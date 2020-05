Primorske novice o nelagodju v SMC in Desusu (21. 5.)

Koper, 20. maja - Denis Sabadin v komentarju Nelagodje je vedno večje piše o burnem dogajanju v slovenski politiki in nelagodju med člani SMC in Desusa. SMC se razkraja od znotraj, trenutno pa je tako oslabljena, da je njena edina možnost vztrajanje v aktualni vladi. Janezu Janši bi omejitve lahko postavila Desus, ki pa za to še ni dovolj homogena.