Pahor začel posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatih za ustavnega sodnika

Ljubljana, 13. maja - Predsednik republike Borut Pahor je začel posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o možnih kandidatkah in kandidatih za sodnika ustavnega sodišča. Najprej se je sestal z vodjo poslanske skupine SDS Danijelom Krivcem, kjer so se odločili podpreti kandidaturo Barbare Zobec.