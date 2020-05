Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 13. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Ob umirjanju epidemije covida-19 bo vlada popoldne na seji obravnavala predloge za nadaljnje rahljanje ukrepov, ki jih je sprejela za njeno zajezitev. Tako bi morda že danes utegnila sprejeti končno odločitev o ponovnem odprtju vrtcev in šol, med bolj pričakovanimi sta tudi odločitvi o režimu na meji in obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

LJUBLJANA - Univerzitetni klinični center Ljubljana bo danes prevzel donacijo Rotary Distrikta Slovenija, ki bo osrednji slovenski bolnišnici namenil 80.000 evrov vredne zaščitne naglavne kapuce, so sporočili iz osrednje slovenske bolnišnice. Gre za komplet 30 zaščitnih naglavnih kapuc s pripadajočo opremo za absolutno filtracijo zraka.

LONDON - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) Sloveniji za letos v luči krize zaradi pandemije novega koronavirusa napoveduje 5,5-odstotni upad BDP, ki naj bi mu v 2021 sledila petodstotna rast gospodarske dejavnosti. EBRD je tako do zdaj najmanj pesimistična od ustanov, ki so poslabšali obete za slovensko gospodarsko rast v tem letu.

LJUBLJANA - Sklad ZN za otroke (Unicef) opozarja, da bi v prihodnjih šestih mesecih zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti, vsak dan v svetu lahko umrlo 6000 otrok, saj pandemija covida-19 še naprej slabi zdravstvene sisteme in moti zdravstvene storitve. Caritas Internationalis medtem poziva k ukrepanju za preprečitev hude lakote kot posledice pandemije.

LJUBLJANA - Ulični umetniki, ki ustvarjajo znotraj Gledališča Ane Monro, v okviru umetniške akcije Ana pod oknom že od sredine aprila izvajajo nenapovedane interaktivne ulično-gledališke nastope na območju stanovanjskih sosesk v Ljubljani. Njihova t.i. podeželska sekcija pa je z glasbeno-cirkuškimi animacijami dejavna tudi v zaselkih na Vipavskem in Goriškem.

SVET

BRUSELJ - Evropska komisija bo danes predstavila smernice za oživljanje turizma v pričakovanju poletne sezone. Te naj bi se nanašale na prehajanje meje znotraj EU, vzpostavljanje prometnih povezav, zagotavljanje zdravstvene varnosti na turističnih lokacijah ter na odnos med potrošniki in turistično industrijo. Evropski parlament pa začenja majsko plenarno zasedanje, na katerem se bo posvetil predvsem pomoči Evropi in financiranju okrevanja evropskega gospodarstva po pandemiji covida-19.

DUNAJ - Ob umirjanju razmer ob pandemiji novega koronavirusa se države želijo počasi odpreti, eden od razlogov je tudi prihajajoča turistična sezona. Avstrija bo 15. junija v celoti odprla svojo mejo z Nemčijo. Na meji pa bodo že od petka izvajali le še posamezne naključne preglede, so iz urada kanclerja danes sporočili za avstrijsko tiskovno agencijo APA. Avstrijska vlada si želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami.

WASHINGTON - V ZDA se do torka zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 1,369 milijona okužb z novim koronavirusom. Za koronavirusno boleznijo 19 jih je umrlo najmanj 82.356. Še vedno je daleč najbolj prizadeta država New York s 338.000 okužbami in 27.284 mrtvimi. Zvezne države v ZDA se kljub temu počasi odpirajo oziroma znova zaganjajo ekonomije, kar je pripeljalo do novih političnih delitev.

ŠPORT

LONDON - Ob začetku treningov angleške nogometne premier lige bodo veljali strogi protokoli in ukrepi za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Televizijska mreža BBC je dobila interni dokument za vseh 20 klubov elitne lige na Otoku, v katerih je predvideno tudi razkuževanje celotnih igrišč in sedemdnevna osamitev v primeru pozitivnega testa.

LIZBONA - Portugalska nogometna zveza je v torek zvečer sporočila, da bodo njihova igrišča ponovno zaživela 4. junija. Po izbruhu epidemije novega koronavirusa je bila elitna portugalska nogometna liga, kjer barve Sportinga iz Lizbone zastopa tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, prekinjena 12. marca, do konca pa je še deset krogov.

LJUBLJANA - Kljub zagonu vrhunskega in tekmovalnega športa ob umiritvi epidemije v Sloveniji mnoge športne dvorane še samevajo. Od desetih košarkarskih klubov lige Nova KBM so treninge začeli le pri Cedeviti Olimpiji, Krki, Helios Suns in Zlatorogu. Ostali klubi še mirujejo, saj so njihove športne dvorane v sklopu šolskih objektov.