Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 17. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Po več kot dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 se v ponedeljek v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata odpirajo tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi. Za preprečevanje širjenja okužbe bo treba sicer upoštevati številna priporočila. Na Javni agenciji RS za varnost prometa opozarjajo, da je otroke nujno podučiti, da ceste niso več tako prazne kot v zadnjem času, in z njimi obnoviti prometna pravila na poti do šole ali vrtca.

LJUBLJANA - S 16. marcem je z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa v veljavo stopil vladni odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev v Sloveniji, določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine. Po dveh mesecih se s ponedeljkom ponovno odpirajo vrata vseh trgovin, pa tudi prvih nastanitvenih obratov.

LJUBLJANA- Osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki ga bodo v ponedeljek pretresali socialni partnerji in prvič tudi vlada, poleg sheme skrajšanega delovnega časa in bonov za turizem predvideva tudi pomoč žičničarjem, je razvidno iz gradiva, ki ga je pridobila STA. Predvidene so še rešitve za odpadno embalažo in nove omejitve za nevladne organizacije.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 756 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

WASHINGTON - V ZDA je zadnjih 24 urah za covidom-19 umrlo še 1237 ljudi. Skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na 88.730, so sporočili z Univerze Johns Hopkins. ZDA, kjer se je doslej z novim koronavirusom skupaj potrjeno okužilo že 1.466.682 ljudi, tako ostajajo država z največ umrlimi za novo boleznijo. Ameriški predsednik Donald Trump skuša kljub temu, da epidemija še ne pojenja, vse bolj sproščati ameriško gospodarstvo. Njegov predhodnik Barack Obama pa je bil včeraj zelo kritičen do dosedanjega odziva oblasti. Po njegovih besedah se odgovorni v ZDA niti pretvarjajo ne, da imajo stvari pod nadzorom. Kot je še dejal v očitnem namigu na Trumpa, številni v ZDA, vključno z nekaterimi, ki imajo zveneče nazive in pomembne službe, še vedno razmišljajo kot majhni otroci, zato so stvari v državi zavožene.

PARIZ - Dnevno število smrtnih žrtev covida-19 je v soboto v Franciji padlo pod 100. Kot je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, je umrlo 96 ljudi, skupaj pa doslej 27.625. Epidemija se v državi umirja. Skupaj se v francoskih bolnišnicah za covidom-19 trenutno zdravi 19.432 ljudi, potem ko jih je bilo še pred tednom dni 22.614. Se je pa dnevno število na novo sprejetih v bolnišnice v primerjavi s prejšnjim tednom, ko jih je bilo 265, v soboto povzpelo na 350.

BRASILIA/MONTEVIDEO - Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je v latinskoameriških državah in na Karibih preseglo pol milijona. Skoraj polovica odpade na Brazilijo, kjer je število potrjenih okužb včeraj preseglo 230.000, umrlo pa je že več kot 15.000 ljudi. Po ocenah strokovnjakov bi bilo število okuženih v Braziliji lahko v resnici kar 15-krat višje, saj v državi opravijo le malo testiranj. V zadnjem dnevu je tam umrlo 816 ljudi, zabeležili so 14.919 dodatnih primerov okužbe. Kljub temu brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej odločno zavrača stroge ukrepe proti širjenju epidemije. Brezposelnost, lakota in revščina bodo prihodnosti tistih, ki podpirajo tiranijo popolne izolacije, je tvitnil brazilski predsednik.

ŠPORT

PARMA - Igralca italijanskega nogometnega prvoligaša Parme, za katerega igra tudi Slovenec Jasmin Kurtić, sta bila pozitivna na novi koronavirus. Vodstvo kluba je za oba nogometaša odredilo osamitev na domu. Kljub novim primerov okužb klubi italijanske serie A upajo, da bodo v ponedeljek nadaljevali skupinske treninge, poročajo tiskovne agencije. Nadaljevanje prvenstva je predvideno 13. junija. Vsi člani zasedbe iz Parme, strokovnega štaba in vodstva so bili testirani na okužbo z virusom sars-cov-2. Vsem so bili odvzeti vzorci krvi in brisi iz nosu. Le dva igralca sta bila pozitivna, oba sta zdrava in v dobri kondiciji in za zdaj ne kažeta simptomov bolezni covid-19, so sporočili iz kluba. Kot so še sporočili, sta bila igralca pozitivna na prvi test in negativna na drugi, ki je bil opravljen 24 ur kasneje.