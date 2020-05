Podpisana pogodba za energetsko sanacijo objektov v kampusu Zlato polje v Kranju

Kranj, 14. maja - Predstavniki izobraževalnih ustanov v okolju kampusa Zlato polje in zasebni projektni partnerji so danes v Kranju podpisali pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Gre za 3,5 milijona evrov vreden projekt energetske sanacije petih objektov, pri čemer bosta glavnino sredstev zagotovila evropski kohezijski sklad in Petrol.