Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o preklicu epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji. Med drugim so pisale tudi o preklicu karantene ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah ter sestanku predsednika republike Boruta Pahorja s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem.