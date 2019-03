Na 10. Dnevih korporativne varnosti poudarek na kibernetskih tveganjih

Brdo pri Kranju, 13. marca - V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije in Slovenskega združenja za korporativno varnost so se danes na Brdu pri Kranju začeli 10. Dnevi korporativne varnosti. Dvodnevna mednarodna konferenca se tokrat osredotoča na nujnost integracije fizičnih in informacijskih procesov v kibernetskem prostoru.