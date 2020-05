Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 16. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

ORMOŽ - Notranji minister Aleš Hojs se bo v Ormožu srečal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Po napovedih Ljubljane bosta govorila predvsem o razmerah, povezanih s covidom-19 in problematiki nezakonitih migracij. Iz Zagreba so sporočili, da bosta govorila o podrobnostih prehajanja turistov preko meje med državama.

PIRAN - Glede na nedavno vnovično odprtje mej za potniški promet ni izključeno, da se bo tudi danes veliko Slovencev odpravilo na Hrvaško, kar bi lahko na meji povzročilo zastoje. Že v petek popoldne so bile na mejnih prehodih med državama dolge čakalne dobe. V sosednjo državo so pohiteli predvsem tisti, ki imajo tam v lasti nepremičnine.

LJUBLJANA - Zaprtje večjega dela trgovin in prepoved opravljanja storitev v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je pričakovano zmanjšalo prilive od davka na dodano vrednost (DDV) v državni proračun. Potem ko so v prvih dveh mesecih še rasli, so bili že marca za petino manjši kot pred letom dni. Zdaj se spet odpirajo vse trgovine.

LJUTOMER - V domu starejših občanov Ljutomer je na novi koronavirus pozitivnih še 11 stanovalcev, počutijo se dobro. Razmere v domu se počasi normalizirajo, vodstvo pričakuje, da se bo število pozitivnih v prihodnjih dneh zmanjševalo, prihodnji teden se bodo začeli tudi obiski.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1908 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

RIM - Italija v okviru rahljanja ukrepov proti novemu koronavirusu s 3. junijem odpravlja tudi omejitve na meji - znova bo dovoljeno vstopanje in izstopanje iz države za državljane članic Evropske unije, pa tudi San Marina in Vatikana, je razvidno iz danes objavljenega vladnega odloka. Ob vstopu v državo ne bo več obvezna 14-dnevna karantena. Znova bo dovoljeno tudi potovanje med posameznimi italijanskimi deželami.

BRASILIA - Po mesecu dni na položaju je v oetek odstopil brazilski minister za zdravje Nelson Teich, ki prav tako kot predhodnik Luiz Henrique Mandetta glede ukrepov proti novemu koronavirusu ni našel skupnega jezika s predsednikom države Jairjem Bolsonarom. Ta je denimo v nasprotju z ministrom za uporabo proti koronavirusu promoviral zdravilo proti malariji hidroksiklorokin, Teich se prav tako ni strinjal z Bolsonarovim spodbujanjem odprte ekonomije in zavračanjem ukrepov proti pandemiji.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v petek z 208 glasovi proti 199 potrdil nov, že četrti proračunski paket pomoči gospodarstvu, organizacijam in posameznikom v času pandemije novega koronavirusa. Predlog se v senatu obeta zavrnitev, bo pa služil kot podlaga za pogajanja s senatnimi republikanci in Belo hišo za četrti paket pomoči, ki bo sprejemljiv za vse.

ŠPORT

LJUBLJANA - Po približno dvomesečni prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa se bo vendarle nadaljevala prva od najmočnejših nogometnih lig. Čeprav bodo stadioni prazni, se navijači veselijo tekem prve in tudi druge nemške lige, v katerih je pred prekinitvijo najbolje kazalo Bayernu in Arminii Bielefeldu.