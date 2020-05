Slovenski evroposlanci proti prenašanju slovenskih težav na evropski parket

Ljubljana, 12. maja - Slovenski evroposlanci Klemen Grošelj (Renew/LMŠ), Franc Bogovič (EPP/SLS) in Milan Brglez (S&D/SD) so danes izrazili nestrinjanje z ravnanjem slovenske vlade, ki Evropo z depešami in sporočili obvešča o notranjepolitičnih težavah. Bogovič je ob tem opozoril, da poleg vlade na evropski parket težave izvaža tudi opozicija.