V Metliki nadaljevanje urejanja poslovne cone Pri pildu

Metlika, 18. maja - Metliška občina je te dni podpisala izvajalsko pogodbo za drugo etapo naložbe v urejanje in širitev tamkajšnje poslovne cone Pri pildu. Gradnja bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 550.000 evrov, država in Evropski sklad za regionalni razvoj bosta pokrila dobre štiri petine stroškov. Prvi del preureditve so končali leta 2017.