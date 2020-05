Pregled - novi koronavirus, 13. 5. (sreda)

SLOVENIJA

BRDO PRI KRANJU - Vlada je sprejela vrsto odločitev, s katerimi se v ponedeljek sproščajo številni ukrepi, ki so veljali zaradi epidemije. Tako bodo lahko vrata odprle vse trgovine, gostinci bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih. Odpirajo se nastanitvene kapacitete do 30 sob, ne pa še planinski domovi in večji hoteli ali hostli. Vlada je odločila tudi, da se preneha z razkuževanjem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, s ponedeljkom pa se bodo po dveh mesecih spet odprle tudi avtošole. Sprejeli so tudi načelno odločitev, da se aktivirajo vrtci in osnovne šole za prvo triado, poklicne šole, domovi za dijake, je ob robu seje za TV Slovenija povedal vladni uradni govorec Jelko Kacin. S 23. majem bodo medtem spet možna tudi tekmovanja na državni ravni v ekipnih športih, pa je tvitnil premier Janez Janša. Podrobnosti bodo znane v sporočilu za javnost po seji vlade. V petek pa bo ministrski zbor po napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška obravnaval predlog tretjega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki močno čuti posledice epidemije novega koronavirusa. Med drugim naj bi z ukrepi priskočili na pomoč turizmu.

LJUBLJANA - V torek so ob 1147 testiranjih potrdili dva primera okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb naraslo na 1463. Umrla je ena oseba s covidom-19, s čimer je skupno število smrtnih žrtev 103. V bolnišnici se je zdravilo 38 bolnikov s covidom-19, devet jih je potrebovalo intenzivno nego, je sporočila vlada. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s ponedeljkom zmanjšalo za dve, število bolnikov na intenzivni negi pa je ostalo nespremenjeno. Eno osebo so izpustili iz bolnišnične oskrbe. Skupno število testiranj je s torkovimi naraslo na 65.694.

LJUBLJANA - Zobozdravniki so na vstopnih točkah med epidemijo novega koronavirusa do torka obravnavali 11.613 bolnikov, med katerimi jih je bilo 81 sumljivih na okužbo z novim koronavirusom. Na vstopnih točkah se ni okužil noben zobozdravstveni delavec. Ob posebnih omejitvah, pod katerimi so pred dnevi znova zagnali vse zobozdravstvene storitve, pa bodo dnevno lahko obravnavali le sedem bolnikov, je na vladni novinarski konferenci pojasnil zobozdravnik Krunoslav Pavlović. Zobozdravniki bodo vse bolnike, ki so bili naročeni in je bil termin prestavljen, o tem obvestili. Vstop v ordinacije bo omejen le na naročene paciente, ki bodo imeli odgovorjen covid-19 vprašalnik negativen.

LJUBLJANA - Na sestanku šolskega sindikata Sviz in ministrice za izobraževanje Simone Kustec so razpravljali o ponovnem odpiranju šol in vrtcev ter vračanju otrok in zaposlenih v vzgojno-izobraževalne ustanove. Sviz je imel nekaj pomembnih dilem, na katere so želeli odgovore. Od ministrstva je sindikat dobil zagotovilo, da bodo šole in vrtci v ponedeljek ustrezno pripravljeni na sprejem otrok, je po sestanku dejal generalni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Poudaril je, da še ni dorečeno dodatno plačilo pedagoškim delavcem, o čemer se bodo pogovorili v petek. Ob tem je Štrukelj zagotovil, da bodo učitelji in vzgojitelji storili vse, kar je v njihovi moči, da bo delo potekalo kakovostno. Opozoril je namreč, da je delež staršev, ki se je odločil za vrnitev otrok v vrtce, presenetljivo velik.

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje je medtem v oddaji Izodrom na TV Slovenija odgovarjala na vprašanja učencev. Med drugim je povedala, da običajnih valet za devetošolce letos ne bo, pri čemer verjame, da si bodo učenci zaključni dan kljub temu znali narediti poseben. 18. maja se bodo lahko v šole po njenih besedah vrnili tudi učenci, ki imajo negativne ocene. Slednje bodo v šolo povabili učitelji, na vabilo pa se morajo odzvati, je povedala. Dejavnosti, kot so kolesarski izpit ali šola v naravi, bodo prestavljene na jesen, poletne organizirane počitniške dejavnosti pa bodo lahko potekale, če bo pri tem mogoče upoštevati vsa varnostna navodila. Zoisove štipendije ostajajo, bodo pa po besedah ministrice za njihovo pridobitev spremenjeni pogoji, če bo to treba. Tisti, ki jih želijo prejeti, morajo namreč doseči določene rezultate na tekmovanjih, ki pa jih zaradi epidemije ni. Ministrstvo se zato v teh dneh po besedah ministrice sestaja z organizatorji tekmovanj v znanju in išče načine, da bi katera izmed njih še izpeljali.

LJUBLJANA/SLOVENJ GRADEC/VELENJE/MURSKA SOBOTA/NOVA GORICA/RAVNE NA KOROŠKEM/KOPER - V vrtcih po državi je te dni po dveh mesecih od zaprtja spet živahno, saj se zaposleni intenzivno pripravljajo na napovedan prihod malčkov. Podatke o tem, koliko otrok bo v ponedeljek prišlo, zbirajo, končno število bo znano v četrtek. A za zdaj kaže, da se bo v vrtce vrnila več kot polovica otrok, ponekod še bistveno več. Vrtci starše že obveščajo, kako bo potekalo delo. Tudi glasbene šole se v teh dneh pripravljajo na ponedeljkovo vrnitev učencev k individualnemu pouku instrumentov in petja. Veliko usklajevanja imajo tiste glasbene šole, ki pouk izvajajo na več lokacijah. Šole se vrnitve učencev veselijo, ti pa ob koncu šolskega leta ne bodo opravljali letnih izpitov.

LJUBLJANA - Banke v Sloveniji so v prvem četrtletju ustvarile 69,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je več kot polovico manj kot v enakem lanskem obdobju. Podatki kažejo prve vplive koronavirusa, ki bodo povečevali različna tveganja in slabšali kazalnike uspešnosti poslovanja bank, so sporočili iz Banke Slovenije. Na zmanjšanje dobička so vplivala manj ugodna gibanja tako na strani prihodkov kot stroškov. "Kljub temu da so banke v trenutno krizo vstopile z visoko kapitalsko ustreznostjo, likvidnostjo in dobrimi ostalimi kazalniki bančnega poslovanja, njihovo stabilnost pa krepijo tudi ukrepi Evropske centralne banke in Banke Slovenije, pa lahko pričakujemo, da se bodo zaostrene razmere v domačem in mednarodnem gospodarskem okolju vse bolj odražale tudi v poslovanju bank," so v Banki Slovenije zapisali v mesečni publikaciji o poslovanju bank.

LONDON - Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos v luči krize zaradi pandemije novega koronavirusa napoveduje 5,5-odstotni upad BDP, ki naj bi mu v 2021 sledila petodstotna rast gospodarske dejavnosti. Mednarodna finančna ustanova s sedežem v Londonu je tako kljub občutnemu poslabšanju pričakovanj glede na lansko jesen od ustanov, ki so svoje napovedi za Slovenijo do zdaj prilagodile gospodarskemu šoku pandemije, najmanj pesimistična. V ustanovi pojasnjujejo, da je globina letošnjega padca predvsem posledica upada zunanje trgovine zaradi ohromljenega evropskega in svetovnega gospodarstva, saj je Slovenija močno vpeta v globalne verige vrednosti. Okrevanje slovenskega gospodarstva bo tako zelo odvisno od odpiranja gospodarstev po Evropi in svetu ter sproščanja omejitev doma in s tem postopne vrnitve v normalno delovanje v drugi polovici leta.

GRADEC/DUNAJ/CELOVEC - Avstrija namerava na avstrijskem Štajerskem v petek odpreti še štiri maloobmejne prehode s Slovenijo. Od petka bodo predvidoma odprli mejne prehode v krajih Kramarovci, Cankova, Juri in Gerlinci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predsednik Enotne liste, edine politične stranke koroških Slovencev, Gabriel Hribar je medtem avstrijski vladi poslal poziv glede odprtja mejnih prehodov Pavličevo sedlo in Jezerski vrh med Avstrijo in avstrijsko Koroško. Avstrija bo sicer 15. junija v celoti odprla svojo mejo z Nemčijo, kjer bodo že od petka izvajali le še posamezne naključne preglede. Vlada na Dunaju si ob tem želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami.

LJUBLJANA - Hrvaška je lani zabeležila okoli 1,6 milijona prihodov in skoraj 11 milijonov nočitev slovenskih gostov, s čimer je slovenski trg drugi najpomembnejši med vsemi tujimi, je povedala direktorica Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Metka Bradetić. Na Hrvaškem glede na okoliščine pričakujejo nižje številke v primerjavi s prejšnjimi leti, vseeno pa ocenjujejo, da bi lahko beležili vsaj okoli 30 odstotkov obiska v primerjavi z normalnimi sezonami. Zagotovo pa poletna sezona na Hrvaškem bo, je dejala Bradetićeva. Glede na izjave predstavnikov hrvaške vlade, vsi, ki imajo gospodarske razloge za vstop v državo, lahko to tudi storijo. To velja tudi za tiste, ki imajo na Hrvaškem nepremičnine, plovila in kamp prikolice.

SVET

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila sveženj smernic v pomoč članicam EU pri postopnem odpravljanju omejitev potovanj in oživljanju turizma v pričakovanju poletne sezone. Rdeča nit je, da je treba pri ukrepanju upoštevati epidemiološki razvoj in načelo sorazmernosti, se tesno usklajevati in se izogniti vsakršni diskriminaciji, ki ni povezana z virusom. Takoj ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale, morajo imeti ljudje priložnost, da se srečajo s prijatelji in družino v svoji državi ali čez mejo, pri čemer pa je nujno zagotoviti ustrezno varnost, izpostavljajo v komisiji.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji covida-19. Sredstva naj bi porabili za programe EU v treh stebrih. Evroposlanci so nekaj njenih načrtov v razpravi pozdravili, do drugih so bili kritični. Von der Leynova je dejala, da želi sklad za gospodarsko okrevanje po pandemiji zagnati že letos. Zavzela se je za investicije ob pomoči preverjenih modelov financiranja na podlagi garancij držav članic. Težišče programa naj bi bilo v prvih letih večletnega finančnega okvira.

WASHINGTON - Število okužb s koronavirusom v ZDA je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa sedaj naraslo na 1,373 milijona, število smrti zaradi covida-19 pa na 82.548. Še vedno je daleč najbolj prizadeta država New York, kjer pa število smrti upada. Upada tudi število hospitalizacij. Zvezne države v ZDA se kljub vsemu počasi odpirajo oziroma znova zaganjajo ekonomije, kar je pripeljalo do novih političnih delitev.

WUHAN - Na Kitajskem so v strahu pred drugim valom pandemije covida-19 uvedli delno karanteno za mesto Jilin, potem ko je njegovo predmestje postalo žarišče okužb z novim koronavirusom. V mestu z več kot štirimi milijoni prebivalcev so potrdili šest novih primerov okužbe, vseh povezanih z žariščem v predmestju Shulan. V mestu Wuhan, kjer se je novi koronavirus konec lanskega leta prvič pojavil, pa bodo zaradi novih okužb rekordnih desetih dneh za novi koronavirus testirali vseh enajst milijonov prebivalcev.

LONDON - V Angliji so po sedmih tednih nekoliko zrahljali ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Številni so se tako lahko vrnili na delo, jim pa oblasti odsvetujejo uporabo javnega prevoza. Tisti, ki ga vendarle uporabljajo, morajo zakriti nos in usta. V Angliji so dovoljene tudi nekatere športne in druge aktivnosti na prostem. Rahljanje ukrepov v Angliji pa je naletelo na ostre kritike v ostalih delih Združenega kraljestva, kjer poudarjajo, da je za to še prezgodaj in da marsikaj še ni jasno. Škotska, Wales in Severna Irska vztrajajo pri strogih ukrepih.

STOCKHOLM - Kljub drugačni strategiji Švedske v boju proti novemu koronavirusu, saj država ni uvedla strogih karantenskih ukrepov, poteka pandemija podobno kot v drugih državah. Od sredine aprila beležijo padec števila novih okužb, kljub temu se vrstijo kritike, da bi lahko vlada ukrepala prej. Švedska je do torka potrdila 27.272 primerov okužb, od tega je umrlo 3313 ljudi. Verjetno pa bo šele čez nekaj let jasno, ali se je Švedska odločila prav, ko ni uvedla strogih ukrepov za zajezitev virusa.

BERLIN/DUNAJ - Nemčija bo od sobote postopoma odpravljala začasen nadzor na mejah, ki ga je uvedla za zajezitev pandemije covida-19. Do popolne vrnitve v normalno stanje pa bo verjetno minilo še nekaj tednov, so napovedali na nemškem notranjem ministrstvu. Avstrija bo sicer že v petek v celoti odprla svojo mejo z Nemčijo. Na meji bodo izvajali le še posamezne naključne preglede. Avstrijska vlada si želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami.

VARŠAVA - Na Poljskem se bodo 18. maja znova odprli lokali in restavracije, frizerski in kozmetični saloni, je sporočil poljski premier Mateusz Morawiecki. Notranje ministrstvo pa je sporočilo, da je vlada do 12. junija podaljšala nadzor na mejah z Nemčijo, Litvo, Češko in Slovaško.

BRUSELJ - Belgijska vlada je potrdila nadaljnje rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. V ponedeljek se bodo postopoma začeli v šole vračati nekateri učenci, odprli se bodi frizerski saloni, muzeji in živalski vrtovi, pri čemer pa je potrebno vnaprejšnje naročilo oziroma nakup vstopnic prek telefona ali spleta. Mogoče bo še ponovno odprtje zunanjih tržnic, na katerih je lahko največ 50 stojnic. Po novem so dovoljeni tudi treningi športnih ekip z največ 20 udeleženci. Na porokah in pogrebih je lahko največ 30 ljudi.

LONDON - Britansko gospodarstvo se je v prvem četrtletju skrčilo za dva odstotka, kažejo danes objavljeni vladni podatki. Gre za največji padec BDP po zadnjem četrtletju 2008. Marca, ko je vlada zaradi izbruha novega koronavirusa sprejela prve omejitvene ukrepe, je BDP upadel za 5,8 odstotka.

WASHINGTON - Okrevanje ameriškega gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa bo morda res počasnejše, kot bi si želeli, a bo gotovo precejšnje, ko bo virus enkrat premagan, je dejal predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell. Pri tem je izpostavil zlasti brezposelnost, ki se je med pandemijo močno povečala. Kongres je pozval, naj za boj proti koronavirusu odobri dodatna finančna sredstva. Doslej so kongresniki potrdili za 3000 milijard dolarjev (2730 milijard evrov) pomoči.

ŠPORT

LJUBLJANA - Slovenski reprezentanti so se po dvomesečnem premoru vrnili v svoje domovanje, nacionalni gimnastični center na Viču. Potem ko je dvorana v torek odprla vrata, je zdaj na polno zaživela. Reprezentanti so v en glas ponavljali, da so izjemno veseli vrnitve v svoj drugi dom. Spet stopiti v dvorano je bilo res nekaj posebnega, je dejala Tjaša Kysselef in slikovito dodala: Pravzaprav sem imela kar metuljčke v trebuhu, ne znam drugače opisati teh lepih občutkov. Morda je bilo tudi malo treme. Kysselefova je dodala, da ne pomni, kdaj je sploh bila dva meseca brez dvorane. Tudi Aja Jerman, reprezentantka v ritmični gimnastiki, pravi, da je bila vrnitev v dvorano lepa. Rok Klavora je priznal, da je že zelo težko čakal na odprtje gimnastičnega centra. Pogrešal sem dvorano, pogrešal sem družbo, pogrešal sem gimnastiko, je dejal 32-letnik.

LJUBLJANA - Šport v Sloveniji se počasi vrača v tekmovalne tirnice. Potem ko je v torek Teniška zveza Slovenije sporočila, da se bo prvo tekmovanje v korona obdobju pod njenih okriljem začelo 29. maja, bo Golf zveza Slovenije začela že teden prej, torej 22. maja. V Arboretumu bo prvi iz serije turnirjev Slo Tour za kategorizirane in registrirane igralce. GZS pričakuje, da se bo tridnevnega turnirja udeležilo okoli 50 tekmovalcev. Pravico do nastopa imajo tudi profesionalni igralci, torej tudi Katja Pogačar in Pia Babnik, ki sta po prekinitvi evropske turneje v Sloveniji.

LOS ANGELES - Komisar severnoameriške košarkarske lige NBA Adam Silver bo preučeval izbruh novega koronavirusa in razvoj testiranj še dva do štiri tedne, preden se bo odločil, ali bodo nadaljevali tekmovanje, poročajo ameriški mediji. Urnik, ki ga je komisar predstavil lastnikom klubov, je prvi znak, kdaj bi se lahko liga nadaljevala po prekinitvi tekmovanja 12. marca, poročata The Athletic in ESPN.

DUNAJ - Vodstvo avstrijske nogometne lige je objavilo, da se bo sezona v prvoligaški konkurenci nadaljevala 2. junija. Liga je že več kot dva meseca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Tekme bodo za zaprtimi vrati na vsake tri dni, kar bo omogočilo konec sezone prvi teden julija. Polni treningi se bodo začeli v petek, doslej so bili dovoljeni le v omejenih skupinah. Vlada je sicer že v torek dala zeleno luč za nadaljevanje.

RIM - Potem ko so italijanski nogometni prvoligaši danes dobili zagotovilo, da bodo 18. maja lahko začeli skupne treninge, so se sami na videokonferenci strinjali, da bi zaradi novega koronavirusa prekinjeno sezono nadaljevali 13. junija, je sporočilo vodstvo lige. Na omenjeni datum bodo nadaljevali pod pogojem, da bodo dobili zeleno luč vlade.

BERN - Švicarska vlada se je odločila pomagati poklicnim nogometnim in hokejskim ligam s približno 333 milijoni evrov. Glavni pogoj je, da denarja ne bodo smeli porabljati za igralce z visokimi oziroma nadpovprečnimi plačami. Vlada je sicer drugim športom in rekreaciji namenila še približno 143 milijonov evrov. Vodstvo švicarske nogometne lige se še vedno ni odločilo, ali bo nadaljevalo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno prvenstvo. Hokejska tekmovanja pa so odpovedana, tako kot tudi svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bi ga letos morala gostiti prav Švica. Denar bodo klubom plačali v obliki kredita.