Širjenju metliške poslovne cone Pri pildu evropska denarna podpora

Ljubljana/Metlika, 3. decembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori projektu širjenja in nadaljevanja urejanja poslovne cone Pri pildu na zahodnem obrobju Metlike. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za 1,4 milijona evrov vredno naložbo prispeval 375.000 evrov.