V uradu predsednika republike prejeli sedem kandidatur za mesto ustavnega sodnika

Ljubljana, 16. aprila - V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču prejeli sedem kandidatur. Gre za kandidature Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana, Janeza Pogorelca in Barbare Zobec, so sporočili iz urada predsednika.