Walmart v času koronavirusa zacvetel

New York, 19. maja - Ameriška veletrgovina Walmart je eden redkih zmagovalcev v gospodarstvu, prizadetem s pandemijo koronavirusa, saj je v prvem četrtletju letos, ko so se ljudje zalagali s toaletnim papirjem, konzervami hrane in drugim, kar se jim je zdelo nujno za preživetje med pandemijo, povečal spletno prodajo za 74 odstotkov.