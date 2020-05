Dnevnik o navodilih ob vračanju v šolo (15. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Tatjana Tanackovič v komentarju To ni šola, to je zapor piše o strogih navodilih, ki se jih bodo učenci in učitelji morali držati po vrnitvi v šolo. Po mnenju avtorice se je večina otrok vrnitve v šolo razveselila, a glede na stroga pravila, ki bodo veljala, se ti ne vračajo v šolo, ampak v zapor ali taborišče.