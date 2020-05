Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 14. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - "Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja," je navedla vlada v sporočilu po sredini večerni seji. Tako je vlada napravila nove korake pri sproščanju omejitev, ki jih je sicer v zadnjih dveh mesecih sprejela z namenom zajezitve epidemije covida-19. Med drugim je v prihodnje dala zeleno luč za zagon ekipnih športnih tekmovanj in rekreativnega športa, za odprtje vseh trgovin, v katerih bodo vsi potrošniki izenačeni, ter za odprtje manjših hotelov. Odprle bodo lahko vse trgovine in restavracije, pri čemer bodo lokali lahko goste znova postregli tudi v notranjih prostorih, znova bodo začele delovati avtošole.

LJUBLJANA - Na sredini seji je vlada sprejela tudi načelno odločitev za postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ti se te dni na ta korak že intenzivno pripravljajo in usklajujejo posamezne nejasnosti in nedorečenosti. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v sredo ocenila, da je trenutno predviden načrt postopnega odpiranja najbolj varna rešitev. Po do zdaj predstavljenih načrtih ministrstva bodo namreč 18. maja v šolo odšli učenci od 1. do 3. razreda osnovne šole ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, 25. maja pa še učenci 9. razredov osnovne šole. Z 18. majem naj bi se po dosedanjih načrtih odprli tudi vrtci.

LJUBLJANA - Vlada je v sredo sprejela tudi uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa in po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ti opredeljujeta pravila za državna poroštva za bančne kredite.

LJUBLJANA - Od danes razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki je v minulih tednih povzročilo nekaj slabe volje, ni več obvezno. Vlada je omejitev odpravila v sredo, ko je med drugim prižgala zeleno luč tudi za postopno odpiranje šol ter nadaljnji zagon športa, trgovine in turizma. Neuradno se v teh dneh sicer obeta odprava še katere od prepovedi.

LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo si prizadeva, da bi se v okviru sprememb odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom s 25. majem sprostilo tudi opravljanje kulturnih prireditev v zaprtih prostorih, kot so glasbene in gledališke prireditve, je minister Vasko Simoniti zapisal v odgovoru na poslansko pobudo.

SVET

WASHINGTON - V ZDA se je do srede z večer z novim koronavirusom okužilo več kot 1,390 milijona ljudi, koronavirusna bolezen 19 pa je zahtevala 84.119 življenj. Zvezne države nadaljujejo z odpravljanjem ukrepov proti širjenju pandemije, predsednik Donald Trump pa je pozval k odpiranju šol po ZDA.

SANTIAGO DE CHILE - Zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom je Čile v sredo odredil karanteno za prestolnico Santiago de Chile. Gre za najobsežnejšo karanteno v državi doslej, zanjo pa so se odločili, ker je v zadnjih 24 urah število okužb naraslo za 60 odstotkov.

MADRID - V Španiji se je z novim koronavirusom okužilo le pet odstotkov prebivalstva, kaže raziskava, ki jo je v sredo objavila španska vlada. Nekaj se jih je okužilo v Madridu in v osrednjem delu države.

NEW YORK - Združeni narodi so v četrtek opozorili, da bi lahko pandemija novega koronavirusa sprožila veliko globalno krizo duševnega zdravja. Ob tem so pozvali k nujnemu ukrepanju za obravnavo psihološkega trpljenja, ki ga je prinesla pandemija.

SAO PAULO - Brazilski ekolog David Lapola je opozoril, da bi naslednja pandemija lahko izbruhnila v amazonskem pragozdu. Ljudje namreč zaradi obsežnega krčenja gozda vse bolj posegajo v življenjski prostor živali, iz kateri verjetno izvira tudi novi koronavirus.

ŠPORT

LJUBLJANA - Vlada je na sredini seji sklenila, da s 23. majem sprosti večino športnih aktivnosti. Ob upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih, v kar pa še niso vključeni fitnes centri in podobni objekti. Po tem datumu bodo možni treningi in tekmovanja tudi v ekipnih športih.

LJUBLJANA - V Ljubljani letos zaradi epidemije novega koronavirusa ne bodo izpeljali premierne tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je bila načrtovana 25. in 26. septembra v dvorani Stožice. Organizator, Planinska zveza Slovenije, bo skupaj s partnerji tekmo skušal izpeljati prihodnje leto, v istem ali drugem terminu.