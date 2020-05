Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 15. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Po več kot dveh mesecih je vlada v četrtek pozno zvečer na dopisni seji presenetljivo preklicala epidemijo bolezni covid-19. Odlok o preklicu epidemije, ki je bil v uradnem listu objavljen v četrtek, začne veljati danes, uporablja pa se od 31. maja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji. Trenutna epidemiološka situacija tako omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ne pa še njihove odprave v celoti, opominjajo in pozivajo k doslednemu izvajanju samozaščitnih ukrepov. Vlada je sicer preprečila podaljšanje veljavnosti večine ukrepov iz mega protikoronskega zakona do konca junija.

LJUBLJANA - Vlada je na četrtkovi dopisni seji spremenila tudi ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena. Za državljane tretjih držav pa, a so pri tem izvzete nekatere skupine, denimo diplomati in delavci v tovornem prometu.

LJUBLJANA - Vlada je prav tako na četrtkovi seji sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in uradom Združenih narodov za projektne storitve glede dostave japonskega zdravila favipiravir. To bo namenjeno za klinično preskušanje pri zdravljenju nove koronavirusne bolezni.

LJUBLJANA - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v četrtek pripravil priporočila za turistično in gostinsko dejavnost. Gostincem svetuje, naj iz ponudbe izločijo samopostrežni način. Onemogočiti bodo morali tudi dostop do otroških igral in revij. Gostje bodo morali v notranjosti uporabljati masko, sneli jo bodo lahko šele za mizo.

BRDO PRI KRANJU - Vlada, delodajalci in sindikati se bodo danes na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) dogovorili o delu na tretjem protikoronskem zakonu, za katerega imajo delodajalci že vrsto predlogov. Zakon naj bi sicer med drugim zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem in vzpostavil shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Zakon bo sledil prvima dvema, večina ukrepov iz mega paketa za blaženje posledic krize pa se bo iztekla konec maja.

LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja.

LJUBLJANA - V zdravstvu se pripravljajo na morebiten drugi val okužb s koronavirusom, a so vsakršne napovedi njegovega začetka po besedah infektologinje Tatjane Lejko Zupanc zgolj špekulacije. Če bo veliko gibanja po Evropi, lahko do njega pride že poleti, lahko pa tudi jeseni. Ob morebitnem novem porastu okužb bo največji izziv za zdravstvo ponovno kader.

SVET

BALTIMORE - Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 je danes preseglo 300.000. Kot kažejo najnovejši podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa, je doslej covidu-19 po svetu podleglo 300.074 ljudi, potrdili pa so že 4.405.688 okužb z novim koronavirusom. Največ okuženih in tudi smrtnih žrtev so zabeležili v ZDA. Tam se je z novim koronavirusom okužilo več kot 1,4 milijona ljudi, skoraj 85.000 jih je umrlo za covidom-19. Po številu smrtnih žrtev je na drugem mestu Združeno kraljestvo s 33.692 umrlimi za covidom-19. Sledijo Italija z 31.368, Španija s 27.321 in Francija s 27.077 smrtnimi žrtvami.

BRASILIA - V Braziliji so v četrtek zabeležili rekordnih 13.944 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, vse skupaj pa 202.918. Doslej je tam umrlo 13.933 bolnikov s covidom-19. O rekordnem številu novih okužb poročajo tudi iz Mehike. V četrtek so jih potrdili 2409. Predsednika obeh držav se kljub zaostrovanju razmer zavzemata za odpiranje gospodarstva.

BRUSELJ - Finančni ministri EU bodo danes na videokonferenci pregledali napredek pri uresničevanju aprilskega dogovora o fiskalnih ukrepih v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Cilj je, da so vsi ti ukrepi nared do 1. junija. Udeležba finančnega ministra Andreja Širclja na videokonferenčnem zasedanju ni predvidena. Kdo bo zastopal Slovenijo, za zdaj ni znano.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Pensilvanije obljubil, da se bo na naslednjo pandemijo pripravil s povečanjem domačih zalog in vrnitvijo kritične proizvodnje v ZDA, kjer je do četrtka zvečer zaradi covida-19 umrlo že 85.886 ljudi. Z novim koronavirusom je bilo okuženih 1,42 milijona.

NEW YORK - Ameriške zdravstvene oblasti so v četrtek izdale opozorilo pred redko, a včasih tudi smrtno avtoimuno boleznijo pri otrocih, ki naj bi bila povezana s covidom-19. O podobnih vnetjih pri otrocih so pred tem že poročali zdravniki po Evropi. V ZDA so zdravstvene delavce pozvali, naj javijo, če obravnavajo bolnike, mlajše od 21 let, ki imajo simptome, značilne za otroško multisistemsko vnetno bolezen. Med kriterije za prijavo sodijo vročina, vnetje organov, kar lahko vodi tudi v hospitalizacijo, ter potrditev okužbe s koronavirusom.

FRANKFURT - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes pozval k neodvisni znanstveni preiskavi izvora novega koronavirusa. V gostujoči kolumni za nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung se je Borrell osredotočil na odnose med EU in Kitajsko ter vpliv pandemije koronavirusa. Pozval je k multilateralnemu odzivu na vse vidike pandemije in krize. Po njegovem mnenju je treba omejiti širjenje virusa, podpreti razvoj cepiva in zagnati gospodarstvo. Od Kitajske pričakuje, da pri tem prevzame odgovornost sorazmerno glede na vpletenost.

ŠPORT

KRANJ - Skakalna sezona 2019/20, ki se je zaradi epidemije novega koronavirusa marca končala predčasno, je za najboljšega slovenskega skakalca Petra Prevca že predelana zgodba. Zaradi morebitnih izgubljenih priložnosti se ne vznemirja več, bolj pomembno se mu zdi, kako se bo lahko pripravil na naslednjo sezono. Skakalna reprezentanca se je namreč v teh dneh začela pripravljati na novo sezono. V četrtek tudi s skupnimi treningi, ki pa so zdaj, v času koronakrize, precej drugačni, kot so bili še v lanski sezoni.

LOS ANGELES - Vodstvo ameriške nogometne lige MLS je zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšalo prepoved vadbe v manjših skupinah. Ta preventivni ukrep bo veljal vsaj do konca tega meseca, nogometaši v ZDA lahko vadijo le samostojno in na prostem, uporaba klubskih prostorov je dovoljenja le za rehabilitacijo in zdravljenje poškodovanih igralcev.

AMSTERDAM - Nizozemsko sodišče je v četrtek potrdilo odločitev nizozemske nogometne zveze (KNVBA), ki je zaradi pandemije novega koronavirusa 24. aprila prekinila elitno domačo ligaško tekmovanje v sezoni 2019/20. Tedaj je KNVBA sprejel odločitev, da v tej sezoni ne bo prvaka in da nobena ekipa ne bo nazadovala v nižjo raven tekmovanja.