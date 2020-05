V Celju prihodnji teden poskusno obratovanje vozlišča P+R

Celje, 16. maja - V Celju na Ulici XIV. divizije bo prihodnji teden začel poskusno obratovati sistem vozlišča P+R (Park and Ride oz. parkiraj in se pelji), za katerega je celjska občina že pridobila uporabno dovoljenje. Do uradne otvoritve junija ali julija letos je uporaba sistema brezplačna, so sporočili s celjske občine.