pa bo težava. "Ta kriza bo pustila družbene, ekonomske in vsakršne posledice. Kdorkoli se je delal pametnega okrog tega virusa, ni vedel, kaj govori," je, kot so sporočili iz regijskega štaba, zatrdil Šarec. Ocenil je, da civilna zaščita uživa veliko zaupanje med ljudmi, njeno delovanje na terenu v tej epidemiji pa je bilo po njegovih besedah čista poezija.

SVET

WASHINGTON/PARIZ - Pandemija covida-19 je dosegla nov mejnik - število potrjeno okuženih z novim koronavirusom po svetu je danes preseglo pet milijonov tako na podlagi štetja ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Usoden je bil covid-19 za več kot 328.000 ljudi. Med državami so glede okužb na prvem mestu ZDA z več kot 1.551.000 okužbami, sledi jim Rusija s približno 317.000 primeri. Na tretjem mestu je Brazilija, kjer so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 20.000 novih okužb. Vsega skupaj je tam že več kot 291.000 potrjenih primerov. Sledijo evropske države Velika Britanija, Španija, Italija in Francija.

WASHINGTON/LONDON - Dve v sredo objavljeni študiji zbujata upanje, da lahko človek razvije odpornost na novi koronavirus. V eni raziskavi so znanstveniki opice cepili s prototipom cepiva proti novemu koronavirusu, v drugi pa jih neposredno okužili z njim. V obeh primerih so opice razvile odpornost, izhaja iz študij, objavljenih v znanstveni reviji Science. Med več kot 40.000 zdravstvenimi delavci v Evropi, Afriki, Aziji in Južni Ameriki se je začela obsežna raziskava o učinkovitosti dveh zdravil proti malariji tudi v primeru koronavirusne bolezni 19, ki jo povzroča novi koronavirus. Rezultati raziskave naj bi bili predvidoma znani ob koncu leta.

RIM - Tri mesece po izbruhu epidemije novega koronavirusa v Italiji je italijanski premier Giuseppe Conte pohvalil Italijane zaradi njihove discipline v boju proti širjenju koronavirusa. "Če je najhujše za nami, se za to lahko zahvalimo državljanom, ki so spremenili način življenja," je dejal Conte v govoru v spodnjem domu parlamenta v Rimu.

MADRID - Španija pri odpiranju turizma ne bo sledila Italiji, kot ji je pri uveljavljanju in sproščanju drugih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, sporoča španska vlada. "Italija prehitro sprošča ukrepe. Upam, da bo tam vse v redu, a preveč tvegajo," je španski premier Pedro Sanchez dejal svojim najtesnejšim sodelavcem po poročanju španskega časnika El Pais.

ATENE - Grški turistični delavci v letošnjem letu pričakujejo 70-odstotni padec turističnih prihodov. Lani je Grčija sprejela več kot 34 milijonov obiskovalcev, turizem pa je ustvaril več kot 18 milijard evrov prihodkov. Grška vlada, ki sicer panogi obljublja pomoč, je v sredo napovedala, da bo turistična sezona znova stekla sredi junija, ko bodo vrata lahko odprli hoteli, neposredne mednarodne polete do grških otokov pa bodo postopoma začeli vzpostavljati 1. julija.

BERLIN - Nemški letalski prevoznik Lufthansa se z nemško vlado dogovarja o paketu pomoči, vrednem devet milijard evrov. Na ta način bo nemška vlada postala pomemben lastnik te letalske družbe, ki jo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela. Osnutek paketa, ki še ni dokončan, zagotavlja stabilizacijske ukrepe v vrednosti do devet milijard evrov, pri čemer bodo tri milijarde evrov družbi zagotovljene v obliki posojil, so pojasnili v Lufthansi. Sredstva za letalskega prevoznika bo sicer prispeval državni stabilizacijski sklad WSF, ustanovljen prav za blažitev posledic pandemije, pa tudi država s konvertibilnimi obveznicami. Na ta način bo v državni lasti pristalo 25 odstotkov in ena delnica družbe.

LONDON - Gospodarska aktivnost v območju evra je najverjetneje že dosegla dno. Ne glede na to, da se je maja pospešila, pa je bila, ko gre za peti mesec v letu, najšibkejša doslej, je objavila analitska hiša IHS Markit. Indeks nabavnih menedžerjev, ki ga izračunava, je bil maja pri 30,5 točke, potem ko je bil aprila pri rekordno nizkih 13,5 točke. Kljub mesečnemu izboljšanju pa se gospodarska aktivnost še vedno intenzivno krči, saj vrednosti indeksa pod 50 točkami pomenijo krčenje, vrednosti nad 50 pa rast gospodarske dejavnosti.

ŠPORT

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije še pred poletjem obljubila poseben paket sistemskih in tudi dolgoročnih ukrepov za pomoč športu. Državni sekretar za šport Marjan Dolinšek je dodal, da so sredstva za programe v državnem proračunu ostala nedotaknjena. V letnem programu športa je za dejavnosti predvideno 18,76 milijona evrov, kot pred krizo, je izpostavil. Direktorica direktorata za šport Poljanka Pavletič Samardžija pa je dejala, da bi se lahko pogodbe z izvajalci začele podpisovati že v prvi polovici junija.

TOKIO - Predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je sporočil, da je leto 2021 "zadnja možnost za izvedbo tokijskih olimpijskih iger". OI v Tokiu bi morale biti letos poleti, a so jih organizatorji skupaj z Mokom zaradi koronavirusne pandemije preložili na leto 2021. Bach je danes za BBC poudaril, da prelaganje ne more iti v nedogled. Bach je povedal, da se strinja z odločitvijo Japonske, da bodo morali OI odpovedati, če koronavirusna pandemija prihodnje leto še ne bo pod nadzorom.

PARIZ - Mednarodna plavalna zveza (Fina) je zavoljo epidemije novega koronavirusa odpovedala letošnje svetovno prvenstvo v 25-metrskem bazenu v Abu Dabiju in ga prestavilo na drugo leto. Po novem terminu bo to SP na sporedu med 13. in 18. decembrom prihodnje leto.

DRESDEN - Nemški nogometni drugoligaš Dynamo Dresden je sporočil, da sta se z novim koronavirusom okužila še en nogometaš in član osebja. Omenjeni osebi sta bili pozitivni na novi koronavirus kljub temu, da ekipa prestaja 14-dnevno karanteno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To sta že četrti in peti pozitivni test v Dresdnu, zadnjeuvrščenem klubu druge nemške lige, kjer so opravili pet testiranj. Testi oseb, ki so bile prej pozitivne, so bili zdaj negativni, so sporočili iz kluba. Dodali so, da se bodo treningi v polni obliki začeli v soboto.

zdaj prva tekma čaka 31. maja, sezona v drugi ligi pa se bo sklenila 28. junija.

NEW YORK - Košarkarske ekipe v severnoameriški ligi NBA od vodstva lige pričakujejo, da bo okoli 1. junija pripravilo natančna navodila glede nadaljevanja sezone. V zakulisju so medtem zaokrožili številni scenariji, nekateri ameriški športni mediji so zapisali, da bodo tekme priredili v Disney Worldu v Orlandu in Las Vegasu, nekateri celo na Bahamih. Želja klubov je, da bi se sezona nadaljevala v drugi polovici julija.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in predstavniki združenja igralcev so razpravljali o možnem formatu dokončanja prvenstva 24 ekip v dveh konferencah, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vrstni red bi določili po odstotku točk 12. marca, ko je koronavirusna pandemija prekinila tekmovanje za Stanleyjev pokal. V vzhodni konferenci bi prvi krog končnice preskočile ekipe Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers, štiri najboljše ekipe zahoda pa so St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars.