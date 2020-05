Pregled - novi koronavirus, 12. 5. (torek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V ponedeljek so opravili 1182 testov in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, skupaj je potrjenih 1461 okužb. Med njimi je 644 moških in 817 žensk. V ponedeljek niso zabeležili smrti bolnikov s covidom-19, skupaj sta doslej umrla 102 človeka. V bolnišnici se je v ponedeljek zdravilo 40 bolnikov s covidom-19, devet jih je potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so v ponedeljek odpustili tri bolnike, doslej skupaj 259, je sporočila vlada.

LJUBLJANA - Ob ugodnem poteku epidemije covida-19 v Sloveniji sicer še čakamo na učinke sproščanja ukrepov po prvomajskih praznikih, a če bodo razmere konec tedna ostale enake, bomo po napovedih infektologinje Bojane Beović lahko s sproščanjem ukrepov bistveno bolj smeli. Blizu je normalizacija življenja na skoraj vseh področjih, je bila optimistična. O strategiji izhoda iz sedanjih razmer in možnosti ublažitve nekaterih ukrepov bo popoldan razpravljala vlada v ožji sestavi, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Pričakuje, da bodo najkasneje do četrtka imeli dovolj jasne trende, kam se tehtnica nagiba.

LJUBLJANA - Zavod za šolstvo je za vrtce in šole pripravil številna priporočila, da bo lahko delo v ustanovah, ki ponovno odpirajo vrata, in tistih, ki bodo nadaljevala delo na daljavo, potekalo nemoteno. "Verjamem, da bodo šole in vrtci varno pripravljeni in organizacija takšna, da bo delo steklo normalno," je dejal direktor zavoda Vinko Logaj. Priporočila za vrtce in prve tri razrede osnovne šole gredo v smeri, da otroci pridobijo občutek varnosti in zaupanje, usmerjeni naj bodo v dejavnosti za zdrav način življenja. V šolskem sindikatu Sviz imajo še vedno veliko vprašanj zato se bodo na njihovo zahtevo v sredo sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec.

LJUBLJANA - Zavod za blagovne rezerve je z Geneplanetom podpisal sporazum o vračilu nekaterih že dobavljenih ventilatorjev in prekinitvi pogodbe za še nedobavljene. Po medijskem poročanju o njihovi domnevni neustreznosti je Geneplanet predlagal razvezo pogodb. Zavod, ki je sledil odločitvi ministrstva za zdravje, bo obdržal 90 ventilatorjev, 20 jih bo dobavitelj v osmih dneh prevzel v skladišču v Rojah, pogodbo za 110 še nedobavljenih pa so prekinili. V osmih dneh bo Geneplanet tudi vrnil prejeti avans, so navedli na zavodu. Potrdili so tudi, da so podjetje Acron pozvali k modulaciji cen in dobavnih rokov za zaščitne maske.

CELJE - Celjska bolnišnica od nedelje nima več hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, zato bodo take bolnike v skladu s protokolom odslej zdravili v ostalih covid bolnišnicah. Od 24. marca, ko so na zdravljenje sprejeli prvega bolnika, pa do 8. maja so zdravili 54 bolnikov s covidom-19, od tega 28 žensk in 26 moških, so pojasnili v bolnišnici.

MARIBOR/NOVO MESTO/KOPER/KRANJ/NOVA GORICA - Po petkovi odločitvi vlade, da je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, povečujejo obseg dela tudi v mariborskem, novomeškem, koprskem, kranjskem in novogoriškem zdravstvenem domu. Mariborski družinski zdravniki so v svojih ambulantah že od 4. maja, a trenutno vsi še ne sprejemajo bolnikov, temveč komunicirajo z njimi prek telefona in spleta. Podobna ureditev je v pediatriji, pospešeno odpirajo tudi specialistične ambulante. V Zdravstvenem domu Novo mesto so od danes odprte celo zobozdravstvene ambulante. V Kopru bodo delali s polno paro z 18. majem, posamezne specialistične dejavnosti postopoma zaganjajo tudi na Gorenjskem. V Novi Gorici so včeraj ponovno odprle vrata tako splošne kot specialistične ambulante.

LJUBLJANA - Posledice epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev so že močno negativno vplivale na aktivnost v evrskem in slovenskem gospodarstvu. Širitev epidemije v sosednjih državah in partnericah je vplivala na upad povpraševanja in motnje v nabavno-prodajnih verigah, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Registrirana brezposelnost se je od sredine marca začela izraziteje krepiti. Povečal se je predvsem priliv oseb, ki jim delodajalci niso podaljšali pogodbe za določen čas ali so izgubile zaposlitev iz poslovnih razlogov. V večini dejavnosti se je aktivnost močno znižala, najbolj med njimi v storitvenih.

LJUBLJANA/BRNIK - Znova je dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Prevozi potnikov so na mednarodna letališča v Sloveniji dovoljeni tako iz EU kot iz drugih držav, niso pa dovoljeni na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija. Na ljubljanskem letališču so v pričakovanju obnovitve povezav. V družbi Fraport Slovenija so tako vse prevoznike, ki so leteli v Ljubljano, pozvali, da se izjasnijo, kdaj bi lahko lete spet vzpostavili. A zagona potniškega prometa verjetno ni pričakovati pred junijem.

LJUBLJANA - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je pripravila niz predlogov za tretji protikrizni paket, ki naj bi ga vladna koalicija intenzivneje začela pripravljati prihodnji teden. Med drugim si želijo večjo finančno pomoč malim podjetjem in obrtnikom, nižji DDV za nekatere dejavnosti in lažje odpuščanje.

LJUBLJANA - V petek bo ponovno začela obratovati nihalka na Veliko planino, so sporočili iz upravljavca. Nihalka bo maja obratovala na vsakih 10 minut, da bi tako zagotovili čim večjo varnost obiskovalcev in zaposlenih. V kabinah bo sicer v skladu z navodili NIJZ obvezna uporaba zaščitne maske, pred vstopom pa razkuževanje rok. Na Krvavcu, kjer so pretekli vikend odprli Plažo Krvavec, zaenkrat točnega datuma ponovnega zagona žičniških naprav oziroma kabinske žičnice še nimajo.

LJUBLJANA - Združenje etažnih lastnikov Slovenije je ob izboljšanju epidemiološke slike vlado pozvalo k preklicu obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb. Pričakujejo tudi podporo NIJZ in strokovne javnosti za sproščanje ukrepa. Simona Perčič z NIJZ je za TV Slovenija potrdila, da utegnejo prisluhniti pozivu združenja k preklicu ali ublažitvi odloka. Vlado so med drugim pozvali, da ob preklicu odloka pokrije tudi stroške za razkuževanje ali pa to predvidi v naslednjem protikoronskem paketu pomoči.

LJUBLJANA - Državni tožilec Srečko Hočevar je zavrgel ovadbo celjskega odvetnika Boštjana Verstovška zoper predsednika Boruta Pahorja ter notranjega in obrambnega ministra Aleša Hojsa in Mateja Tonina, ker so brez zaščitne opreme hodili ob Kolpi. Meni, da jim ni moč očitati, da je njihova opustitev ukrepov povzročila širjenje bolezni, poroča portal 24ur. Verstovšek je dejal, da se odločitve lahko razveselijo vsi protestniki in vsi, ki jih je bilo zaradi groženj s kazenskim pregonom strah izvrševati ustavno pravico do svobode zbiranja in izražanja mnenja.

LJUBLJANA - Na Hrvaškem so se odločili, da bodo izvedli velike poletne nacionalne kulturne prireditve, in tudi na Festivalu Ljubljana vse delajo tako, kot da festival tudi letos bo. Odprtje bi bilo 2. julija z Beethovnovo 9. simfonijo na Kongresnem trgu, zaključek pa 31. avgusta z orkestrom milanske Scale na istem prizorišču. Veliki dogodki bi bili na prostem.

SVET

MOSKVA - V Rusiji so potrdili 10.899 novih primerov okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, skupno 232.243, s čimer je država po številu okuženih na drugem mestu na svetu. Okužen je tudi govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Kljub nadaljnjemu širjenju okužb so po državi danes začeli previdno rahljati ukrepe. Končalo se je tudi obdobje dela prostih dni, ki je v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa veljalo od 30. marca.

LONDON - Glede na nove številke je v Veliki Britaniji po okužbi z novim koronavirusom umrlo več kot 40.000 ljudi. Pri novem štetju so upoštevali tudi podatke statističnega urada ONS, ki je do 1. maja naštel okoli devet tisoč več smrti kot na isti dan ministrstvo za zdravje. Glede na zadnje podatke ministrstva pa je na Otoku virusu podleglo več kot 32.000 ljudi.

BRUSELJ - Ministri EU za zdravje so na videokonferenčnem zasedanju pozvali k zagotovitvi cenovno in pravočasno dostopnih zdravil po vsej uniji. Slovenija k sreči ni izkusila pomanjkanja bistvenih zdravil, za razliko od nekaterih drugih držav, je izpostavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant. Medtem so na podlagi marčevskega razpisa v Bruslju izbrali osem raziskovalnih projektov, ki bodo v okviru javno-zasebnega partnerstva EU Pobuda za inovativna zdravila (IMI) prejeli 117 milijonov evrov za razvoj zdravljenja in diagnostike novega koronavirusa.

MADRID - Vsi, ki bodo prišli v Španijo iz tujine, bodo morali od petka v obvezno 14-dnevno karanteno v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je sporočila španska vlada. Ukrep bo veljal do izteka izrednih razmer 24. maja ali še kasneje v primeru, da bodo izredne razmere zaradi pandemije covida-19 podaljšali.

WASHINGTON - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v ponedeljek, dva meseca po izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA, zveznim državam priporočila, naj v naslednjih dveh tednih testirajo vse zaposlene in oskrbovance po 15.000 domovih za ostarele. Trump je medtem na novinarski konferenci razglasil zmago glede testiranja v državi, kjer je za covidom-19 umrlo že več kot 80.000 ljudi. Direktor nacionalnega inštituta za zdravje ZDA Anthony Fauci pa je na zaslišanju na daljavo v ameriškem senatu dejal, da bodo posledice prehitrega odpiranja gospodarstva oziroma družbe v času pandemije zelo resne, če zvezne države ne bodo imele zmogljivosti za odzivanje na nove okužbe.

NEW YORK - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v video sporočilu Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN (Ecosoc) dejal, da je na svetu v razvoju trenutno več kot 100 cepiv proti novemu koronavirusu. Od tega pa jih je sedem ali osem vrhunskih, katerih delo je pospešeno.

OSLO - Norveška bo gospodarstvu, prizadetemu zaradi pandemije novega koronavirusa, na pomoč priskočila s 420 milijardami norveških kron (37,9 milijarde evrov) iz državnega naložbenega sklada. Gre za največje enkratno izplačilo iz sklada doslej. Finančna injekcija predstavlja 5,1 odstotka norveškega BDP.

PEKING - Pandemija novega koronavirusa je znižala cene industrijskih proizvodov pri kitajskih proizvajalcih. Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (PPI) se je aprila na letni ravni znižal za 3,1 odstotka, na mesečni pa za 1,3 odstotka, je sporočil kitajski statistični urad. Mesečni padec je največji po svetovni finančni krizi leta 2008.

PARIZ - Francoska gospodarska aktivnost se je po podatkih centralne banke aprila znižala za 27 odstotkov glede na napovedi pred izbruhom novega koronavirusa. Je pa rezultat nekoliko boljši kot v drugi polovici marca, ko so omejitveni ukrepi začeli veljati. Takrat je bila gospodarska aktivnost nižja za 32 odstotkov.

ŠPORT

LJUBLJANA - Potem ko je vlada 6. maja začela sproščati protikoronske ukrepe za vrhunski šport, ki je bil v Sloveniji zaustavljen od sredine marca, so odprtje nacionalnega gimnastičnega centra dočakali tudi telovadci. Slovenski reprezentanti v vseh panogah bodo sicer prve treninge v centru po več kot dvomesečnem premoru opravili v sredo dopoldan. Danes je center odprl vrata, sprva ob 13. uri za ritmično gimnastiko, ob 14. pa še za športno gimnastiko, so potrdili selektorji reprezentanc, ki pripravljajo in usklajujejo načrte dela in treningov ob upoštevanju vladnih priporočil. Ta čas so gimnastična tekmovanja spomladanskega oziroma poletnega dela sezone odpovedana. Zaradi pandemije covida-19 je odpadlo EP v ritmični gimnastiki, v moški in ženski športni gimnastiki.

LJUBLJANA - Po sprejetju odloka vlade o zagonu slovenskega športa so trenirati začeli tudi smučarski skakalci in skakalke. Smučarska zveza Slovenije pa je v ponedeljek sporočila, da je sezona v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prinesla 100.000 evrov izgube, a da bodo s svetovnim prvenstvom v Planici in tekmami za svetovni pokal pokrili izgubo. Na letalnici bratov Gorišek se bodo najboljši skakalci sodeč po koledarju Mednarodne smučarske zveze predvidoma merili med 11. in 13. decembrom. O organizaciji in scenarijih za izvedbo tekmovanja bo predsedstvo SZS sestankovalo konec maja, je za STA dejal Trbovc.

LJUBLJANA - Najboljšim motokrosistom na svetu, tudi svetovnemu prvaku Timu Gajserju, so zaradi epidemije novega koronavirusa spet spremenili koledar sezone 2020. Po novem se bo ta nadaljevala šele 2. avgusta. Na ta datum so namreč prestavili dirko v Rusiji, ki bi morala biti po prejšnji različici v začetku julija.

LJUBLJANA - Evropska košarkarska zveza Fiba Europe je sporočila, da je spremenila prizorišče zaključnega dela ženskega evropskega prvenstva 2021. Po prvotnem scenariju bi izločilne dvoboje moral gostiti Pariz, po novem jih bo španska Valencia, kjer bosta tudi dve skupini skupinskega dela. Preostali skupini bosta igrali v Franciji, prizorišči pa bosta znani naknadno. Finalistki zadnjega ženskega EuroBasketa bosta 38. evropsko prvenstvo gostili med 17. in 27. junijem 2021. Slovenske košarkarice so v kvalifikacijah doslej opravile uvodno tretjino naloge in so na poti do tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo.

LONDON - Krovna atletska zveza Svetovna atletika je potrdila, da letos ne bo finala diamantne lige, ki bi moral biti septembra v Zürichu. Britanska atletska zveza pa je morala zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati miting v Londonu, ki bi moral biti 4. in 5. julija na olimpijskem stadionu. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu.

LOZANA - Mednarodna nogometna zveza Fifa je uradno potrdila, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa 70. kongres, ki bi moral biti v Adis Abebi, izpeljala prek spleta, in sicer 18. septembra. Ob tem je potrdila tudi, da bo žensko SP do 20 let v Kostariki in Panami namesto letos med 20. januarjem in 6. februarjem 2021. Žensko SP do 17 let v Indiji bo prav tako prihodnje leto, in sicer med 17. februarjem in 7. marcem. Ob tem pa so potrdili tudi to, da bo fustalsko SP za člane med 12. septembrom in 3. oktobrom 2021 in ne letos, kot je bilo predvideno. Slovenije tam ne bo, saj se ni uvrstila, izpadla je v elitnem delu kvalifikacij.

PRAGA - Češka nogometna zveza je naslednja po vrsti, ki bo nadaljevala prvenstvo. Iz zveze so sporočili, da se bo liga, ki so jo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinili sredi marca, vrnila 23. maja, ko bosta zaostalo tekmo odigrala Teplice in Slovan Liberec. Poleg prve, v kateri morajo odigrati še šest krogov rednega dela, se bo nadaljevala tudi druga liga.