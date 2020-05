Pregled - novi koronavirus, 18. 5. (ponedeljek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA/CELJE/MARIBOR/DOMŽALE - Po dobrih dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 so šole odprle vrata za učence prvih treh razredov. Otroci so se ob tem najbolj razveselili svojih prijateljev, pedagoški delavci, ki pozdravljajo stik v živo, pa staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše ob upoštevanju higienskih priporočil dobro poskrbeli. Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan je za STA ponovno opozoril na pomanjkanje kadra. Zaradi tega so učitelji po njegovem mnenju bolj obremenjeni, kot bi bilo potrebno. Znova je stekel tudi pouk v osnovnih šolah s prilagojenim programom.

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ocenila, da je vrnitev v šole in vrtce "z veliko mero odgovornosti, razumevanja in potrpežljivosti" potekala "zelo zelo dobro". V pogovoru za Televizijo Slovenija se je tudi zahvalila vsem vključenim v proces, tako staršem kot profesorjem in vzgojiteljem. Komentirala je tudi opozorila pedagoške stroke o neuresničljivosti navodil, kadrovskih težavah in obsežnih dodatnih obremenitvah učiteljev. Kot je dejala, so ravnatelji delo organizirali tako, da teče kot običajno. Če bi bilo treba opraviti nadure ali zagotoviti pomoč od kje drugje, vključno s študenti pedagoške stroke, pa bodo to reševali s skupnimi močmi, je še zagotovila.

LJUBLJANA/NOVO MESTO/CELJE - V vrtcih po Sloveniji je po skoraj točno dveh mesecih znova slišati otroški živžav. Otrok je sicer za zdaj manj kot sicer, v vrtcih pa se trudijo čim bolj upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Otroci, željni družbe, so vrnitve večinoma veseli. Zaposleni odprtje vrtcev po epidemiji novega koronairusa pozdravljajo, kljub temu pa so se nekateri soočali s prostorskimi težavami in pomanjkanjem kadra, opozarja predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Opazili so, da so otroci mirnejši, previdnejši in bolj tihi, mlajši pa potrebujejo več bližine in osebnega stika.

VELENJE/CELJE - Po devetih tednih pouka na daljavo so svoja vrata za učence ponovno odprle tudi glasbene šole. Ob upoštevanju priporočil in navodil pristojnih lahko poteka individualni pouk instrumentov in skupinski pouk, a tega nekatere šole še ne bodo uspele izvajati, denimo Glasbena šola Celje. V Velenju za zdaj še ne bo orkestrskih vaj.

LJUBLJANA - Dijaki zaključnih letnikov so se vrnili v šolo, kjer se z učitelji pripravljajo na zaključne in maturitetne izpite v razredu. Srednje šole so pouk organizirale v skladu s smernicami zdravstvene stroke. Pri tem ravnatelji opozarjajo na potrebo po psihološki pripravi dijakov. Svoja vrata so odprli tudi dijaški domovi. Dijaki morajo bivati po sobah posamezno, posebna pravila pa veljajo tudi v skupnih prostorih. Ravnatelji posameznih domov ocenjujejo, da se je vrnila večina dijakov zaključnih letnikov, ki so osredotočeni predvsem na učenje za maturo.

LJUBLJANA/MARIBOR/KOPER - Na vseh treh slovenskih državnih univerzah bo večina aktivnosti študentov in zaposlenih kljub sprostitvi nekaterih ukrepov za zdaj še naprej potekala na daljavo. Kot so poudarili v Ljubljani, Mariboru in Kopru, bo podobno veljalo tudi za izpite, razen tistih, ki jih ni mogoče izvesti brez fizične prisotnosti študentov.

LJUBLJANA - Postopno odpiranje šol z dodatnimi omejitvami se zdi pravilna odločitev četrtini Slovencev, je pokazala raziskava Mediane. 36 odstotkov jih meni, da bi se morale šole odpreti za vse generacije otrok in dijakov, vendar ob upoštevanju dodatnih varnostnih ukrepov. 15 odstotkov bi jih pouk nadaljevalo za vse generacije brez posebnih varnostnih ukrepov.

LJUBLJANA - V Sloveniji so v nedeljo opravili 479 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili niso nobene, skupaj je tako okuženih 1466 ljudi. Prav tako v nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej so v Sloveniji umrli 104. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili 25 bolnikov s covidom-19, pet jih je potrebovalo intenzivno terapijo, je objavila vlada. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili enega bolnika s covidom-19, doslej skupaj 274.

LJUBLJANA - Delovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) s področja trga dela, sociale, izobraževanja in športa je v zelo veliki meri uskladila osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki zadeva njeno področje. Bolj jasno je definirala varovalke ob koriščenju predvidene sheme skrajšanega delovnega časa, tako da delodajalci ne bi mogli obsežneje odpuščati. Skupina s področja gospodarstva pa ni prišla tako daleč. Odprta naj bi ostala vprašanja bonov za turizem še za študente in upokojence, podaljšanja ukrepa čakanja na delo in pomoči avtobusnim prevoznikom. "Nikoli nismo rekli, da upokojenci in študenti ne bodo dobili vavčerjev," se je v odzivih na različne pomisleke na Twitterju odzval tudi premier Janez Janša in opozoril, da vlada predloga zakona še ni sprejela.

LJUBLJANA - Stranka LMŠ je predstavila svoje predloge ukrepov za okrevanje gospodarstva ter omilitev socialne in družbene krize po epidemiji covida-19. Predlagajo ukrepe v vrednosti skoraj 1,8 milijarde evrov, ki bi bili predvsem usmerjeni v spodbujanje potrošnje - med njimi sta turistični vavčer ter začasni temeljni državljanski dohodek.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo naj vlado na nujni seji pozove k ponovni vzpostavi socialnega dialoga in uskladitvi tretjega protikoronskega zakona s socialnimi partnerji, je v predstavitvi zahteve za sklic nujne seje odbora izpostavil poslanec SD Soniboj Knežak. Skrbi ga, ker da vlada nima scenarija za spopad z vse slabšimi razmerami na trgu dela.

LJUBLJANA - Vlada je s preklicem epidemije novega koronavirusa spravila številne v negotovost, opozarjajo v Levici. Iztekli se bodo namreč doslej sprejeti ukrepi za blažitev posledic epidemije, dohodki pa bodo ostali nizki. Potreben je naslednji sveženj ukrepov za zagotavljanje delovnih mest in blaginje ljudi, opozarjajo.

LJUBLJANA - Za dodatke k plačam, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije, je predvideno povračilo iz državnega proračuna, a morajo javni zavodi najprej resornim ministrstvom poslati zahtevke. Ministrstvo za zdravje je samo na podlagi zahtevkov, ki so pred tednom dni že bili na ministrstvu, odobrilo za 18,6 milijona evrov izplačil.

LJUBLJANA - Čeprav je delovanje celotnega zdravstva in zobozdravstva dovoljeno že od 9. maja, s tem tednom pa naj bi v celoti zagnali delo zobozdravniki, pa podatek o tem, koliko zaščitne opreme bodo za nemoteno delo potrebovali v zdravstvu, ni znan. Ocena potreb namreč še poteka, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Medtem ko so zaščitna sredstva v času krize prejemali od civilne zaščite, pa bodo po koncu epidemije za nabavo opreme, ki je ali bo dostopna na tržišču, zadolženi izvajalci oz. zavodi sami.

MARIBOR - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor postopoma povečujejo obseg zdravstvenih storitev, ki so zastale pred dvema mesecema zaradi epidemije novega koronavirusa. Po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina je v tem času odpadlo 1700 večjih operativnih posegov, več tisoč bolnišničnih obravnav in 83.000 ambulantnih obravnav.

MARIBOR/KOPER/CELJE/KRANJ - Ob obširni sprostitvi ukrepov proti epidemiji so po državi zaživela tudi večja nakupovalna središča. Že dopoldne so zaznali precejšen obisk. Trgovine so uvedle različne ukrepe za zagotavljanje varnosti, vse imajo ob vhodu razkužila in opozarjajo na varnostno razdaljo, nekatere so prilagodile tudi vstop in izstop iz prodajalne.

LJUBLJANA - Slovenska avtomobilska industrija se je zaradi pandemije koronavirusa znašla v najhujši krizi doslej, opozarjajo v Slovenskem avtomobilskem grozdu. Vlado pozivajo, naj podaljša ukrepe iz obstoječih dveh protikoronskih paketov ali uvede enakovredne nove. V nasprotnem primeru lahko pride do obsežnih odpuščanj ali celo stečajev, opozarjajo.

LJUBLJANA - Vrata poslovalnic turističnih agencij so večinoma ostala zaprta. Nejasnosti je namreč še veliko, denimo v zvezi z režimom prehajanja meja, protokoli glede avtobusnih in letalskih prevozov ter datumi odpiranja hotelov tako v Sloveniji kot v tujini, je za STA pojasnil Jože Režonja iz agencije Relax turizem.

LOGARSKA DOLINA/CERKLJE NA GORENJSKEM - Na turističnih kmetijah po državi, kjer lahko od danes znova sprejemajo goste, so za zdaj še zadržani. Večina kmetij je ob razglasitvi epidemije doživela številne odpovedi rezervacij domačih in tujih gostov. Številni so se tako odločili, da bodo goste začeli sprejemati junija, nekaj pa jih je že odprtih, a gostov še nimajo.

PIRAN/STRUNJAN - Ob upoštevanju varnostnih ukrepov je omogočeno tudi odpiranje kampov in plaž. Kopalna sezona se sicer še ni začela, vendar so v Okolju Piran kot upravljavcu centralne plaže v Portorožu pripravljeni sprejeti kopalce tudi v spremenjenih razmerah. Kaže, da bodo vsaj še nekaj časa morali na goste počakati tudi v kampih.

LJUBLJANA - Slovenski Youth Hostli, ki delujejo v mednarodni mreži mladinskih prenočišč Hostelling International so znova odprti. Glede na to, da so ob začetku epidemije novega koronavirusa nudili nastanitve za zdravstveno osebje, pozneje pa tudi za osebe, ki so potrebovale karanteno, imajo izkušnje z varnim sprejemom gostov, zagotavljajo v Popotniškem združenju Slovenije. Zdaj ponujajo 25-odstotni popust za nastanitev družin v družinskih sobah, če je vsaj en član družine v času epidemije delal na svojem delovnem mestu, so dodali.

LJUBLJANA - Znova so se lahko odprle avtošole, vendar ob upoštevanju posebnih navodil NIJZ. Tako mora biti med drugim sedež kandidata za vozniški izpit pokrit s prevleko za enkratno uporabo ali s pralno prevleko. V Združenju šol vožnje Slovenije ocenjujejo, da bo treba dodatna zaščitna sredstva in čas za izvajanje ukrepov nekako vključiti v ceno.

LJUBLJANA/KRANJ/NOVO MESTO/MURSKA SOBOTA/PTUJ/MARIBOR - V obetih, da bi se s 25. majem lahko sprostile kulturne prireditve v zaprtih prostorih, gledališča s skupnimi močmi poskušajo oblikovati predloge smernic, ki bi veljale za nadaljnje delo ob koronavirusu. Delovna skupina je že pripravila navodila o tem, kako naj bi potekale vaje, danes bo razpravljala še o zunanjih in notranjih prizoriščih. Dlje kot so slovenska gledališča zaprta za obiskovalce, bolj jih pestijo finančni izzivi, med njimi pokritje programa, materialni stroški in plače zaposlenih. Kljub nastali situaciji se večina gledališč zavzema za predstavitev letošnjih projektov, ki so zaradi koronavirusa odpadli, z vajami pa nameravajo začeti v prihodnjih tednih.

SVET

LJUBLJANA/BERLIN - Zunanji ministri več držav Evropske unije, tudi Slovenije, so se zavzeli za koordiniran pristop k ponovnemu odpiranju meja med članicami EU. Nemški minister Heiko Maas je poudaril, da si bodo prizadevali za odprtje meja pred poletjem. Slovenski minister Anže Logar je dejal, da je Slovenija pripravljena sprejeti turiste v prihodnjih tednih.

LJUBLJANA/BUDIMPEŠTA - Madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto je po pogovorih s slovenskim ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom napovedal postopno opustitev ukrepov za nadzor na meji med državama s ciljnim datumom 1. junij. Počivalšek je na Twitterju potrdil, da je cilj ponovno odprtje meja s sosedi ob ustrezni epidemiološki sliki v začetku junija.

LJUBLJANA - Vladni govorec Jelko Kacin je po nedeljski odločitvi vlade o postopnem odpiranju slovenske meje poudaril, da pri tem delu prevladuje skrb za preprečitev ponovnega vnosa novega koronavirusa v državo. Spiska držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, trenutno še ni, za državljane Slovenije pa za prestop domače meje ne veljajo nobene omejitve. Prav tako ni omejitev pri prehodu meje za državljane EU, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, ostalim državljanom EU pa lahko policija v primeru bolezenskih znakov zavrne vstop v državo.

BRUSELJ - Ministri članic Evropske unije, pristojni za izobraževanje, so na videokonferenci govorili o ponovnem odpiranju šol, ki jih je večina držav zaradi koronavirusa zaprla, ter vpisu v naslednje šolsko oziroma študijsko leto. Ob tem so se zavzeli za modernizacijo izobraževalnih sistemov, so sporočili s slovenskega ministrstva za šolstvo. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je napovedal pripravo dolgoročnejših strateških usmeritev v okviru izpopolnjenega pristopa izobraževanja na daljavo s poudarkom na varnem, spodbudnem in vključujočem učnem okolju.

RIM/BRUSELJ/ATENE - V Italiji, Belgiji, Grčiji, na Irskem, Portugalskem in še marsikje drugje po Evropi so s sproščanjem ukrepov nadaljevali po poti normalizacije razmer - odpirale so se šole, trgovine in restavracije, pa tudi muzeji in galerije. V Grčiji so odprli akropolo v Atenah in tudi vsa druga arheološka najdišča v državi, potem ko so bila zaradi pandemije novega koronavirusa zaprta dva meseca. Italijani so šli danes prvič po 10. marcu lahko na kavo v bar, na kosilo v restavracijo, k frizerju ali k maši. Premier Giuseppe Conte je ob tem opozoril Italijane, da je pot do konca epidemije še dolga in da ne smejo popustiti. Restavracije in kavarne so se odprli tudi v Severni Makedoniji in na Danskem.

BERLIN - Nemčija in Francija sta predlagali 500 milijard evrov težak sklad za ponoven zagon gospodarstva EU, ki se zaradi pandemije novega koronavirusa sooča z največjo krizo po vojni. Sklad bi se financiral z zadolževanjem na trgu v imenu EU, z njim pa bi financirali najhuje prizadete sektorje in regije unije. Državam, ki bi bile deležne pomoči iz sklada, sredstev po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona ne bi bilo treba vračati. Prepričani smo, da ni samo pošteno, ampak tudi nujno, da damo na razpolago sredstva, pozneje jih bomo postopoma vračali skozi več prihodnjih evropskih proračunov, je na skupni video novinarski konferenci dejala nemška kanclerka Angela Merkel.

ŽENEVA - Začetek dvodnevnega letnega zasedanja skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je posvečeno pandemiji covida-19, je potekal v znamenju napovedi neodvisne preiskave odziva na pandemijo, obljube Kitajske o dveh milijardah dolarjev za WHO ter opozorila, da zaradi neenotnega odziva držav na pandemijo svet plačuje visoko ceno. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je kritiziral države, ker so ignorirale priporočila WHO v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je napovedal, da bo sprožil neodvisno preiskavo o odgovoru WHO in njenih članic na pandemijo novega koronavirusa.

STOCKHOLM - Švedska, ki je bila zaradi manj strogih ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa deležna svetovne pozornosti, je aprila zabeležila 10.458 smrti, kar je največ v mesecu dni v zadnjih skoraj 30 letih, kažejo danes objavljeni statistični podatki. Švedska za razliko od večine evropskih držav ni uvedla strogih omejitev gibanja.

BERLIN - Iz Nemčije poročajo o novem grozdu okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi v klavnici. V klavnici Westfleisch na Spodnjem Saškem so potrdili 92 primerov. O grozdu okužb pa poročajo tudi iz begunskega centra v Severnem Porenju-Vestfaliji, kjer se je okužilo 130 ljudi.

MOSKVA - V Rusiji so prvič od 1. maja poročali o manj kot 9000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom, medtem ko v državi rahljajo ukrepe in oblasti govorijo o stabilizaciji razmer. Poročali so o 8926 novih okužbah v zadnjih 24 urah, skupno 290.678 v državi, ki ima po ZDA največ potrjenih okužb na svetu.

WASHINGTON - Na vrh seznama Bele hiše glede krivcev za pandemijo novega koronavirusa in smrti zaradi covisa-19 se je v nedeljo prebil Center za nadzor nad boleznimi (CDC) zaradi zamud pri razvoju testa, vendar pa je zdravstveni minister ZDA Alex Azar agencijo branil in razložil, da CDC ni bil nikoli mišljen kot steber za masovno testiranje v ZDA.

SAO PAULO - Število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji strmo narašča. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 8000, skupno doslej 241.080. Za covidom-19 je umrlo 16.118 ljudi, med njimi 485 v zadnjem dnevu, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Oblasti v Sao Paulu opozarjajo, da so tamkajšnje bolnišnice tik pred zlomom.

ŠPORT

LJUBLJANA - Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so znova dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev. Od ponedeljka so dovoljeni tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar doslej ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge. Dovoljena bo, poleg vrhunskega športa, tudi rekreacija, šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Čeprav na športno-rekreativnem področju vse bolj rahljajo ukrepe, pa so še vedno zaprti fitnesi in posledično vodene vadbe v njih.

KANIN - Med tistimi športnicami, ki že pridno vadijo, je tudi Ilka Štuhec. Na bele strmine se je slovenska šampionka vrnila na edinem slovenskem visokogorskem smučišču, Kaninu. "Čudovito je smučati maja v Sloveniji," je Štuhčeva vesela priložnosti, ki se ji je ponudila, da smuča v okviru meja domovine. Kanin premore več metrov snežne podlage in kljub visokim temperaturam omogoča trening. Brez glavnega trenerja in serviserja se je ekipa znašla v nekoliko spremenjenih okoliščinah, a najpomembneje je, da je znova možen snežni trening. Na Kaninu bodo trenirali "dokler lahko". Treningi potekajo ob odsotnosti serviserja Aleša Sopotnika, ki je v Kanadi, in glavnega trenerja Stefana Abplanalpa, ki je v Švici. Pri izpopolnjevanju tehnike ji pomaga demonstrator, Jure Lekić.

LONDON - Angleški klubi, spodbujeni z uspešnim nadaljevanjem nemške bundeslige, so soglasno potrdili postopen zagon profesionalnega nogometa na Otoku. Zdravstvene oblasti na Otoku so prvoligaškim klubom najprej dale dovoljenje za začetek treningov v majhnih skupinah, ki bodo lahko štele največ pet oseb. Vsak trening pa bo lahko trajal največ 75 minut. To je prvi korak, oziroma faza 1, k predvidoma junijskemu nadaljevanju tekmovanj, ki so bila prekinjena več kot dva meseca zaradi pandemije koronavirusa, sporočilo združenja angleških prvoligašev, povzemajo britanski mediji. Če se bo premier liga nadaljevala, bodo tekme, ostalo jih je še 92, najverjetneje odigrane pred praznimi tribunami in po možnosti na nevtralnih tleh. Predvidoma naj bi prvenstvo nadaljevali 12. junija. Fizični stiki med igralci ne bodo dovoljeni.

ATENE - Predstavniki 14 prvoligaških nogometnih klubov v Grčiji so se po ponedeljkovem sestanku dogovorili, da bodo tekme prekinjenega državnega prvenstva po epidemiji novega koronavirusa nadaljevali 6. in 7. junija. Nadaljevanje elitnega ligaškega tekmovanja mora potrditi še grška vlada. V rednem delu elitnega grškega ligaškega tekmovanja je bil najboljši Olympiacos, v končnici za prvaka takoimenovane "super lige" pa bodo poleg pirejskega kluba nastopili še Paok Solun, Aek Atene, Panathinaikos, Ofi Kreta in Aris Solun.

LJUBLJANA - V letnem programu športa, ki je podlaga za sofinanciranje športa iz državnega proračuna, bi bilo po predlogu rebalansa proračuna na voljo 18,7 milijona evrov, slabe tri milijone manj kot pred tem. Predvideno je bilo 22,4 milijona, je povedal predsednik strokovnega sveta Slovenije za šport Luka Steiner. Skoraj povsem so bile črtane investicije. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je novico označil za negativno presenečenje. Izpostavil je, da je to sicer moje osebno mnenje, uradno stališče OKS bo znano po seji izvršnega odbora OKS v četrtek.

LJUBLJANA - Novo sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je močno razveselilo tudi športnike borilnih veščinah. Končno je na treningu dovoljen kontakt, ki omogoča sparing in borbo na treningu. Za judoiste s tem seveda še ni konec ugibanj o nadaljevanju sezone. Za razliko od številnih športov imajo to prednost, da je zelo zgodaj reagirala Evropska judo zveza, ki je že pripravila koledar tekmovanj za jesen. S septembrom se tako spet začenjajo mednarodna tekmovanja, tudi najvišje ravni, vse do grand slamov, evropsko prvenstvo v Pragi, ki bi moralo biti konec maja, pa je zdaj prestavljeno na november.

LJUBLJANA - Ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in znova dovoljenem treniranju vseh športnikov po zakonu o športu, so rokave zavihali tudi košarkarji in košarkarice. Pod vodstvom strokovnih sodelavcev Košarkarske zveze Slovenije so treninge začeli nekateri reprezentanti in reprezentantke, ki trenutno nimajo možnosti vadbe v klubskih sredinah. Že na uvodnem ponedeljkovem treningu se je tako zbrala pisana igralska druščina, ki je stik z žogo v zadnjih mesecih močno pogrešala. Pri izvajanju aktivnosti bo Košarkarska zveza Slovenije upoštevala vsa navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2. ki so objavljena na spletni strani ministrstva.