Guardian: Hrvaška policija riše križe na glave migrantov

Zagreb, 13. maja - Hrvaška policija naj bi z barvnim sprejem risala križe na glave migrantov, ki poskušajo prestopiti mejo med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, poroča britanski časnik Guardian. Kot so izpostavili, so Združeni narodi zahtevali od hrvaške vlade preiskavo o domnevnih zlorabah migrantov.