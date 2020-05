Na dopolnjeni osnutek prostorskega načrta za Bukovžlak brez pripomb

Celje, 13. maja - Na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Teharij oz. Bukovžlaka in okoljskega poročila za to območje, ki je potekala od 3. aprila do 4. maja, ni bilo podanih pripomb ali predlogov, so za STA povedali na celjski občini. Strokovne službe občine bodo zdaj gradivo pripravile za mestni svet.