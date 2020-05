V Sloveniji čedalje več čebelarjev in panjev

Ljubljana, 16. maja - Število čebelarjev in panjev v Sloveniji se povečuje, so pred bližajočim se svetovnim dnevom čebel, 20. majem, sporočili iz državnega statističnega urada. Po najnovejših podatkih je pri nas približno 11.350 čebelarjev, ki skrbijo za 205.000 panjev. Medtem količine pridelanega medu nihajo, saj je to v veliki meri odvisno od vremena.