Pregled - novi koronavirus, 15. 5. (petek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Po več kot dveh mesecih je vlada v četrtek pozno zvečer na dopisni seji presenetljivo preklicala epidemijo bolezni covid-19. Odlok o preklicu epidemije je začel veljati danes, uporabljal pa se bo od 31. maja. Ne glede na preklic epidemije covida-19 so še vedno v veljavi vsi zaščitni ukrepi, ki niso bili preklicani. Sproščeni bodo, ko bomo lahko zanesljivo trdili, da ni več možno pričakovati prenosa virusa, je na vladni novinarski konferenci poudarila v. d. generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič. Po njenih besedah smo vsi dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa tudi v prihodnje. Podobno je opozorila infektologinja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike. Strokovna skupina ministrstva za zdravje, ki jo vodi Bojana Beović, preklica epidemije ni obravnavala, se je pa Beovićeva osebno s tem strinjala ob zagotovilu, da zaščitni ukrepi ostajajo. Ti se bodo nadaljevali na osnovi zakona o nalezljivih boleznih, je dejala. Direktor NIJZ Milan Krek je medtem ocenil, da je preklic epidemije ustrezen, saj smo prešli v fazo, ko se situacija umirja, razmere pa lahko zdravstvene ustanove obvladujejo same.

LJUBLJANA - Odločitev vlade, da tik pred polnočjo prekliče epidemijo covida-19, je opozicijo presenetila. V SAB menijo, da gre za rokohitrsko odločitev predsednika vlade, v Levici pa opozarjajo na zmedena sporočila vlade iz katerih državljani ne morejo razbrati, ali je epidemije konec ali ne. Oboji pa tudi ugotavljajo, da je vlada odlok morala sprejeti, če je želela zagotoviti, da bi večina ukrepov iz protikoronskih zakonov prenehala veljati s koncem maja in ne šele konec junija. Tudi predsednik SD Dejan Židan je ocenil, da gre v prvi vrsti za politično odločitev, ki onemogoča nadaljnje izvajanje interventnih ukrepov. Vlado je pozval, da za skupno mizo zbere politično vodstvo države, socialne partnerje in opozicijo, da se doseže dogovor o trajnih ukrepih pomoči, ki ga bosta prebivalstvo in gospodarstvo potrebovala v prihodnjih mesecih. Prvak LMŠ Marjan Šarec je ob tem ocenil, da gre vlada iz ene skrajnosti v drugo. V opoziciji se sprašujejo se tudi o strokovni utemeljenosti takšne odločitve. V SAB so zato že napovedali sklic odbora za zdravstvo, na katerem naj vlada predstavi strokovne podlage za to odločitev.

LJUBLJANA - Vlada je na četrtkovi dopisni seji spremenila tudi ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena, pri čemer so izjema tisti, ki so EU zapustili za več kot 14 dni. Ob sproščanju režima na mejah je po besedah Kerstin Petričeve ključno neprestano spremljanje epidemiološke situacije tako pri nas kot v tujini. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem dejal, da lahko vlada ob novem izbruhu v slovenski okolici ali večjem žarišču v Sloveniji v realnem času spet zaostri ukrepe. V strokovni skupini pri ministrstvu za zdravje o odpiranju mej, ki da pomeni tveganje za vnos okužbe, po besedah Bojane Beović niso bili obveščeni. "Mi smo pred nekaj dnevi poslali na ministrstvo mnenje glede odpiranja mej, ki je bilo bolj konzervativno," je dejala. Tveganje vidi v tem, ker je marsikatera država, iz katere bodo prihajali potniki v Slovenijo, v slabšem epidemiološkem stanju kot Slovenija. "Tako je verjetnost, da bo prišlo do vnosa okužbe, ker bo ta prehod v bistvu nekontroliran, kar precejšnja," je dodala. So se pa popoldne zaradi sprostitve režima prehoda čez slovensko-hrvaško mejo na mejnih prehodih za vstop v hrvaško Istro in na območje Kvarnerja že ustvarile dolge čakalne dobe.

LJUBLJANA - Vlada je izdala še odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, s katerim od ponedeljka dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, vendar le, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili. Še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbira več kot 50 ljudi. Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče, in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej.

LJUBLJANA - Tudi v četrtek so sicer ob 1023 opravljenih testiranjih potrdili le eno okužbo z novim koronavirusom, smrtnih žrtev s covidom-19 pa ni bilo. Skupno število do zdaj potrjenih okužb v Sloveniji je naraslo na 1465, skupno število smrtnih žrtev pa ostaja pri 103. Število hospitaliziranih se še naprej zmanjšuje. V bolnišnicah se je tako zdravilo 29 oseb, kar so tri manj kot v sredo. Število bolnikov na intenzivni negi je ostalo pri sedmih. Iz bolnišnične oskrbe so bili odpuščeni trije.

LJUBLJANA - Bliža se ponedeljkov vnovičen zagon dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na vladni novinarski konferenci poudarila, da preklic epidemije ne spreminja načrtov za nadaljevanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poudarila je, da kljub preklicu epidemije nevarnost širjenja in možnost okužbe z novim konoravirusom še vedno obstaja. Zato je po njenih besedah pomembno, da se še naprej vedemo preventivno in spoštujemo vse varnostno-zaščitne ukrepe pristojnih institucij, tako higienske kot ostale. V vrtce se po navedbah ministrice s ponedeljkom vrača približno polovica otrok, v osnovnošolske klopi pa tretjina učencev. Na vprašanje, kakšna bo šola 1. septembra, pa je ministrica odvrnila, da bo to odvisno od epidemioloških razmer.

BRDO PRI KRANJU - Vlada je na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sindikatom in delodajalcem predstavila smernice za tretji protikoronski zakon, v katerem bo nosilni ukrep shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, vredna pol do ene milijarde evrov. Ustanovili so delovni skupini, ki naj bi v ponedeljek uskladili zakonski osnutek, vlada pa naj bi ga sprejela v torek. Zakon naj bi sicer med drugim zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem, kot je turizem. Ker pa je vlada s preklicem epidemije preprečila podaljšanje veljavnosti večine ukrepov iz mega protikoronskega zakona do konca junija, se socialni partnerji niso mogli izogniti vprašanjem o tem. Delodajalci preklic epidemije novega koronavirusa pozdravljajo, a hkrati opozarjajo, da bodo ukrepi za blažitev posledic in ponoven zagon gospodarstva potrebni še nekaj časa. V sindikalnih vrstah se medtem bojijo, da za preklicem stojijo ekonomski razlogi na škodo ljudi.

NOVA GORICA - Občine na Goriškem se skupaj s tamkajšnjim gospodarstvom trudijo, da bi vlada z različnimi ukrepi zagotovila dodatno pomoč za okrevanje po epidemiji novega koronavirusa. Po ustanovitvi pobude Rešimo Goriško so o predlogih za omilitev posledic epidemije razpravljali z nekaterimi poslanci in državnimi svetniki. V polovici Goriške, ki je na italijanski strani državne meje, epidemije namreč še ni konec. Zato na Goriškem vladi za to regijo predlagajo podaljšanje ukrepa za povračilo plač zaposlenih, povečanje pomoči pri kreditiranju z 80 na 90 odstotkov ter ukinitev vinjetnega sistema po prehodu slovensko-italijanske meje v Vrtojbo za vsaj en ali dva izvoza s hitre ceste. Zadnji ukrep bi moral po njihovem mnenju postati trajen, saj se zaradi nedovoljenega izvoza s hitre ceste prek bencinskega servisa v Vrtojbi pojavljajo težave.

SVET

BRUSELJ - Finančni ministri držav v območju evra so potrdili vzpostavitev posebnega instrumenta v okviru evropskega reševalnega mehanizma ESM, ki zagotavlja ugodna posojila v pomoč članicam v boju s pandemično krizo. V prihodnjih dveh letih in pol bo na voljo 240 milijard evrov brez makroekonomskih pogojev in nadzora zloglasne trojke. Članice EU so na veleposlaniški ravni dosegle tudi politični dogovor o shemi za preprečevanje odpuščanj delavcev zaradi pandemije novega koronavirusa, v okviru katere bo na voljo 100 milijard evrov posojil. Čez dva tedna naj bi medtem Evropska komisija predstavila predloge za vzpostavitev instrumenta za okrevanje evropskega gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa in za prilagoditev večletnega proračuna unije potrebam v novi koronavirusni realnosti. Evropski parlament je pozval k 2000 milijard evrov vrednemu skladu za okrevanje. Resolucija, ki jo je podprla večina evroposlancev, še poudarja, da bi se moral sklad osredotočiti na potrebe državljanov in bi moral biti oblikovan v okviru večletnega proračuna EU 2021-2027.

VILNIUS/TALLINN/RIGA - Estonija, Latvija in Litva so odprle medsebojne meje, s čimer so ustvarile prvi "potovalni mehurček" v Evropi. V skladu z novimi pravili lahko prosto v drugo baltsko državo potujejo tisti, ki v zadnjih dveh tednih niso bili v tretji državi, niso okuženi z novim koronavirusom in niso bili v stiku z okuženo osebo. K sodelovanju pri odprtju meja so povabile tudi Finsko in Poljsko, a se jim ti dve državi nista pridružili.

ZAGREB/PULJ - Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je povedal, da so na Hrvaškem pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Napovedal je, da bodo aplikacijo predstavili na sobotnem srečanju ministrov za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške, Aleša Hojsa in Davorja Božinovića. Že ta konec tedna sicer pričakujejo na tisoče tujih državljanov, ki bodo vstopili na Hrvaško in v Istro. V hrvaški Istri menijo, da gre za prvi korak k obujanju turizma, vzdušje glede prihoda turistov, posebej iz Slovenije, pa je pozitivno.

BERLIN - Nemško gospodarstvo se je v prvem letošnjem četrtletju skrčilo za 2,2 odstotka, kažejo podatki nemškega statističnega urada Destatis. Gre za največji četrtletni upad gospodarstva po finančni krizi leta 2009, Nemčija pa je že zašla tudi v recesijo. Destatis je namreč revidiral podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v zadnjem lanskem četrtletju. Medtem ko je sprva izračunal ničelno rast, najnovejši podatki podatki za zadnje četrtletje 2019 kažejo na 0,1-odstotno krčenje gospodarstva. V drugem četrtletju, ki ga bo pandemija koronavirusa zaznamovala še bolj kot prvega, je pričakovati še večje krčenje BDP največjega evropskega gospodarstva, nato pa naj bi gospodarstvo le začelo okrevati.

LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat je v drugi oceni objavi, da se je BDP v EU v prvem letošnjem trimesečju v primerjavi z zadnjim lanskim skrčil za 3,8 odstotka, s čimer je prejšnjo oceno poslabšal za pol odsotne točke. V uniji je BDP na četrtletni ravni upadel za 3,3 odstotka, potem ko je prva ocena kazala na 2,7-odstotni padec.

BERLIN - Nemške zvezne dežele nameravajo postopoma odpraviti obvezno karanteno, ki je veljala za vse prišleke in so jo uvedli v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Karanteno so kot prvi odpravili v deželi Severno Porenje-Vestfalija, v prihodnjih dneh bodo predvidoma sledile še ostale dežele. V Nemčiji so ob izbruhu koronavirusa uvedli 14-dnevno obvezno karanteno za vse prišleke, izjema je med drugim veljala za dnevne delovne migrante. Ob boljši epidemiološki sliki bodo zdaj ta ukrep postopoma odpravili za državljane EU in držav evropskega gospodarskega prostora.

MADRID - Na španskih letališčih so okrepili preverjanje tistih, ki prihajajo v državo, da bi preprečili ponovno povečanje števila okužb z novim koronavirusom. Merijo jim telesno temperaturo in jih napotijo v 14-dnevno karanteno. Omejili so tudi prihode z območja schengna. Nova pravila bodo veljala najmanj do 15. junija

FRANKFURT - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozval k neodvisni znanstveni preiskavi izvora novega koronavirusa. V gostujoči kolumni za nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung je k odgovornosti pozval tudi Kitajsko. Borrell je še opozoril, da se mora tudi Evropa iz te krize nekaj naučiti, in sicer mora postati bolj neodvisna, skrajšati dostavne verige in diverzificirati dobavo.

MOSKVA/TEHERAN/BRASILIA/CIUDAD DE MEXICO - Iz več držav sveta so poročali o novih rekordnih dnevnih okužbah z novim koronavirusom. V Rusiji so v zadnjih 24 urah potrdili 10.598 novih primerov okužbe. Rusija je s skupno 262.843 primeri za ZDA druga na svetu po številu okužb. V Moskvi, žarišču epidemije koronavirusa v državi, so sicer začeli izvajati obsežna testiranja na prisotnost protiteles novega koronavirusa. V Iranu so v zadnjih 24 urah zabeležili 2102 nova primera okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od 6. aprila. V Braziliji so v četrtek zabeležili rekordnih 13.944 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno 202.918. V Mehiki so v četrtek potrdili rekordnih 2409 novih okužb z novim koronavirusom, skupno 42.595.

PEKING - Kitajska je sporočila, da bi Peking in Washington morala okrepiti sodelovanje v boju proti pandemiji novega koronavirusa, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek dejal, da razmišlja o prekinitvi odnosov s Kitajsko. Trump je v četrtek dejal, da trenutno nima želje po pogovoru s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim ima sicer zelo dobre odnose. Izrazil je razočaranje nad Kitajsko, ker ni ustavila novega koronavirusa pri izvoru.

WASHINGTON/NEW YORK- Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Pensilvanije obljubil, da se bo na naslednjo pandemijo pripravil s povečanjem domačih zalog in vrnitvijo kritične proizvodnje v ZDA, kjer je do četrtka zvečer zaradi covida-19 umrlo že 85.886 ljudi. Z novim koronavirusom je bilo okuženih 1,42 milijona. V mestu New York so medtem omejitev gibanja prebivalstva zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšali do 13. junija. Ukrepi proti pandemiji so res pustili velik pečat na ameriškem gospodarstvu, kjer je po anketi centralne banke Federal Reserve samo marca ostal brez službe vsak peti Američan.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da preučuje povezavo med koronavirusno boleznijo 19, ki jo povzroča novi koronavirus, in boleznimi, ki so podobne kawasakijevemu sindromu, zaradi katerih so med pandemijo novega koronavirusa zboleli nekateri otroci v Evropi in ZDA. Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je klinike po vsem svetu ob tem pozval, naj pomagajo bolje razumeti ta sindrom pri otrocih.

WASHINGTON - Mikrokapljice, ki nastajajo pri govorjenju, lahko v zaprtem prostoru v zraku ostanejo tudi več kot deset minut, so ugotovili ameriški znanstveniki. Po njihovem mnenju bi se lahko z njimi novi koronavirus zelo dobro prenašal. Če bodo te ugotovitve potrdili, bi to lahko dalo znanstveno podlago za pomen nošenja zaščitnih mask, ki je obvezno ali priporočeno v številnih državah po svetu.

ŠPORT

LJUBLJANA - Vlada je s ponedeljkom ob upoštevanju zdravstvenih navodil dovolila treninge in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih in površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev. Na dopisni seji vlade sprejeti odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti pomeni, da se v ponedeljek lahko začne tudi vadba in tekme v kolektivnih športih, ki so imeli po prejšnjem odloku dovoljenje za začetek svojih dejavnosti v polnem obsegu ob 23. maja. Z 18. majem bo dovoljeno tudi izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

LJUBLJANA - Svetovna odbojkarska zveza je sporočila, da se bo elitna liga narodov, ki bi jo v Sloveniji morali spremljati junija, a je bila zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana, začela v drugem tednu maja prihodnje leto. Elitno tekmovanje, v katerem nastopajo najboljše svetovne reprezentance, med njimi tudi Slovenija, se bo začelo že v drugem tednu maja, ali bo to 7. ali 11. maja 2021, bo znano po zadnjih usklajevanjih med mednarodno federacijo in nosilci televizijskih pravic.

HONOLULU - Prireditelji najbolj znane triatlonske preizkušnje na svetu na Havajih so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili letošnjo tekmo. Naporna in najbolj prestižna triatlonska preizkušnja v plavanju, kolesarjenju in teku tako letos ne bo na sporedu 10. oktobra, temveč 6. februarja prihodnje leto.

ISTANBUL - Vodstvo branilca naslova turškega nogometnega prvaka iz Istanbula, Galatasaray, je v petek sporočil, da je bil eden od njihovih uslužbencev pozitiven na testu za novi koronavirus. Zaradi okuženega v lastnih vrstah so v klubu za šest dni prekinili vse treninge. Turška nogometna zveza je prejšnji teden sporočila, da se bo liga nadaljevala 12. junija brez gledalcev, po skoraj trimesečni prekinitvi zaradi epidemije.

MAGDEBURG - Večina Nemcev je proti nadaljevanju nogometne sezone v bundesligi kažejo ankete javnih radiotelevizij ARD in ZDF, objavljene v petek. Sezona se bo nadaljevala v soboto brez gledalcev na tribunah. Med anketiranci v anketi ARD jih je 56 odstotkov kritiziralo nadaljevanje sezone, ki se bo začela ta konec tedna. Le tretjina, 31 odstotkov, je dejala, da v celoti podpirajo, da bodo odigrali preostale kroge. Podatki so bili podobni v barometru ZDF, 62 odstotkov jih je nasprotovalo in le 27 odstotkov se jih je izjasnilo v podporo ponovnemu zagonu.

AMSTERDAM - Nizozemsko sodišče je v četrtek potrdilo odločitev nizozemske nogometne zveze (KNVBA), ki je zaradi pandemije novega koronavirusa 24. aprila prekinila elitno domačo ligaško tekmovanje v sezoni 2019/20. Tedaj je KNVBA sprejel odločitev, da v tej sezoni ne bo prvaka in da nobena ekipa ne bo nazadovala v nižjo raven tekmovanja.

MOSKVA - Ruska nogometna zveza je sporočila, da se bo prekinjeno državno prvenstvo po izbruhu pandemije novega koronavirusa znova nadaljevalo 21. junija. V Rusiji igra kar nekaj slovenskih nogometašev. Jaka Bijol je član moskovskega CSKA, Miha Mevlja Sočija, Žiga Škoflek Orenburga, Denis Popović igra za Krila Sovjetov, Bojan Jokić, Andreas Vombergar in Lovro Bizjak zastopajo barve Ufe.

BRUSELJ - V Belgiji je zaradi pandemije novega koronavirusa v veljavi prepoved vseh množičnih prireditev do 31. avgusta. Predsednik valonske vlade Elio Di Rupo je dejal, da bodo kljub temu priredili VN Belgije v formuli 1, ki je v Spa-Francorchampsu na sporedu 30. avgusta. Di Rupo je dejal, da bo VN Belgije lahko potekala za zaprtimi vrati in pod pogojem, da se bodo spoštovali vsi higienski in varnostni ukrepi v času epidemije. Fia še ni predstavila novega in natančnega sporeda formule 1 v tem letu. Prva dirka bo predvidoma 5. julija, ko bo na sporedu VN Avstrije v Spielbergu, tudi ta bo potekala za zaprtimi vrati.