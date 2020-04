Evropska sredstva za energetsko prenovo Šolskega centra Kranj

Kranj, 22. aprila - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu energetske sanacije Šolskega centra Kranj. Vrednost projekta je 751.00 evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval 251.000 evrov, so danes sporočili iz omenjene službe, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad.