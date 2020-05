Pregled - novi koronavirus, 17. 5. (nedelja)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji so v soboto ob 511 testih na novi koronavirus potrdili eno novo okužbo, ena oseba s covidom-19 pa je umrla, so sporočili z vlade. Skupno so doslej opravili 69.363 testiranj in potrdili 1466 okužb, zaradi covida-19 pa so doslej umrle 104 osebe. V bolnišnici je bilo v soboto 26 bolnikov s to boleznijo, kar je eden manj kot dan prej, pet hospitaliziranih pa je bilo na intenzivni negi, prav tako eden manj kot dan prej.

LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji, ki se je končala zvečer, spremenila odlok o ukrepih na meji. Odpiranje mej bo potekalo postopoma. Vlada pa bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, in sicer na podlagi ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, članicami EU in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Spremenjen odlok določa tudi izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za 14 dni. Gre za osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, ter za osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, so pojasnili na vladi. Odlok je začel veljati ob 22. uri.

LJUBLJANA - Po več kot dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 se v ponedeljek v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, odpirajo se tudi vrtci, dijaški domovi in fakultete. Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da je otroke nujno podučiti, da ceste niso več tako prazne kot v zadnjem času, in z njimi obnoviti prometna pravila na poti do šole ali vrtca. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je učence in dijake v nagovoru spodbudila, naj vztrajajo do konca, vidi jih kot "zmagovalce znanja, zmagovalce tega in prihodnjega časa". Učiteljem pa se je v pismu zahvalila za predano delo ter tudi "krpanje lukenj" tam, kjer usmeritve ministrstva morda niso bile ali niso mogle biti dovolj jasne in dodelane.

LJUBLJANA- Osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki ga bodo v ponedeljek pretresali socialni partnerji in prvič tudi vlada, poleg sheme skrajšanega delovnega časa in bonov za turizem predvideva tudi pomoč žičničarjem, je razvidno iz gradiva, ki ga je pridobila STA. Predvidene so še rešitve za odpadno embalažo in nove omejitve za nevladne organizacije.

LJUBLJANA - V ponedeljek se odpirajo tudi vse doslej še zaprte trgovine pa tudi prvi nastanitveni obrati, ki imajo do 30 sob. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za trgovska središča objavili posebna priporočila, med drugim svetujejo ločene vhode in izhode ter talne označbe, pa tudi opozarjanje kupcev na ukrepe s pomočjo ozvočenja ali zaslonov. Skupne površine za sedenje in počivanje na hodnikih v trgovskih centrih ne bodo v uporabi, prav tako ne skupna otroška igrala. Tudi bivanje v hotelih, kampih in podobne dejavnosti bodo zaradi ukrepov potekali drugače kot nekoč. Med drugim bodo po priporočilih NIJZ morali paziti, da bo čim manj srečevanja gostov, pri turističnih aktivnostih na prostem pa bodo morali še posebej paziti na uporabljeno opremo.

LJUBLJANA - Avtošolam, ki s lahko s ponedeljkom prav tako znova začnejo dejavnost, na NIJZ med drugim priporočajo, naj bo sedež kandidata za vozniški izpit v avtomobilu pokrit s prevleko za enkratno uporabo ali s pralno prevleko, ki se jo zamenja za vsakim kandidatom. Sedež se lahko tudi razkuži, razkužiti je treba tudi druge dele v avtomobilu, ki se jih kandidat dotika. Tako kandidat za vozniški izpit kot učitelj vožnje morata uporabljati masko, pri čemer za učitelja ni dovolj navadna kirurška maska, temveč se priporoča maska tipa FFP2 oziroma ustrezna varovalna oprema.

LJUBLJANA - Po odpravi obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb so na NIJZ pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti.

LJUBLJANA - Strokovnjakinje ginekološke klinike v Ljubljani bodo v prihodnjem tednu prek spleta izvedle program priprave na porod in starševstvo. Predavanja bodo v ponedeljek, torek in četrtek ob 18. uri. Elektronsko različico programa so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pripravili zaradi epidemije koronavirusa, so sporočil na Twitterju. Udeleženci se morajo na brezplačna predavanja, dolga okvirno dve uri, predhodno prijaviti.

LJUBLJANA - Skoraj štiri desetine vprašanih v anketi Mediane meni, da bi morala Slovenija s preklicem epidemije covida-19 počakati na poteze drugih držav, le dobra četrtina pa jih preklic epidemije podpira. Približno tretjina anketiranih bodisi nima mnenja bodisi jim je glede te poteze vseeno. Zaskrbljenost zaradi epidemije pa skozi čas upada. Medtem ko so konec marca zabeležili več kot 60 odstotkov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih, je bilo sredi aprila takšnih polovica vprašanih, zdaj pa le še 38 odstotkov. V raziskavi po metodi spletnega anketiranja, ki so jo izvedli 15. in 16. maja, je sodelovalo 505 anketirancev.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 756 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

ŽENEVA - Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v svetu je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije, ki se sklicuje na uradno potrjene podatke, preseglo 4,5 milijona. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 100.000 dodatnih okužb. Umrlo je še 5336 ljudi, skupaj doslej že 307.395. Največ potrjenih primerov okužb je v Severni in Južni Ameriki, skupaj 1.966.932. V zadnjih 24 urah se je število okuženih na ameriški celini povzpelo za 57.449, število umrlih za covidom-19 pa za 3742, tako da je smrtnih žrtev doslej tam 118.799. V Evropi so doslej potrdili skupaj 1.870.545 okužb, umrlo je 165.951 ljudi. V zadnjih 24 urah so zabeležili 22.100 okužb in 1228 smrti.

RIM - V Italiji so v zadnjem dnevu zabeležili 675 novih okužb z novim koronavirusom, kar je najmanj po 9. marcu. Umrlo je 145 ljudi, skupaj doslej 31.908. Skupno število doslej potrjenih okužb v državi, ki je ena od najhuje prizadetih v pandemiji, se je povzpelo na 225.435, od tega je ozdravelo skupaj 125.176 ljudi. Število ozdravelih se je v zadnjem dnevu povečalo za 2366. Na intenzivnih oddelkih se je zdravilo 762 bolnikov, 13 manj kot v soboto.

MADRID - V Španiji so prvič po dveh mesecih zabeležili manj kot 100 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu, je sporočil premier Pedro Sanchez. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so dnevno zabeležili okoli 950 smrti. Španija ostaja ena od najhuje prizadetih držav v pandemiji. Doslej je tam skupaj umrlo že 27.650 ljudi, potrdili pa so več kot 231.000 primerov okužbe.

PARIZ - Dnevno število smrtnih žrtev covida-19 je v soboto v Franciji padlo pod 100. Kot je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, je umrlo 96 ljudi, skupaj pa doslej 27.625. Epidemija se v državi umirja. Skupaj se v francoskih bolnišnicah za covidom-19 trenutno zdravi 19.432 ljudi, potem ko jih je bilo še pred tednom dni 22.614.

WASHINGTON - V ZDA je zadnjih 24 urah za covidom-19 umrlo še 1237 ljudi. Skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na 88.730, so sporočili z Univerze Johns Hopkins. ZDA, kjer se je doslej z novim koronavirusom skupaj potrjeno okužilo že 1.466.682 ljudi, tako ostajajo država z največ umrlimi za novo boleznijo.

MOSKVA - V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili manj kot 10.000 novih okužb s koronavirusom, kar je že tretjič ta teden. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je še prekmalu za trditev, da se epidemija umirja. V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 9709 novih primerov, skupno pa 281.752. S tem je država na drugem mestu na svetu po številu potrjenih okužb. V zadnjem dnevu je umrlo 94 ljudi, kar je manj kot v soboto, ko so potrdili rekordnih 119 smrti. Skupno je covidu-19 podleglo 2631 ljudi.

BRASILIA/SANTIAGO - Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je v latinskoameriških državah in na Karibih preseglo pol milijona. Skoraj polovica odpade na Brazilijo, kjer je število potrjenih okužb včeraj preseglo 230.000, umrlo pa je že več kot 15.000 ljudi. V zadnjem dnevu je tam umrlo 816 ljudi, zabeležili so 14.919 dodatnih primerov okužbe. Tudi v Čilu beležijo naraščanje števila obolelih, zato so v prestolnici Santiago v soboto uvedli strogo karanteno. V Čilu so doslej potrdili 41.428 okužb z virusom sars-cov-2, število smrtnih žrtev je naraslo na 421.

ŠPORT

BERLIN - Tekme nemške bundeslige so bile prvi večji svetovni športni dogodek zadnjih dveh mesecev, potem ko je športni svet ohromila pandemija novega koronavirusa. Vrnitev v prilagojenih varnostnih razmerah in seveda brez gledalcev pa je nemški in preostali nogometni svet razdelila na dva tabora: navdušence nad oživljenim športom in nostalgike. Ti drugi so seveda pogrešali stare čase, ki jih vsaj še nekaj časa ne bo. Začasna realnost so postali pogovori z igralci na daljavo in maske na obrazih. Ter seveda dejavnik, ki so ga najbolj opazili vsi. Pomanjkanje vzdušja, saj je pred praznimi sedeži videti in slišati, kot da bi bile to pripravljalne tekme. Med bolj zadovoljnimi pa so seveda televizije, ki so zaradi odsotnosti gledalcev še bolj prišle na svoj račun, k rekordni gledanosti bundeslige pa je prispevala tudi suša zadnjih tednov.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa konec sezone 2019/20 načrtuje do avgusta, vključno z ligo prvakov in evropsko ligo, je v pogovoru za beIN Sports dejal predsednik združenja evropskih nogometnih zvez Aleksander Čeferin. Prvi mož evropskega nogometa pričakuje, da bo vsaj 80 odstotkov lig končalo svoja prvenstva na igriščih. Večina evropskih lig je bila prekinjena sredi marca zaradi covida-19, nekatere lige pa so napovedale nadaljevanje prvenstva v prihodnjih tednih. Čeferin upa, da bo vsaj 80 odstotkov lig šlo po tej poti in končalo svoja prvenstva. "Imamo idejo, vendar moramo počakati, da izvršni odbor Uefe potrdi datume. Lahko rečem, da bo evropska sezona končana, če bo šlo vse tako, kot vidimo zdaj, avgusta," je Čeferin povedal za beIN Sports.

BERLIN - Sobotni zagon nemške bundeslige je pred televizijske zaslone v Nemčiji prikoval več kot šest milijonov gledalcev. Televizija Sky je tako postavila rekord gledanosti za omenjeno nogometno prvenstvo, je poročal spletni portal DWDL. Ob pol štirih popoldne, ko so se začele prve tekme, je Sky na svojem plačljivem programu zabeležil 3,68 milijona gledalcev. To je več kot dvakrat toliko, kot se jih na običajno nogometno soboto zbere pred malimi zasloni. Temu pa je treba dodati še 2,45 milijona ljudi, ki so si tekmo ogledali na brezplačnem programu Skya. Na plačljivih programih si je nogomet ogledalo 27,4 odstotka ljudi, na brezplačnem pa 18,2 tistih, ki so imeli prižgan televizor. V starostni skupini med 14 in 49 let si je nogometno dogajanje ogledalo več kot 60 odstotkov ljudi, kar je absolutni rekord za Sky.

LONDON - Tudi če bodo v glavnih in najelitnejših evropskih nogometnih ligah nadaljevali in končali prvenstva na igriščih, bodo še vedno najboljši evropski klubi zaradi posledic novega koronavirusa utrpeli finančno škodo, ki bi lahko znašala velikanskih 3,9 milijarde evrov, poroča BBC. Kot so ocenili pri Borussii iz Dortmunda, jih bo odsotnost gledalcev in navijačev na tribunah stala 2,9 milijona evrov na tekmo. Poslovni analitiki Vysyble ocenjujejo, da bodo klubi angleške premier league izgubili 982 milijonov evrov, če bodo morali tekme odigrati za zaprtimi vrati stadionov do konca sezone 2020/21. Večji klubi bodo utrpeli največje izgube, Manchester United bo imel izgubo v višini 157 milijonov evrov, Arsenal pa 137 milijonov evrov.

SEUL - V nedeljo se je po štirih dneh v Seulu končal prvi organizirani profesionalni golf turnir po marčevski prekinitvi sezone zaradi pandemije novega koronavirusa. Turnir za golfistke je potekal za zaprtimi vrati in s strogimi varnostnimi ukrepi.

PARMA - Igralca italijanskega nogometnega prvoligaša Parme, za katerega igra tudi Slovenec Jasmin Kurtić, sta bila pozitivna na novi koronavirus. Vodstvo kluba je za oba nogometaša odredilo osamitev na domu. Kljub novim primerov okužb klubi italijanske serie A upajo, da bodo v ponedeljek nadaljevali skupinske treninge. Nadaljevanje prvenstva je predvideno 13. junija.

MADRID - Klubi elitne španske nogometne lige bodo v ponedeljek lahko začeli skupinske treninge v skupinah po deset, kar je nov korak proti načrtovanemu nadaljevanju sezone prihodnji mesec. Predsednik la lige Javier Tebas je pretekli teden dejal, da upa, da se bo sezona nadaljevala 12. junija.

DUNAJ - Teniški zvezdnik Dominic Thiem bo sodeloval na 151.750 evrov vrednem turnirju povabljencev avstrijskega tekmovanja pro series. Tretji igralec sveta, ki ima za pasom 16 osvojenih turnirjev ATP in je zaigral v treh finalih grand slamov, bo rdeče-bel turnir odprl 25. maja točno ob 12. uri, ko se bo pomeril z rojakom Davidom Pichlerjem, 479. z lestvice ATP. Na turnirju, prvem po koronavirusnem premoru, kjer bo nastopilo 16 avstrijskih igralcev in osem igralk, ne bo novinarjev, bo pa neposreden prenos dvobojev.