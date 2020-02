Pislakov dan o varstvu in številu čebel ter beri medu

Ljubljana, 8. februarja - Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev je danes v prostorih ljubljanske veterinarske fakultete pripravilo 3. Pislakov dan. Udeleženci, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ter z boleznimi in drugimi težavami, povezanimi s čebelami, so se posvetili razpravi o tem, zakaj se število čebel in čebelarjev povečuje, donosi medu pa zmanjšujejo.