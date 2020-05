Možnost odloga plačila velja tudi za limite

Ljubljana, 19. maja - Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev poleg odloga kredita do enega leta omogoča tudi odlog za limite na osebnih računih. To je namreč kreditna pogodba z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu potrošnika, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).