Razglasili prejemnike nagrad za dosežke s področja korporativne varnosti

Ljubljana, 13. maja - Inštitut za korporativne varnostne študije je v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti tudi letos razglasil nagrade s tega področja. Med prejemniki priznanj, ki jih bodo podelili septembra, so podjetja Pošta Slovenije, Eles in Telekom, občini Ptuj in Tržič, nacionalni center Sicert in časnik Finance, so sporočili z inštituta.