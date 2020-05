Hojs z župani obmejnih občin za povečanje kakovosti življenja v obmejnih občinah

Ljubljana, 15. maja - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je danes na delovnem sestanku srečal s skupino županov obmejnih občin Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kostel, Podlehnik in Krško. Na sestanku, ki je pod vodstvom Hojsa potekal prvič, so se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju, da bi povečali kakovost življenja v obmejnih občinah, so sporočili z ministrstva.