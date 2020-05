Pregled - novi koronavirus, 16. 5. (sobota)

SLOVENIJA

ORMOŽ - Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović sta se v Ormožu izrekla za lažje prehajanje meje, a upoštevajoč zdravstvene razmere. Potrdila sta, da bodo lahko slovenski državljani odhajali na Hrvaško tudi iz turističnih razlogov, saj je tudi turizem gospodarska dejavnost. Morali pa bodo predložiti svoje kontaktne podatke, da lahko hrvaške oblasti v primeru izbruha novega žarišča covida-19 ustrezno in hitro ukrepajo. V ta namen na Hrvaškem razvijajo aplikacijo, v katero bi lahko ljudje vnesli svoje kontakte, še preden pridejo na mejni prehod. Po besedah Božinovića bodo to rešitev predstavili predstavniki obeh policij, ki se bodo sestali predvidoma v sredo. Hrvaška policija je naknadno pojasnila, da je trenutno vstop tujih državljanov na Hrvaško mogoč le v primeru, ko gre za "poslovni ali drugi gospodarski interes za Hrvaško ali za neodložljive osebne razloge". Za to morajo potniki pokazati tudi ustrezno dokumentacijo.

LJUBLJANA - Premier Janez Janša je zatrdil, da še ni splošnega odprtja meje z Italijo, tako kot tudi ne z Avstrijo in Madžarsko. To je namreč lahko le dvostranski ukrep, je zapisal na Twitterju. "Dogovori še potekajo, pripravlja in sprejema se administrativna podlaga," je dodal. Tudi na meji s Hrvaško, kjer je sosednja država sprostila ukrepe, še vedno veljajo zdravstvene omejitve, je poudaril.

PORTOROŽ - Na mejnih prehodih s Hrvaško se je promet umiril, tako ni več daljšega čakanja za izstop iz države, poroča prometnoinformacijski center. Dopoldne je bila sicer na mejnem prehodu Dragonja čakalna doba za izstop iz države za vsa vozila tudi okoli dve uri, prav toliko so morala na Petrini za izstop čakati osebna vozila, na Sočergi pa pol ure. Že v petek popoldne so bile na mejnih prehodih med državama dolge čakalne dobe. V sosednjo državo so pohiteli predvsem tisti, ki imajo tam v lasti nepremičnine.

LJUBLJANA - V petek v Sloveniji ob 1151 testih niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom, število okuženih ostaja 1465. Prav tako niso zabeležili nobene smrti bolnika s covidom-19, doslej so v Sloveniji umrli 103, je objavila vlada. V bolnišnicah se je v petek zdravilo 27 bolnikov s covidom-19, šest v intenzivni terapiji, dva so odpustili v domačo oskrbo doslej skupaj 272. V Sloveniji so do vključno petka opravili 68.852 testiranj. Med 1465 okuženimi je 647 moških in 818 žensk.

LJUBLJANA - Zavod RS za šolstvo je pred ponedeljkovim postopnim začetkom izvajanja pouka izdal priporočila še za učence 9. razreda ter učence z učnimi težavami od 4. do 9. razreda, ki so bili negativno ocenjeni in potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč učitelja. Za prve priporočajo prilagojen urnik in drugačne oblike pouka, za druge pa različne oblike pomoči. "Načrtovanje in organizacija različnih oblik pomoči za učence z učnimi težavami naj bo takšna, da bodo posamezni učenci v strnjeni obliki deležni vsaj 2-3 ure pomoči na teden za posamezni predmet," piše v priporočilih.

LJUBLJANA - Zaprtje večjega dela trgovin in prepoved opravljanja storitev v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je pričakovano zmanjšalo prilive od davka na dodano vrednost (DDV) v državni proračun. Potem ko so v prvih dveh mesecih še rasli, so bili že marca za petino manjši kot pred letom dni. Zdaj se spet odpirajo vse trgovine.

LJUTOMER - V domu starejših občanov Ljutomer je na novi koronavirus pozitivnih še 11 stanovalcev, počutijo se dobro. Razmere v domu se počasi normalizirajo, vodstvo pričakuje, da se bo število pozitivnih v prihodnjih dneh zmanjševalo, prihodnji teden se bodo začeli tudi obiski.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1908 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

RIM - Italija v okviru rahljanja ukrepov proti novemu koronavirusu s 3. junijem odpravlja tudi omejitve na meji - znova bo dovoljeno vstopanje in izstopanje iz države za državljane članic EU, pa tudi San Marina in Vatikana. Ob vstopu v državo ne bo več obvezna 14-dnevna karantena. Znova bo dovoljeno tudi potovanje med posameznimi italijanskimi deželami, kaže danes objavljen vladni odlok.

BERLIN/DUNAJ - Nemčija in Luksemburg sta po dveh mesecih zaprtja zaradi pandemije novega koronavirusa znova odprla meje - potniki jo na cestnih mejnih prehodih lahko prečkajo, ne da bi morali dokazovati ustrezen razlog. Nemški zunanji minister Heiko Maas je to označil za pomemben znak na poti do postopne normalizacije potovanj v Evropi. Nemčija je tudi odpravila nekatere omejitve na mejah z Avstrijo in Švico. Avstrija pa je sporočila, da z nedeljo odpira mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko. Na prehodih bodo izvajali le še naključne preglede.

BERLIN - Drugi konec tedna zapovrstjo so v več mestih po Nemčiji potekali protesti proti omejitvam zaradi epidemije covida-19, čeprav so mnoge ukrepe že odpravili. O protestih več tisoč ljudi, med katerimi so tudi zagovorniki teorij zarote, levičarski aktivisti in skrajno desni populisti, so med drugim poročali iz Berlina, Stuttgarta in Münchna.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je sporočil, da bo vlada zaprosila za okoli enomesečno podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa, dokler se ne bo končalo prehodno obdobje odpiranja države. Izredne razmere bi se morale končati 24. maja.

BRASILIA - Po mesecu dni na položaju je v petek odstopil brazilski minister za zdravje Nelson Teich, ki prav tako kot predhodnik Luiz Henrique Mandetta glede ukrepov proti novemu koronavirusu ni našel skupnega jezika s predsednikom države Jairjem Bolsonarom. V državi so zadnjih 24 urah zabeležili rekordnih 15.305 novih primerov okužbe, skupno 260.000. Za covidom-19 umrlo še 824 ljudi, skupno okoli 14.800.

MOSKVA - Rusija je zabeležila doslej najvišje število smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu - 119, skupno 2537. So pa v zadnjem dnevu potrdili 9200 novih okužb, kar je najmanj od začetka maja. Skupno so doslej okužbo potrdili pri 272.043 ljudeh.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v petek večinoma po strankarski liniji podprl resolucijo, s katero so prvič v 231-letni zgodovini kongresa omogočili glasovanje na daljavo članom predstavniškega doma, ki so v karanteni ali iz drugih razlogov odsotni zaradi epidemije novega koronavirusa. Podprli so jo z 217 glasovi za in 189 proti. Republikanci so bili večinoma proti.

ŠPORT

DORTMUND - Norveški najstniški zvezdnik Erling Haaland je dosegel prvi gol v nemški nogometni bundesligi po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Nemška liga je prva med petimi največjimi, ki je tako začela tekmovanja. Na derbiju je za Borussio Dortmund proti Schalkeju 04 zadel v 29. minuti, Borussia je zmagala s 4:0 (2:0). Leipzig je doma remiziral s Freiburgom 1:1 (0:1). V Leipzigu je prvi gol v 34. minuti za goste zabil Manuel Gulde. Yussuf Poulsen je izenačil v 77. minuti. Po izjemni podaji Kevina Kampla, ki je po več kot šestih mesecih premora igral vso tekmo, je Danec zadel z glavo. Nekdanji slovenski reprezentant je zaradi poškodbe gležnja nazadnje igral 9. novembra.

LJUBLJANA - Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je po petkovi odločitvi vlade, da bo od 18. maja dovoljeno tekmovanje in tudi običajno treniranje v ekipnih športih, sprva določeno za teden dni pozneje, dejal, da je to zelo dobrodošlo. "Lažje bomo končali sezono, v naslednjem tednu pa moramo pripraviti protokole za tekmovanja." Prav tako še ni določen natančni datum nadaljevanja sezone v prvi ligi, po Mijatovićevih besedah bo to najverjetneje v prvem tednu junija, kot je bilo napovedano že doslej. Ker vse potrebne omejitve in zahteve za izvedbo tekem pred praznimi tribunami še niso znane, ni jasno niti to, kolikšni bodo dodatni finančni stroški za dokončanje tekmovanj za NZS in klube.

RADENCI - Zaradi novega koronavirusa je bil 40. maraton treh src v Radencih prestavljen na naslednje leto, danes pa je potekal v drugačni obliki. Udeleženci so na poziv organizatorjev tekli vsak po svoji progi doma in skupaj na družbenih omrežjih, v Radencih pa je četverica maratonsko razdaljo pretekla v 132 krogih na parkirišču hotela. Po tradiciji se je radenski maraton začel ob devetih, prek družbenih omrežij pa ga je naznanila startna pištola v Radencih. Tekači, ki so jih organizatorji povabili, da posamično odtečejo katerokoli razdaljo maratona treh src, torej pet, 10, 21 ali 42 kilometrov, in da svoj dosežek delijo na družbenih omrežjih. Organizatorji maratona so se že 26. marca odločili, da jubilejni 40. maraton treh src prestavijo na naslednje leto, in dodali, da bodo lahko tekači in pohodniki Radence obiskali v soboto, 15. maja 2021.

ŽENEVA - Mednarodni olimpijski komite (IOC) in Svetovna zdravstvena organizacija sta s podpisanim sporazumom o sodelovanju poudarila pomembno vlogo športa v boju s pandemijo novega koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Predsednik IOC Thomas Bach je v soboto v izjavi pozval vlade sveta, da več pozornosti namenijo telesni aktivnosti. "Koronakriza je pokazala, kako neprecenljiva je vloga športa za splošno zdravje, je poudaril Bach, s čimer se je strinjal tudi generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

MOSKVA - Roman Abželilov, zdravnik košarkarske ekipe CSKA, je v 44-letu starosti umrl zaradi novega koronavirusa, je ruska ekipa objavila na svoji spletni strani. V bolnišnico so ga zaradi poslabšanja zdravja odpeljali v začetku maja. Moskovska ekipa je še dodala, da je zapustil ženo in dva otroka, ter objavila poziv za zbiranje sredstev za pomoč družini.

MOSKVA - Perujec Jefferson Farfan je prvi nogometaš v Rusiji, ki je okužen z novim koronavirusom. Kot je sporočil predsednik kluba Anatolij Meščerjakov, Farfan v času prekinitve prvenstva ni bil v stiku s soigralci, tako da ekipa, katere vodenje bo prevzel nekdanji strateg Olimpije Marko Nikolić, ni ogrožena. Farfan ima tudi lažje simptome bolezni, a naj bi bil 21. junija, ko se naj bi nadaljevalo prvenstvo, nared za igranje.

MADRID - Predsednik Španske nogometne lige Javier Tebas je v videokonferenci predstavnikom klubov v španskem državnem prvenstvu zagotovil finančno pomoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V to shemo pomoči, ki se vzpostavlja zaradi posledic covida-19, sodi tudi poravnava stroškov čarterskih poletov na gostujoče tekme. Nekateri manjši klubi v španskem ligaškem nogometu so namreč utrpeli veliko finančno škodo zaradi novega koronavirusa, zaradi česar si vsi pristojni nogometni organi v državi prizadevajo za čimprejšnjo pomoč klubom.

WELLINGTON - Mednarodna triatlonska zveza je v petek sporočila, da je odpovedala letošnjo najbolj prestižno preizkušnjo na svetu na Havajih in jo z oktobrskega termina prestavila na februar prihodnje leto. Identično usodo je doživelo tudi letošnje novembrsko svetovno prvenstvo v poltriatlonu v novozelandskem mestu Taupo.