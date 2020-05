Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 18. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA/CELJE/MARIBOR/DOMŽALE - Po dobrih dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 so šole odprle vrata za učence prvih treh razredov. Otroci so se ob tem najbolj razveselili svojih prijateljev, pedagoški delavci, ki pozdravljajo stik v živo, pa staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše ob upoštevanju higienskih priporočil dobro poskrbeli.

LJUBLJANA/NOVO MESTO/CELJE - V vrtcih po Sloveniji je po skoraj točno dveh mesecih znova slišati otroški živžav. Otrok je sicer za zdaj manj kot sicer, v vrtcih pa se trudijo čim bolj upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Otroci, željni družbe, so vrnitve večinoma veseli.

LJUBLJANA - Posebni delovni skupini socialnih partnerjev bosta danes po pričakovanjih uskladili ukrepe, ki bodo vključeni v tretji paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Tokrat naj bi posebno pozornost posvetili turizmu in gostinstvu, vsem podjetjem pa bo na voljo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

LJUBLJANA - Predstavniki slovenske avtomobilske industrije od vlade pričakujejo ustrezne ukrepe, ki bodo zaščitili slovensko avtomobilsko in ostalo industrijo pred posledicami epidemije bolezni covid-19 ter ji omogočili še nadaljnje konkurenčno nastopanje na globalnem trgu. V nasprotnem primeru je ogroženih vsaj 25 odstotkov delovnih mest, so v nedeljo sporočili iz Slovenskega avtomobilskega grozda. O tej temi bodo podrobneje spregovorili na današnji novinarski konferenci na Gospodarski zbornici Slovenije.

LJUBLJANA - Po dveh mesecih zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa bodo danes lahko vrata odprle vse trgovine, tudi večje in tiste v trgovskih središčih. Gostinci bodo lahko znova stregli v notranjosti lokalov, goste pa bodo lahko sprejeli tudi v manjših turističnih namestitvenih obratih, kampih in planinskih kočah.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V nedeljo je bilo na vseh ravneh angažiranih 631 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

RIM/BRUSELJ/ATENE - Po Evropi se danes nadaljuje rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Tako kot v Sloveniji se bodo v več državah začele odpirati šole oziroma jih bo začelo obiskovati še več otrok, ponekod pa se odpirajo restavracije in bari, pa tudi muzeji.

ŽENEVA - V obliki videokonference se bo danes začelo dvodnevno letno zasedanje skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki bo posvečeno pandemiji novega koronavirusa. O odgovoru na to zdravstveno krizo bo predvidoma spregovoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WASHINGTON - Na vrh seznama Bele hiše glede krivcev za pandemijo novega koronavirusa in smrti zaradi covisa-19 se je v nedeljo prebil Center za nadzor nad boleznimi (CDC) zaradi zamud pri razvoju testa, vendar pa je zdravstveni minister ZDA Alex Azar agencijo branil in razložil, da CDC ni bil nikoli mišljen kot steber za masovno testiranje v ZDA.

SAO PAULO - Število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji strmo narašča. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 8000, skupno doslej 241.080. Za covidom-19 je umrlo 16.118 ljudi, med njimi 485 v zadnjem dnevu, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Oblasti v Sao Paulu opozarjajo, da so tamkajšnje bolnišnice tik pred zlomom.

ŠPORT

LJUBLJANA - Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so znova dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev. Od 18. maja bodo dovoljeni tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar doslej ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge. Dovoljena bo, poleg vrhunskega športa, tudi rekreacija, šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Slednje je pomembno tudi zaradi varstva otrok med počitnicami.