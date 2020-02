Walmartova četrtletna prodaja razočarala analitike

New York, 18. februarja - Ameriška trgovska veriga Walmart je v zadnjem četrtletju od novembra do konca januarja zabeležila 1,9-odstotno rast prodaje, kar je 0,45 odstotne točke manj od napovedi analitikov. Kot so danes sporočili iz družbe, so bili predbožični nakupi njihovih strank skromnejši od pričakovanj. Vplivov koronavirusa na poslovanje še ne morejo oceniti.