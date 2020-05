Pregled - novi koronavirus, 11. 5. (ponedeljek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Ponovno je stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu morajo potniki spoštovati več zaščitnih ukrepov, med drugim morajo ob vstopu v vozilo razkužiti roke, med vožnjo pa nositi zaščitno masko.

LJUBLJANA - Od torka bo znova dovoljen potniški letalski promet tako iz držav EU kot iz tretjih držav na mednarodna letališča v Sloveniji. Prepoved letenja iz tujine na lokalna letališča pa bo veljala še do 12. junija, je odločila vlada. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pozdravljajo sprostitev omejitve letalskega potniškega prometa, saj bodo lahko letalski prevozniki sedaj načrtovali letenje. Večina letalskih prevoznikov je lete odpovedala do konca maja, so pa na letališču v zadnjih dneh že sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa.

LJUBLJANA - DZ je potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot dve milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno varnost in gospodarstvo, je dejal finančni minister Andrej Šircelj.

LJUBLJANA - V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri okužbe. Skupaj so tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 42 bolnikov s covidom-19, od tega deset na oddelkih za intenzivno terapijo. Iz bolnišnične oskrbe v nedeljo niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19. Skupaj sta doslej v Sloveniji umrla 102 bolnika s covidom-19.

LJUBLJANA/MARIBOR/CELJE... - Večina zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenih domovih po državi še ni začela z delom, čeprav je od sobote pod posebnimi pogoji znova dovoljeno izvajanje zobozdravstvenih storitev. Večinoma imajo težave z organizacijo in z zalogami zaščitne opreme, vrata naj bi odprli v tednu dni. Nekateri koncesionarji medtem že delajo.

LJUBLJANA/CELJE - Po petkovi odločitvi vlade, da je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih storitev, zdravstveni domovi postopno povečujejo obseg dela. V Zdravstvenemu domu (ZD) Ljubljana bodo naslednji teden z delom začeli družinski zdravniki, pediatri in zobozdravniki. V ZD Celje so z delom že začele vse nedelujoče ambulante.

LJUBLJANA - Potem ko je bilo delo zaposlenih v osrednji slovenski zdravstveni ustanovi, Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, od marca predvsem podrejeno reševanju posledic epidemije novega koronavirusa, se zdaj počasi vračajo v običajen ritem. V UKC bodo skušali čim prej nadomestiti zamude pri obravnavi bolnikov, ki so nastale zaradi krize.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za izobraževanje prosijo starše, naj v začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. "Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil," je na novinarski konferenci zagotovil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. Končno odločitev o datumu odprtja vrtcev in šol bo vlada sprejela v drugi polovici tedna.

LJUBLJANA - Specialistka medicine dela Metoda Dodič Fikfak z UKC Ljubljana ne pričakuje večjega navala prosilcev za potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela v času trajanja epidemije covida-19. Prepričana je sicer, da je mogoče taka potrdila praviloma izdajati na podlagi zdravstvene dokumentacije, pregled pri zdravniku pa je potreben le izjemoma.

METLIKA - V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so omogočili vnovične obiske svojcev. Dobili so le en obisk. Obiski so sicer možni pred stavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici, so povedali za STA.

LJUBLJANA - Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pravi, da poteka dogovarjanje med NIJZ in hrvaškim zavodom za javno zdravje glede operativnih možnosti prehajanja meje s Hrvaško. Pričakuje oblikovanje predloga, da karantena ob povratku v Slovenijo morda ne bi bila potrebna, če bo bivanje na Hrvaškem krajše od 72 ur, je dejal Kacin.

SVET

MADRID/KOEBENHAVN/HAAG/PARIZ- V številnih državah se nadaljuje rahljanje ukrepov, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom. V Španiji so po dveh mesecih v večini regij znova odprli terase lokalov, manjše trgovine, hotele in turistične namestitve. Znova je dovoljeno zbiranje do deset oseb ter kulturne prireditve. Izjema sta med drugim madridska regija in večina Katalonije. Na Danskem so se po več tednih znova odprle trgovine na drobno in trgovski centri. Na Nizozemskem so po skoraj dveh mesecih znova odprli vrtce in osnovne šole ter frizerske, lepotne in masažne salone. V Franciji se je odprla s večina trgovin, učenci in dijaki so se začeli vračati v šole, odrasli pa na delo.

ZAGREB - Na Hrvaškem se je začel doslej najobsežnejši korak rahljanja ukrepov. Odprli so vrtce, šole za nižje razrede, gostinske lokale, nakupovalna središča in javni promet med županijami. Hrvaška je v nedeljo odprla svoje meje za državljane Evropske unije. V državo je doslej vstopilo 667 tujih državljanov, med njim je bilo 285 Slovencev, je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Vstop v državo so dovolili predvsem poslovnežem, lastnikom nepremičnin in študentom.

LONDON - Britanska vlada je po nedeljskem govoru premierja Borisa Johnsona objavila okviren načrt rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Angliji, v okviru katerega med drugim priporoča zakrivanje predela ust in nosu na nekaterih javnih mestih. Škotska in Wales zaenkrat ohranjata v veljavi strogo karanteno, Severna Irska bo priporočila objavila v torek. Med prvimi spremembami, ki se obetajo že od srede, je v načrtu vlade ponovna možnost neomejenega ukvarjanja s športom na prostem. Mogoče so tudi ostale dejavnosti na zunanjih površinah, vključno s pikniki in sončenjem.

MOSKVA - V Rusiji so zabeležili nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 11.656 novih primerov okužbe, skupno 221.344. S tem je Rusija po številu okužb tretja na svetu. Covid-9 je zahteval skupno 2009 življenj, v preteklem dnevu 94. Za Ruse se medtem končuje mesec in pol plačanega dopusta. Čeprav število okuženih z novim koronavirusom še naprej narašča, je predsednik države Vladimir Putin sporočil, da je obdobja dela prostih dni, ki ga je uvedel 30. marca, konec. Regionalnim oblastem je naročil, naj sprejmejo odločitev, ali bodo podaljšale omejitvene ukrepe na lokalni ravni. V Moskvi in njeni okolici, ki ju je epidemija najbolj prizadela, so oblasti podaljšale omejitvene ukrepe do konca meseca.

WASHINGTON - Število okuženih še naprej narašča tudi v ZDA. Doslej so okužbo potrdili pri 1,33 milijona Američanov, covid-19 pa je zahteval najmanj 79.600 življenj. Iz Bele hiše so sporočili, da je podpredsednik ZDA Mike Pence od petka naprej v samoizolaciji, ker je imel stik s svojo tiskovno predstavnico Katie Miller, pri kateri so potrdili okužbo s koronavirusom. Pence sicer ni v karanteni in bo opravljal svoje delo iz Bele hiše.

OSLO - Na Norveškem ponovno odprtje šol in vrtcev za zdaj ni imelo negativnega vpliva na epidemijo novega koronavirusa, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Mnogi so se bali, da bo epidemija z odprtjem šol in vrtcev dobila nov zagon. Norveška je med prvimi evropskimi državami 20. aprila ponovno odprla vrtce, teden dni kasneje pa še šole za otroke najnižjih razredov. V državi s 5,4 milijona prebivalci so v nedeljo potrdili sedem novih primerov okužbe, skupno pa 8106. Za covidom-19 je umrlo 224 ljudi.

PRIŠTINA - Kosovski premier v odstopu Albin Kurti je v samoizolaciji. Za ta ukrep se je odločil, ker je bil eden od predstavnikov kosovskega ministrstva za evropske integracije, s katerim je imel stike, v tesnem stiku z osebo, pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Poleg Kurtija so v samoizolaciji tudi drugi predstavniki omenjenega ministrstva ter zaposleni v kabinetu predsednika vlade. Na Kosovu so doslej potrdili 884 okužb z novim koronavirusom ter 28 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.

SEUL - V Južni Koreji so potrdili 35 novih primerov okužb, kar je največji porast števila okuženih z novim koronavirusom v več kot mesecu dni. Glavni razlog za to je žarišče v četrti z nočnimi klubi v prestolnici Seul. Državo so sicer v zadnjih tednih hvalili, kako uspešno je zajezila širjenje koronavirusa. A so morali zdaj v Seulu, sosednji provinci Gyeonggi in mestu Incheon zapreti vse klube in bare. Bojijo se namreč, da bi lahko nočno življenje vodilo v nov val okužb.

JOHANNESBURG - Število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Južni Afriki je preseglo 10.000. Kot je v nedeljo sporočil minister za zdravje Zwelini Mkhize so doslej potrdili 10.015 primerov okužb. Od tega je umrlo 194 ljudi, osem v zadnjem dnevu.

ŠPORT

LJUBLJANA - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Obenem je sklep IO, da se konča tekmovanje v 2. SNL in 1. SŽNL. Kar zadeva 2. SNL, bodo napredovanje v prvo ligo izvedli po veljavnih sklepih za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji. "Za namen napredovanja se šteje, da sta prvo- in drugouvrščeni nogometni klub ob zaključku prvenstva tista kluba, ki sta zasedala 1. in 2. mesto na tekmovalni lestvici na dan prekinitve tekmovanja zaradi ukrepov v zvezi z zajezitvijo covida-19," so sporočili z NZS. To pomeni, da bo v prvo ligo napredoval Koper, v dodatne kvalifikacije z devetouvrščenim klubom prve lige, trenutno so to Domžale, pa se uvrsti Gorica.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, razmišlja tudi o skrajšanju kvalifikacij za naslednjo sezono lige prvakov in evropsko ligo, po najslabšem scenariju tudi o odpovedi kvalifikacij, piše Times. Uefa je sicer že pred časom zaradi koronavirusne krize preložila začetek lige prvakov 2020/21 na 20. oktober, vendar vseeno ostajajo nejasnosti, ali bodo kvalifikacije za obe evropski tekmovanji lahko pravočasno spravili pod streho. Za to sezono po koncu nacionalnih tekmovanj Uefa še načrtuje končati ligo prvakov in evropsko ligo, ki ju je sredi marca prekinila pandemija koronavirusa. Times pa piše, da Uefa razmišlja tudi o eni sami tekmi kvalifikacij za LP na nevtralnem terenu. V končnici LP bi sodelovalo 12 predstavnikov držav, ki še nimajo mesta v tekmovanju po skupinah.

BERLIN - Nemški klubi, ki bodo 16. maja nadaljevali tekmovanje v prvi in drugi bundesligi, so v karanteni. S tem želijo zmanjšati možnost širjenja novega koronavirusa, ki je z dodatnimi pozitivnimi primeri ogrozil datum nadaljevanja prvenstev. Nemška bundesliga se bo prihajajoči konec tedna nadaljevala po več kot dvomesečnem premoru. Vodstvo nemške lige (DFL) je odločilo, da morajo zato ekipe ta teden ostati v karanteni, potem ko so bili nogometaši minuli teden testirani na prisotnost virusa sars-cov-2.

DUNAJ - Avstrijski minister za šport Werner Kogler je na Dunaju izjavil prepričanje, da se bo avstrijska nogometna liga po premoru zaradi koronavirusne pandemije kmalu nadaljevala. Kogler je dejal, da se bo bundesliga nadaljevala konec maja, v začetku junija. Kot je znano, bodo v Avstriji ekipno vadbo nogometašem dovolili od 15. maja naprej. Kogler predvideva, da bodo še ta teden našli rešitev in določili urnik za dokončanje bundeslige, ki naj bi se nadaljevala po dveh tednih ekipnih treningov. Prva tekma na urniku naj bi bila odpovedan finale avstrijskega pokala med branilcem naslova Red Bull Salzburgom in drugoligaškim klubom Austria Lustenau. V avstrijskem DP, v katerem od Slovencev igrajo Dejan Petrovič pri dunajskem Rapidu, Rajko Rep pri Hartbergu in Zlatko Dedić pri Tirolu, je ostalo še deset krogov v ligi za prvaka in za obstanek.

KOEBENHAVN - Dansko nogometno prvenstvo se bo po več kot dvomesečnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevalo 28. maja, je sporočilo vodstvo danske superlige. Danska je v ponedeljek začela drugo fazo sproščanja ukrepov proti zajezitvi širjenja sars-cov-2, kar je nogometašem omogočilo vrnitev na terene.

ANKARA - Turčija je zaradi koronavirusne pandemije odpovedala oziroma končala tako košarkarsko kot odbojkarsko prvenstvo za sezono 2019/20, sta objavili obe panožni športni zvezi. Medtem pa se bo turško nogometno prvenstvo nadaljevalo 12. junija.

LONDON - Na Otok se profesionalen šport ne bo nadaljeval pred 1. junijem, niti za zaprtimi vrati, je zapisala britanska vlada v načrtih za sproščanje ukrepov koronavirusne krize. V dokumentu pa piše, da se bo drugi korak rahljanja ukrepov začel po 1. juniju, ko naj bi dovolili nekatere kulturne in športne dogodke za zaprtimi vrati le za televizijske in radijske prenose, s čimer bi zmanjšali tveganje večjega stika. Vodstvo nogometnega prvenstva premier league pa razpravlja o načrtu Ponovni zagon, potem ko se je liga 13. marca zaradi koronavirusne pandemije začasno prekinila. Do konca prvenstva je še devet krogov, za zdaj pa ima največ simpatij predlog, da bi tekme odigrali na nevtralnem terenu, del tekem pa bi prenašali na brezplačnih TV-kanalih. Tudi drugi športi, kot so kriket, ragbi in boks, upajo, da bodo lahko nadaljevali tekmovanja.

FRANKFURT - Nemška nogometna zveza DFB je objavila, da bo finale pokalnega tekmovanja 4. julija v Berlinu, po koncu sezone v bundesligi, polfinale pokala pa 9. in 10. junija. Branilec naslova Bayern München se bo pomeril z Eintrachtom iz Frankfurta, regionalni ligaš Saarbrücken pa z Bayerjem iz Leverkusna.

RAVNE NA KOROŠKEM - Po naknadno objavljenih navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v okviru odloka za zagon slovenskega športa so lahko plavalni klubi po državi znova organizirali treninge. Po besedah selektorja plavalne reprezentance Gorazda Podržavnika se pospešeno na to pripravljajo tudi na Ravnah na Koroškem. Na Koroškem namreč trenira nekaj reprezentantov in reprezentantk, ki bi ravno v ponedeljek ob normalnih razmerah začeli nastope na evropskem prvenstvu v madžarski Budimpešti, ki bi moralo trajati do 24. maja.

BOVEC - Najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec in še nekateri drugi slovenski smučarji bodo predvidoma od naslednjega ponedeljka dalje trenirali na Kaninu. Kot zagotavljajo domačini, je pod Prestreljenikom veliko naravnega snega, pogoji za smuko pa so odlični.