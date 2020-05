Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o bonih za reševanje slovenskega turizma, odpuščanju v Revozu, aktualnem stanju števila okuženih in denarju za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa iz evropskega instrumenta. Poročale so tudi o zaprti meji z Italijo, ki škodi italijanskemu turizmu in odkritju novih rovov pod predjamskim gradom.