Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 11. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki sta se z vlakom pripeljala iz Domžal v Ljubljano, sta bila ob vnovičnem zagonu javnega potniškega prometa zadovoljna z upoštevanjem navodil, tako potnikov kot zaposlenih. Potnikov zjutraj ni bilo veliko, zato niso imeli težav z vzdrževanjem razdalje. Vrtovec je ob prihodu v Ljubljano v izjavi medijem izrazil zadovoljstvo, da je javni potniški promet po osmih tednih znova stekel, ljudje pa upoštevajo sedežni red, določen na vlakih, kjer so označeni sedeži, kjer potniki lahko sedijo, pa tudi pričakovanja, da bodo potniki tudi v prihodnje spoštovali navodila glede socialne distance, nošenja mask in razkuževanja rok.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V nedeljo je bilo na vseh ravneh angažiranih 864 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS. Po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji umirja, zato so začeli postopno sproščati sistemske ukrepe za zamejitev širjenja virusa.

SVET

LONDON - Britanski premier Boris Johnson je v nedeljo orisal načrt za previdno rahljanje ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Od srede naj bi tako Britanci lahko več časa preživeli na prostem. Osnovne šole in trgovine pa bi lahko začeli postopno odpirati v začetku junija. Po Johnsonovih besedah bodo morali kmalu vsi potniki, ki bodo v državo prispeli z letalom, v karanteno. S francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom sta se dogovorila, da ta ukrep ne bo veljal za potnike iz Francije.

WASHINGTON - Bela hiša je v nedeljo sporočila, da je podpredsednik ZDA Mike Pence od petka v samoizolaciji, ker je imel stik s svojo tiskovno predstavnico Katie Miller, pri kateri so v petek potrdili okužbo s koronavirusom. Pence ni v karanteni in bo danes opravljal svoje delo iz Bele hiše. Pri tem bo omejil stike z drugimi zaposlenimi na sedežu ameriške vlade in bo delal le iz svoje pisarne.

SEUL - V Južni Koreji so potrdili 35 novih primerov okužb, kar je največji porast števila okuženih z novim koronavirusom v več kot mesecu dni. Glavni razlog za to je žarišče v četrti z nočnimi klubi v prestolnici Seul. Državo so sicer v zadnjih tednih hvalili, kako uspešno je zajezila širjenje koronavirusa. A so morali zdaj v Seulu, sosednji provinci Gyeonggi in mestu Incheon zapreti vse klube in bare. Bojijo se namreč, da bi lahko nočno življenje vodilo v nov val okužb.

MÜNCHEN - Izbruh novega koronavirusa je v Nemčiji povzročil številna odpuščanja. Aprila je v povprečju odpuščalo 18 odstotkov podjetij, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Med večjimi zaposlovalci so najbolj množično odpuščala gostinska podjetja, delo so izgubili tudi številni v avtomobilski industriji.

JOHANNESBURG - Število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Južni Afriki je preseglo 10.000. Kot je v nedeljo sporočil minister za zdravje Zwelini Mkhize so doslej potrdili 10.015 primerov okužb. Od tega je umrlo 194 ljudi, osem v zadnjem dnevu.

ŠPORT

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v pogovoru za Večer dejal, da bo ne glede na vse težave, ki jih je povzročil novi koronavirus, pripravljen na novo sezono. Glavni cilj ostaja dirka po Franciji, čeprav ne ve, kako se lotiti priprav. Kot vsi preostali kolesarji na najvišji ravni, se tudi 30-letni Kisovčan zavzeto pripravlja na novo sezono. Glede na razmere v svetu je prepričan, da še dolgo ne bodo dirkali tekmovalno. Sezona se bo začela 1. avgusta s klasiko Strade Bianche, 29. avgusta pa bo že na sporedu Tour de France, ki je njegov velik cilj.

NEW YORK - Nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA Shaquille O'Neal je mnenja, da nima smisla nadaljevati sezone v najmočnejši košarkarski ligi, ki je bila prekinjena 11. marca zaradi pandemije novega koronavirusa. "Pojdite domov, ostanite zdravi in se vidimo naslednje leto," je dejal v pogovoru za časnik USA Today. O'Neal dodaja, da nima pravega smisla vztrajati pri končanju sezone tudi zato, ker naslov prvaka ne bo imel iste vrednosti kot do zdaj.

PRAGA - Češka teniška zveza je v nedeljo objavila, da bo med 26. in 28. majem organizirala turnir v Pragi. Na njem bodo nastopili največji domači zvezdniki tenisa, med njimi tudi dvakratna zmagovalka Wimbledona Petra Kvitova in številka tri ženskega tenisa Karolina Pliškova. Na turnirju bodo nastopili zgolj češki igralci in igralke, tiskovni predstavnik turnirja Karel Tejkal pa je ob tem dejal, da so turnir organizirali za vse igralce, ki v času pandemije novega koronavirusa ne smejo potovati iz države ter trenirati, kot so vajeni.