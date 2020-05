Pregled - novi koronavirus, 14. 5. (četrtek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Slovenija je v zadnjih dveh mesecih epidemijo novega koronavirusa ukrotila, je dejal premier Janez Janša. "Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, ko se iztekata prva dva protikoronska paketa," je napovedal v DZ.

LJUBLJANA - V sredo so ob 984 testiranjih potrdili en primer okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb v Sloveniji naraslo na 1464. Zaradi covida-19 ni umrl nihče, skupno število smrtnih žrtev tako ostaja 103. V bolnišnici se je zdravilo 32 bolnikov s covidom-19, sedem jih je potrebovalo intenzivno nego. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s torkom zmanjšalo za šest, število bolnikov na intenzivni negi pa se je zmanjšalo za dve osebi. Sedem bolnikov s covidom-19 pa so izpustili iz bolnišnične oskrbe.

LJUBLJANA - Parlamentarna razprava o vladnem poročilu o nabavah zaščitne opreme je postregla s pričakovanimi stališči. Večji del opozicije je opozarjal na sporna ravnanja in sume korupcije, nato pa obstruiral glasovanje o predlaganem sklepu. V koaliciji pa so vsebino poročila zagovarjali.

LJUBLJANA - V vrtce, ki se po devetih tednih od zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa ponovno odpirajo, se bo po doslej zbranih podatkih šolskega ministrstva v ponedeljek vrnilo 46,8 odstotka vseh otrok. Vrtci naj bi težave z zagotavljanjem prostora rešili, pravijo v skupnosti vrtcev. Tudi na ministrstvu poudarjajo, da podlage za zavračanje otrok ni. Medtem pa pedagoški delavci svarijo, da so rešitve, ki jih za vrtce predlagata pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo, neusklajene in ne v celoti domišljene, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov

LJUBLJANA - V turizmu po koronavirusu bo ključnega pomena ne le varnost, ampak tudi predvidljivost ukrepov, so se strinjali sodelujoči na spletnem seminarju v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO). Država namerava moči v prihodnjih dneh usmeriti v odpiranje meja z bližnjimi državami, turizem pa bo še naprej osredotočen na trajnost.

LJUBLJANA - Manjši turistični nastanitveni obrati lahko objavo standardov, v skladu s katerimi bodo lahko v ponedeljek odprli vrata, na spletnih straneh NIJZ pričakujejo najkasneje v petek, je na vladni novinarski konferenci dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Za večje hotele bodo standardi predvidoma usklajeni prihodnji teden.

LJUBLJANA - V Trgovinski zbornici Slovenije so po besedah njene predsednice Marije Lah izjemno veseli, da bodo v ponedeljek lahko vrata odprla vse trgovine. Kot je zagotovila, so trgovci pripravljeni na vse, pričakujejo pa nekaj težav pri prodaji tekstila in čevljev. Lahova je zato pozvala k strpnosti potrošnikov.

LJUBLJANA - Vlada ne razmišlja o zvišanju davkov za kritje finančnih potreb države. Kot je na novinarski konferenci, na kateri je podrobneje predstavil pravila glede državnih poroštev za kredite, dejal državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik, je ministrstvo ob sprejemu nekaterih ukrepov sredstva zagotovilo z zadolžitvijo na mednarodnih trgih.

LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in omejitev njenih posledic in zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. V petek bo izplačila za povračilo nadomestila plače prejelo predvidoma 5516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja.

LJUBLJANA - V Koordinaciji zdravniških organizacij menijo, da je "vmesni rezultat" obvladovanja epidemije koronavirusa dober, a hkrati svarijo, da epidemije še zdaleč ni konec. Zato med drugim pozivajo k nabavi zadostne zaloge zaščitne opreme in reorganizaciji vsaj nekaterih domov za starejše.

LJUBLJANA - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij podobno kot država rahlja ukrepe, ki jih je sprejela za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Obiski v zaporih bodo tako znova dovoljeni od ponedeljka, so pojasnili za STA. Zaenkrat bo lahko na obisk prišla le ena odrasla oseba.

SVET

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da novi koronavirus morda ne bo nikoli izginil. Tudi če bodo znanstveniki odkrili cepivo, bodo za nadziranje virusa potrebni veliki napori, je dejal vodja programa za izredne razmere pri WHO Mike Ryan.

HAAG - Evropska agencija za zdravila je sporočila, da bi bilo lahko cepivo proti novemu koronavirusu pripravljeno v letu dni. Gre za optimističen scenarij na podlagi podatkov s kliničnih testov, ki so v teku. "Vidimo možnost, da če bo šlo vse po načrtih, bi bila lahko nekatera (cepiva) pripravljena na odobritev v letu dni," je dejal predstavnik agencije Marco Cavaleri.

BRUSELJ - Evropska komisija je začasno ustavila pošiljke v okviru svežnja desetih milijonov medicinskih mask iz Kitajske, potem ko sta se Nizozemska in Poljska pritožili glede neustrezne kakovosti mask. V komisiji preučujejo položaj in zatrjujejo, da bodo storili vse, da pridejo stvari do dna, saj je varnost državljanov vselej njihova prioriteta.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da trenutno nima želje za pogovor s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Namignil je celo, da bi lahko državi sploh prekinili odnose. Trump za vse težave ZDA s pandemijo koronavirusa krivi Kitajsko, kjer je ta virus nastal in se razširil po svetu. V ZDA se je do srede z večer z novim koronavirusom okužilo več kot 1,390 milijona ljudi, koronavirusna bolezen 19 pa je zahtevala 84.119 življenj.

BRUSELJ/BUDIMPEŠTA - Evropski poslanci so razpravljali o odzivu Madžarske v epidemiji novega koronavirusa. Več jih je Evropsko komisijo in Svet EU pozvalo k ukrepanju proti tamkajšnji vladi. Na drugi strani so nekateri zatrjevali, da gre za ideološko razpravo in da se je treba posvetiti reševanju krize koronavirusa. Evropska komisarka Vera Jourova je v odzivu dejala, da komisija pozorno spremlja dogajanje na Madžarskem, pri čemer za zdaj še ne namerava sprožiti pravnega postopka proti državi. Madžarske oblasti bodo prihodnji teden ukrepe za zajezitev novega koronavirusa predvidoma omilile še v županiji Pešta, ki obkroža prestolnico Budimpešta.

BRUSELJ - Evropski poslanci so razpravljali o uporabi aplikacij za pametne telefone pri omejitvi širjenja covida-19 strinjali, da mora biti njihova uvedba koordinirana na ravni EU in da morajo biti združljive med seboj. Izpostavili so tudi pomen varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.

BERLIN - Nemčija pričakuje, da bo letos zabeležila za 81,5 milijarde evrov manj prihodkov z naslova davkov kot lani, kar bi predstavljalo 10-odstoten padec. To bi bilo prvo znižanje prihodkov nemških javnih financ od časa finančne krize leta 2009.

SANTIAGO DE CHILE - Zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom je Čile v sredo odredil karanteno za prestolnico Santiago de Chile. Gre za najobsežnejšo karanteno v državi doslej, zanjo pa so se odločili, ker je v zadnjih 24 urah število okužb naraslo za 60 odstotkov.

ŠPORT

LJUBLJANA - Vlada je na sredini seji sklenila, da s 23. majem sprosti večino športnih aktivnosti. Ob upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih, v kar pa še niso vključeni fitnes centri in podobni objekti. Po tem datumu bodo možni treningi in tekmovanja tudi v ekipnih športih.

LJUBLJANA - V Ljubljani letos zaradi epidemije novega koronavirusa ne bodo izpeljali premierne tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je bila načrtovana 25. in 26. septembra v dvorani Stožice. Organizator, Planinska zveza Slovenije, bo skupaj s partnerji tekmo skušal izpeljati prihodnje leto, v istem ali drugem terminu.

LJUBLJANA - Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko je ob sredinih odločitvah vlade o sprostitvi ukrepov v športnih dejavnosti opozoril, da morajo vsi deležniki v športu pri tem upoštevati vse ukrepe zdravstvenih oblasti za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Ob te je državo ponovno pozval k finančni pomoči športu. V OKS predlagajo ukinitev davka na srečke, s čimer bi Fundacija za šport prišla do več sredstev. Če to ne bi bilo sprejemljivo, pa bi bila na ta način zbrana proračunska sredstva neposredno namenjena za športne organizacije prek razpisa fundacije.

LJUBLJANA - Potem ko je vlada v sredo odločila, da bodo s 23. majem lahko znova potekala tudi tekmovanja na državni ravni, je postalo tudi jasno, da se bo v začetku junija nadaljevalo tudi nogometno državno prvenstvo. "To je dobra novica, da se nogomet lahko začne, da se lahko igra po 23. maju. Glede na to, da so klubi nekontaktne treninge že začeli, upam, da bodo začeli tudi kontaktne prej, kot je predvideno. To bi pomenilo boljše priprave za klube in sam začetek prvenstva," je pojasnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. "Klubi si tako kot jaz zelo želijo, da bi začeli prvenstva v začetku junija. Ključno pa je, da se prvenstvo konča na igrišču in si bodo klubi prek tega izborili nastope v evropskih pokalih," je še povedal Mijatović. Prvoligaški klubi so pred prekinitvijo odigrali 25 od 36 krogov. Vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).

PLANICA - Smučarji skakalci so po sprostitvi ukrepov oziroma sprejetju odloka o zagonu slovenskega športa spet začeli trenirati tudi v skupini. Člani A-reprezenatnce Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Žiga Jelar in Tilen Bartol so pod budnim očesom trenerjev Gorazda Bertonclja in Gorazda Pogorelčnika opravili skupinski trening na kranjskem stadionu. Potem ko so že lahko vadili individualno, so vsi poudarjali, da so sprostitev težko čakali, saj so pogrešali vrnitev v običajno obliko priprav na novo sezono. Smučarska zveza Slovenije je v ponedeljek sporočila, da je sezona v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prinesla precej izgube. Načrte, kako bodo to pokrili, je v Kranju pojasnil Ljubo Jasnič, predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

VRBNJE - V stare tirnice treningov se postopoma vračajo tudi športni plezalci, čeprav še ne vedo, ali bodo letos lahko tekmovali. Na prihodnje leto so prestavili tudi tekmo v Ljubljani, ki je bila na sporedu septembra. Kljub novemu koronavirusu ima slovenska zvezdnica vertikale Janja Garnbret jasno določene cilje. Prvi cilj so olimpijske igre. Z Domnom Škoficem, fantom, sta bila ves čas v precejšnji prednosti, saj sta lahko trenirala v svojem plezalnem centru, ki sta ga že pred krizo od temeljev do strehe postavila v bližini hiše v Vrbnjah pri Radovljici. Center je bil pod streho, ni pa bilo še vse končano. Trenutno postavljata steno za težavnost, ki bo z 20 metri ena največjih v svetovnem merilu.

KANIN - Meta Hrovat in Ilka Štuhec sta bili na Kaninu v vlogi znanilk zapoznele smučarske pomladi. Specialistki svojih disciplin, Hrovatovi ležijo tehnične, Štuhčevi hitre, sta prvič po dvomesečnem premoru zaradi novega koronavirusa vnovič smučali in to na naravnem snegu. Prvi dan po dveh mesecih brez smuči na nogah, razen turnih, moram reči, da je bil povsem idealen, za tak uvajalni trening. Odlično, je bila vrnitve na sneg vesela Meta Hrovat, ki je sicer navajena mesecev brez smučanja, vendar ne zaradi pandemije. Hrovatova sicer bivakira kar v jedilnici restavracije na Kaninu. Prve zavoje po premoru zaradi novega koronavirusa je na Kaninu naredila tudi dvakratna svetovna smukaška prvakinja Štuhčeva, ki je sporočila, da je bilo "super spet na snegu, to je sigurno". Mariborčanka se bo za dva dneva vrnila domov, nato pa nazaj na Kanin.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite bo za odpravo posledic preložitve poletnih olimpijskih iger, ki bodo zaradi novega koronavirusa v Tokiu prihodnje leto, vzpostavil denarni premostitveni sklad, v katerem bo do 800 milijonov ameriških dolarjev oziroma 740 milijonov evrov za namene reševanja finančnih posledic covida-19. Gre za dva svežnja pomoči. Mednarodnim športnim združenjem in nacionalnim olimpijskim komitejem bodo namenili 139 milijonov evrov pomoči za odpravo posledic največje krize, v kateri se je znašel šport po 2. svetovni vojni. "To naj bi nacionalnim komitejem omogočilo nadaljevanje športa in podpiranje športnikov," je dejal Bach. Levji delež, v znesku 601 milijonov evrov, naj bi pokril dodatne stroške Moka za organizacijo iger v Tokiu, ki bodo predvidene za naslednje leto.

LONDON - Prireditelji kolesarske dirke po Veliki Britaniji so odpovedali letošnjo dirko in jo prestavili na drugo leto, so sporočili prireditelji največje kolesarske preizkušnje na Otoku. Razlog za odpoved so negotove razmere zaradi pandemije novega koronavirusa, hkrati pa bi potekala v istem terminu kot letošnja prestavljena dirka po Franciji.