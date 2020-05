Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 12. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Znova je dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Prevozi potnikov so na mednarodna letališča v Sloveniji dovoljeni tako iz EU kot iz drugih držav, niso pa dovoljeni na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija.

VELENJE - Velenjski mestni svetniki se bodo danes seznanili z informacijo o aktivnostih občine glede napovedanega odpuščanja v Gorenju. Tega so v celotni skupini Hisense Europe napovedali zaradi posledic pandemije novega koronavirusa; v slovenskem delu je presežnih 828 od skupaj 5580 zaposlenih.

SVET

NEW YORK - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v video sporočilu Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN (Ecosoc) dejal, da je na svetu trenutno več kot 100 kandidatov za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu. Od tega pa jih je sedem ali osem vrhunskih, katerih delo je pospešeno.

SEUL - Južnokorejske oblasti so danes sporočile, da uporabljajo mobilno aplikacijo, s katero želijo izslediti obiskovalce nočnega kluba v Seulu, ki je postal novo žarišče okužb z novim koronavirusom v državi. Ob tem so pristojne oblasti obljubile anonimnost vsem, ki jih bodo testirali na okužbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WASHINGTON - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v ponedeljek, dva meseca po izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA, zveznim državam priporočila, naj v naslednjih dveh tednih testirajo vse zaposlene in oskrbovance po 15.000 domovih za ostarele. Trump je medtem na novinarski konferenci razglasil zmago glede testiranja.

BERLIN - Dva meseca po zaprtju bodo v sklopu rahljanja ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja novega koronaviusa, vrata za javnost danes ponovno odprli v nekaterih berlinskih muzejih. Med njimi so Stari muzej, Stara nacionalna galerija, Pergamonska panorama in Slikarska galerija.

ŠPORT

NEW YORK - Lastniki ekip v severnoameriški baseballski ligi MLB so potrdili predlog, da začnejo sezono 2020 v začetku julija, in sicer brez gledalcev, so poročali različni ameriški mediji. Sezona bi se morala začeti že pred dvema mesecema, a je to preprečila pandemija novega koronavirusa.

CAGLIARI - Italijanski nogometni prvoligaš Cagliari, katerega član je tudi nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa, je v ponedeljek zvečer obelodanil, da se je prva ekipa strinjala s tem, da se zaradi krize ob pandemiji novega koronavirusa odreče aprilski plači in tako prepreči odpuščanja v klubu.